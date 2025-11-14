Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Εμπνευσμένο από μια αληθινή ιστορία, το έργο – μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω, σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Τι ώρα πήγατε σπίτι του;

Σας είχε προσκαλέσει εκείνος;

Τι χρώμα ήταν ο καναπές στο σαλόνι;

Πού ήταν η κρεβατοκάμαρα;

Είστε σίγουρος ότι ήταν δεξιά από τον διάδρομο;

Εσείς αντισταθήκατε;

Τι είπατε;

Το είπατε δυνατά;

Είστε σίγουρος πως το άκουσε;

Μια παράσταση για το σεξουαλικό τραύμα ως τομή στη βιογραφία του υποκειμένου και το αποτύπωμά του στο σώμα, τη σεξουαλικότητα, τον ψυχισμό, τη μνήμη και τις σχέσεις. Ένας μονόλογος που εστιάζει στο σύστημα εξουσίας το οποίο αξιολογεί, διαβαθμίζει, ταξινομεί τα θύματα ως «ιδεατά θύματα», «λιγότερο θύματα» ή «μη θύματα», διαμορφώνοντας τους όρους της συμβολικής τους εξόντωσης. Ένας μονόλογος για τις στρατηγικές ενδυνάμωσης των ατόμων που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και για τη μετάβαση από την ταυτότητα του θύματος σε εκείνη του ανθρώπου που επέζησε.

Το έργο είναι εμπνευσμένο από ένα πραγματικό γεγονός: τον βιασμό ενός γκέι αγοριού, που αναδείχθηκε στο πλαίσιο του ελληνικού #MeToo. Με τη συγκατάθεσή του, η μαρτυρία του αποδίδεται σκηνικά μέσω μιας μυθοπλαστικής μεταγραφής. Έτσι, αρθρώνεται ένας ευρύτερος κοινωνικοπολιτικός στοχασμός σχετικά με τα όρια και τις παραβιάσεις του σώματος, αλλά και τις επεξεργασίες και τους μετασχηματισμούς των τραυματικών συμβάντων, με κριτικό βλέμμα απέναντι στις συστημικές έμφυλες, ταξικές και σεξουαλικές σχέσεις εξουσίας.

Συντελεστές

Κείμενο: Μαρία Λούκα

Σκηνοθεσία: Παυλίνα Μάρβιν

Ερμηνεία: Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Ειρήνη Βουρλάκου

Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Σκηνογραφία: Ασημίνα Λιαρμακοπούλου

Μουσική: Παυλίνα Κατσή

Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Κατσής

Εκτέλεση παραγωγής: Lάz-Las theatre group

Σχεδιασμός αφίσας: Αναστασία Δαφερέρα

Γραφιστική επιμέλεια για Eteron: Χαρά Μπαλάκα

Μια παραγωγή του Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνακαι την Κοινωνική Αλλαγή.

Συμπαραγωγή: Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων / ΚΕΤ

Διάρκεια:60’

* Ο τίτλος του έργου προέρχεται από το ποίημα του Ocean Vuong “Πες μου κάτι καλό” σε μετάφραση Δημήτρη Μαύρου (εκδόσεις Gutenberg).

* Ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Αντίποδες για την παραχώρηση χρήσης αποσπασμάτων από το βιβλίο του Édouard Louis “Ιστορία της βίας”.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.