Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
Ακίνητα: Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Σκιάθο και Σκόπελο [πίνακες]
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Νοεμβρίου 2025 | 21:14

Ακίνητα: Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Σκιάθο και Σκόπελο [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos για τα ακίνητα σε Θεσσαλία και Σποράδες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Spotlight

Η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα στις Σποράδες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, καθώς και η αυξημένη ζήτηση για φοιτητικά ακίνητα  σε πόλεις με πανεπιστημιακά ιδρύματα, αποτελούν ορισμένους από τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την αγορά ακινήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το Spitogatos Insights εξετάζει την κτηματαγορά της Περιφέρειας, εστιάζοντας στην εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών και οικοπέδων, αλλά και στις τάσεις της ζήτησης κατά το 3ο τρίμηνο του 2025.

Τα ακίνητα στη Θεσσαλία

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλία διαμορφώθηκε στα 1.273 €/τ.μ., σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλία ακολουθούν μια σταθερά ανοδική πορεία από το 2019 έως σήμερα, καταγράφοντας συνολική αύξηση της τάξης του 35,3%, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στο παρακάτω γράφημα.

Εξετάζοντας την εξέλιξη της μέσης ζητούμενης τιμής (ΜΖΤ) πώλησης γης, και συγκεκριμένα οικοπέδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρατηρείται αύξηση της ΜΖΤ πώλησης κατά 17,8% από το 2019 έως σήμερα. Κατά την περίοδο 2023-2024, παρατηρείται μικρή μείωση της μέσης ζητούμενης τιμής (ΜΖΤ) πώλησης οικοπέδων στη Θεσσαλία, της τάξης του -1,8%.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» που επηρέασε την περιοχή της Θεσσαλίας τον Σεπτέμβρη του 2023. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η σταθεροποίηση των τιμών την περίοδο 2024-2025, με τη MZT πώλησης οικοπέδων να καταγράφει μικρή μείωση της τάξης του -1,3%.

Εξέλιξη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών

Σε ό,τι αφορά τις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Θεσσαλίας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική ετήσια αύξηση στις ΜΖΤ κατοικιών προς πώληση στην Π.Ε. Καρδίτσας (+19,2%), αλλά και η αύξηση άνω του 10% στην Π.Ε. Μαγνησίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι χαμηλότερες ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην περιφέρεια Θεσσαλίας εντοπίζονται στις Π.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων, ενώ η υψηλότερη ΜΖΤ καταγράφεται στις δημοφιλείς Σποράδες, καθώς διαμορφώνεται στα 2.632 ευρώ/τ.μ.

Το Spitogatos Insights εστίασε στην κατανομή της προσφοράς (stock) κατοικιών προς πώληση στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Θεσσαλίας.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, άνω του 50% της προσφοράς (stock) εντοπίζεται στην Π.Ε. Μαγνησίας, ενώ 22% βρίσκεται στην Π.Ε. Λάρισας και 10% του stock εντοπίζεται στην Π.Ε. Τρικάλων.

Μικρότερα ποσοστά του stock κατοικιών προς πώληση εντοπίζονται στην Π.Ε. Καρδίτσας (5%) και στις Σποράδες (6%).

Περ. Θεσσαλίας: Τα πιο ακριβά & πιο οικονομικά σημεία

Τα νησιά των Σποράδων κυριαρχούν τις πρώτες θέσεις του top 10 των πιο ακριβών περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο 2025. Πιο συγκεκριμένα, η πιο ακριβή περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η Σκιάθος, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις 3.273 € /τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αλόννησος, η Σκύρος, η Σκόπελος και η περιοχή Μούρεσι στο Πήλιο με ΜΖΤ στα 1.802 € /τ.μ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταθεροποίηση της ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στην Σκιάθο κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ την ίδια περίοδο καταγράφονται σημαντικές ετήσιες αυξήσεις σε Αλόννησο, Σκόπελο και Μηλιές Πηλίου. Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, ετήσιες αυξήσεις άνω του 10,0% καταγράφονται και σε δύο μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον Βόλο και τη Λάρισα.

Στις πιο οικονομικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας για αγορά κατοικίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 συγκαταλέγονται: ο Τύρναβος, η Ελασσώνα, το Μουζάκι, ο Αλμυρός (Π.Ε. Μαγνησίας), καθώς και η περιοχή Πλατύκαμπος στην Π.Ε. Λάρισας.

Τα πιο ακριβά σημεία για αγορά κατοικίας ανά περιφερειακή ενότητα (Π.Ε.) στην Θεσσαλία, όπως χαρακτηριστικά φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα, εντοπίζονται ως εξής:

  • στην Π.Ε. Καρδίτσας στην Καρδίτσα με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 1.000 ευρώ/τ.μ.,
  • στην Π.Ε. Τρικάλων στα Τρίκαλα (1.138 ευρώ/τ.μ.),
  • στην Π.Ε. Λάρισας στη Λάρισα (1.598 ευρώ/τ.μ.),
  • στην Π.Ε. Μαγνησίας στην περιοχή Μούρεσι του Πηλίου (1.802 ευρώ/τ.μ.) και
  • στην Σκιάθο (3.273 ευρώ/τ.μ.) σε ό,τι αφορά τις Σποράδες.

