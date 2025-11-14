Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει του ματς της ΑΕΚ εναντίον του Αμαρουσίου (15/11-18:15), και τόνισε ότι θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει παίξει η Ένωση εκτός έδρας σε Ελλάδα αλλά και Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τεχνικός των κιτρινόμαυρων εξήρε την καλή αγωνιστική εικόνα της ομάδας των βορείων προαστίων και παράλληλα υπογράμμισε ότι το Μαρούσι έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Όταν παίξαμε με το Μαρούσι την περασμένη περίοδο, το ματς είχε ξανά μεγάλη σημασία και για τους δύο, όμως πρέπει να πω, ότι δεν έχει καμία σχέση η περσινή με την εφετινή ομάδα του Αμαρουσίου.

Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι με πολύ καλό προπονητή και σίγουρα είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς, που καλούμαστε να δώσουμε μέχρι στιγμής, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη.

Είναι ισορροπημένη ομάδα με καλούς σκόρερ και περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, το οποίο απαιτούσε σίγουρα περισσότερες από δύο ημέρες προετοιμασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από τη νίκη απέναντι στην Ρίγα για το Basketball Champions League.