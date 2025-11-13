Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Ταχυμεταφορές ο «Κορυδαλλός»

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Πακέτα στους εγκλείστους με drone

Ταχυμεταφορές ο «Κορυδαλλός»

• Τι προκύπτει από τις αποκαλυπτικές αναφορές μεταξύ των σωφρονιστικών υπαλλήλων

• Τις τελευταίες ημέρες επτά φορές έριξαν δέματα με κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικά, ακόμη και όπλα

=========

Για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

17.484 σπίτια με το κλειδί στο χέρι

Με πρόγραμμα κόστους 1,7 δισ. ευρώ σε βάθος 15ετίας, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας επιχειρεί να δώσει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

=========

Ελλάδα – Κύπρος

Νέοι επενδυτές για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

• Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης αποφάσισαν να προχωρήσουν στην οικονομοτεχνική επικαιροποίηση του project

=========

ΠΑΣΟΚ

Συνέδριο πριν από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

=========

Σκάνδαλο Επστιν

Καυτά μέιλ εμπλέκουν τον Ντ. Τραμπ

• Τι αναφέρουν, πώς διέρρευσαν, ποια νέα δεδομένα δημιουργούν

=========

Πολιτικό παρασκήνιο

Ποιος πολιτικός ήταν το πρώτο «θύμα» του κόφτη

Ο «Gutenberg», τα ασφαλιστικά και η «Ιθάκη» του Τσίπρα

=========

Υγεία

Τα γιατροσόφια για τη γρίπη

=========

Προσωπικός ιατρός

Μόνο 1.500 παθολόγοι εντάχθηκαν στον θεσμό

=========

Τουρκία

Γιατί ο Ιμάμογλου ενοχλεί τόσο πολύ

=========

Κινηματογράφος

Οι αγαπημένες ταινίες του Πάπα Λέοντος

=========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78

Εκανε περίπατο, σοκ με τον Εβανς

Ο Πιρόλα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος στον Ολυμπιακό»

Νέα νίκη το πόλο, 13-12 τη Ραντνίσκι