Ζήτηση για ακίνητα προς πώληση στη Θεσσαλία

Κατά 17,4% αυξημένη είναι η συνολική ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση από το εξωτερικό είναι αυξημένη κατά 9,8%, ενώ η εγχώρια ζήτηση σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξης του 18,7%, σε σχέση με το 2024.

Οι χώρες του εξωτερικού με τη μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Κίνα και η Ολλανδία. Οι περιφερειακές ενότητες που προσελκύουν το πιο έντονο ενδιαφέρον είναι η Π.Ε. Μαγνησίας και η Π.Ε. Λάρισας. Όσον αφορά τον τύπο κατοικίας, οι τρεις πιο δημοφιλείς επιλογές είναι η μονοκατοικία, το διαμέρισμα και η βίλα.

Πηγή: ΟΤ

Economy
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

Vita.gr
Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

inWellness
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας
Είναι πολλά τα λεφτά 14.11.25

Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας

Τα χρέη των κυβερνήσεων παγκοσμίως έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, καθιστώντας τα τη μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση της εποχής μας. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά

Μπορεί το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες να μειώθηκε έως 35% φέτος, αλλά το 2026 θα προστεθεί στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το πόθεν έσχες, για να ανεβάσει τον λογαριασμό για τους φορολογουμένους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;
Ο αγώνας δεν τελείωσε 14.11.25

Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;

Στην Ελλάδα, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην ΕΕ και πληρωνόμαστε λιγότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρακαλάμε για 13ωρο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια
Και άλλων 14 14.11.25

Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Ο εισαγγελέας Πιτ Δασκαλάκης αυτοδιορίστηκε αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες
Στόχος η καταστολή 14.11.25

Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες

Το AfD χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαρακτηρίσει τρομοκρατικές αντιεξουσιαστικές ομάδες από τη Γερμανία και την Ευρώπη (δύο ελληνικές). Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο

Σύνταξη
LIVE: Πολωνία – Ολλανδία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14.11.25

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κροατία – Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λουξεμβούργο – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ-Χάγια, λένε οι New York Times
Θα γίνει; 14.11.25

New York Times: Ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ Χάγια

Οι New York Times επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα - Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο απεσταλμένος του Τραμπ θα συζητήσει με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς

Ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν τονίζει ότι δεν υπάρχει θέμα με τον προπονητή Νίκο Κόβατς

Βάιος Μπαλάφας
Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πόρνο-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70
Κόντρα με το Playboy 14.11.25

Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πόρνο-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70

Με τη νέα σειρά του Netflix, Mrs. Playmen, —διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 12 Νοεμβρίου— η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που, μόνη της ενάντια στους πιο συντηριτικούς Ιταλούς, έσπασε τα ταμπού μιας ολόκληρης γενιάς με τα κατορθώματα του Playmen επιστρέφει στο προσκήνιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπύρος Μαρτίκας: Αποκάλυψη για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – «Έστησαν τραπέζι και έφαγαν 250.000€ από τον Παντελίδη»
Ελλάδα 14.11.25

Αποκάλυψη Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία: Σε δικό του στημένο τραπέζι έχασε 250.000€ ο Παντελής Παντελίδης

Όπως υποστήριξε ο Σπύρος Μαρτίκας, που έπεσε θύμα της απάτης με τις δήθεν επενδύσεις, ο επιχειρηματίας που συνελήφθη ήταν πίσω από την παράνομη λέσχη που έπαιζε ο Παντελής Παντελίδης πριν χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Όσκαρ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την κατάρρευσή του – Η επίσημη διάγνωση
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Όσκαρ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την κατάρρευσή του – Η επίσημη διάγνωση

Παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση στο νοσοκομείο ο πρώην παίκτης της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο Όσακρ, μετά την κατάρρευσή του σε προπόνηση την Τρίτη (11/11) κάνοντας ποδήλατο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά

Ο Γάλλος θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» αποκάλυψε ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει για την αναδόμηση της ομάδας, όμως αρνήθηκε ο Ράτκλιφ «που προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα».

Βάιος Μπαλάφας
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)

Ασταμάτητη η Εθνική Ελπίδων, νίκησε 3-0 τη Γεωργία κι έκανε το 4/4, ενόψει του Euro 2027 U21 – Τζίμας (44′, πέν.), Καλογερόπουλος (45′ +1) και Κεραμίτσης (78′) τα γκολ. Έχασαν πέναλτι οι Γεωργιανοί (75′).

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Από τις ΗΠΑ 14.11.25

Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία», δήλωσε η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει πιο δυνατή από τον αποκλεισμό.

Σύνταξη
