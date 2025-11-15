Με την απόφαση της Fitch Ratings να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές , κλείνει για το τρέχον έτος ο κύκλος αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ελλάδας για την αθέτηση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (IDR) σε «BBB» από «BBB-». Οι προοπτικές είναι σταθερές.

Μείωση Δημόσιου Χρέους

Ο διεθνής οίκος προβλέπει ότι το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης/ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 στο 145%, μετά από μείωση 10 ποσοστιαίων μονάδων το 2024. Αυτό εξακολουθεί να είναι σχεδόν 3 φορές τον μέσο όρο «BBB» (52%), αλλά είναι πάνω από 60 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την κορύφωση του 209% του 2020, αντιπροσωπεύοντας τη μεγαλύτερη μείωση μετά την πανδημία μεταξύ των κρατών με αξιολόγηση Fitch.

Αναμένει ότι το χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται ραγδαία μεσοπρόθεσμα, πλησιάζοντας το 120% έως το 2030 κάτω από το βασικό σενάριο, υποστηριζόμενο από αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 4% και πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ μετά το 2027.

Τα ταμειακά αποθέματα παραμένουν σε ιστορικό υψηλό περίπου 18% του ΑΕΠ, επιτρέποντας την πρόωρη αποπληρωμή διμερών ομολόγων και καλύπτοντας τις λήξεις κατά τα επόμενα τρία χρόνια.

Συνεχιζόμενη Ισχυρή Επίδοση του Δημοσιονομικού Προϋπολογισμού

Η Fitch προβλέπει πλεόνασμα του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης κοντά στο 1% του ΑΕΠ φέτος, παρόμοιο με την ισχυρή επίδοση του 2024 (1,3%), και πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%. Πρόκειται για αξιοσημείωτη βελτίωση από το έλλειμμα 1,4% του ΑΕΠ το 2023 και συγκρίνεται πολύ ευνοϊκά με το τρέχον διάμεσο έλλειμμα «BBB» του 3,7%. Η ισχυρή επίδοση αντανακλά διαρθρωτικά υψηλότερα έσοδα, λόγω της βελτιωμένης είσπραξης φόρων και του αυστηρού ελέγχου των δαπανών.

Μέτρια δημοσιονομική χαλάρωση

Δεδομένης της ισχυρής αρχικής θέσης, ο οίκος αναμένει ότι ο προϋπολογισμός του 2026 θα παραμείνει πλεονασματικός, παρά ορισμένα μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Οι προγραμματισμένες μειώσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα έχουν τον μεγαλύτερο δημοσιονομικό αντίκτυπο, ο οποίος εκτιμάται από την κυβέρνηση σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ (0,5% του ΑΕΠ), και θα αυξηθεί σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027. Αυτό θα ενισχύσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα κυρίως των νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος, το οποίο με τη σειρά του θα στηρίξει την ανάπτυξη. Επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν για επιδοτήσεις ενοικίου κατοικιών και στήριξη των συνταξιούχων χαμηλού εισοδήματος και 300 εκατομμύρια ευρώ για αυξήσεις μισθών στον αμυντικό τομέα.

Συνετό και Αξιόπιστο Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Τα πρόσφατα δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα σχέδια προϋπολογισμού για το 2026 υπογραμμίζουν την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης για δημοσιονομική σύνεση. Η Fitch θεωρεί αυτή τη δέσμευση ως εξαιρετικά αξιόπιστη, υποστηριζόμενη από το ιστορικό της περιόδου μετά την πανδημία και την ευρεία κοινωνική συναίνεση γύρω από ορθές δημοσιονομικές πολιτικές. Τον Ιούλιο του 2025, το κοινοβούλιο υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία έναν εγχώριο δημοσιονομικό κανόνα που απαιτεί ισορροπημένη πρωτογενή θέση. Η Ελλάδα ξεπέρασε τις απαιτήσεις του νέου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ το 2024, το πρώτο έτος εφαρμογής του.

Χαμηλοί Χρηματοδοτικοί Κίνδυνοι

Το ευνοϊκό προφίλ χρέους της Ελλάδας, με μακρά μέση λήξη 19 ετών και ευνοϊκά επιτόκια, καθώς και πολύ μεγάλα ταμειακά αποθέματα, μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους της αγοράς και χρησιμεύουν ως προστατευτικό μέσο έναντι πιθανών κλυδωνισμών από την αστάθεια της αγοράς ομολόγων. Η υποκείμενη διαφορά μεταξύ ανάπτυξης και επιτοκίου είναι ευνοϊκή, με το έμμεσο επιτόκιο του χρέους να διαμορφώνεται σε περίπου 1,5%, πολύ κάτω από την εκτιμώμενη πορεία αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ σε περίπου 4%.

Ανθεκτική Οικονομική Ανάπτυξη

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία, παρά τις διάφορες πρόσφατες εξωτερικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και εμπορικών σοκ. Η αύξηση του ΑΕΠ έχει διαμορφωθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 2% από το 2023, ξεπερνώντας τον ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης. Οι αναλυτές του οίκου προβλέπουν ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει γύρω στο 2% τουλάχιστον μέχρι το 2027, με τη σύγκλιση προς το επίπεδο εισοδήματος της ευρωζώνης να συνεχίζεται. Η εγχώρια ζήτηση θα παραμείνει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, επωφελούμενη από τα τελευταία χρόνια του επενδυτικού κινήτρου της ΕΕ για την επόμενη γενιά, και την περαιτέρω βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών και τη σταθερή αύξηση της απασχόλησης.

Πηγή: ΟΤ