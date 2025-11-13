science
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Νέο είδος πτερόσαυρου ανακαλύφθηκε μέσα σε απολιθωμένο εμετό
Επιστήμες 13 Νοεμβρίου 2025 | 16:17

Νέο είδος πτερόσαυρου ανακαλύφθηκε μέσα σε απολιθωμένο εμετό

Ερευνητές στη Βραζιλία δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τα οστά που ανακάλυψαν μέσα στον εμετό.

Ήταν κάπου στα μέσα της Κρητικής Περιόδου όταν ένας δεινόσαυρος έπαθε δυσπεψία και ξέρασε το μεγάλο γεύμα του. Περίπου 110 εκατομμύρια χρόνια αργότερα, παλαιοντολόγοι στη Βραζιλία ανακάλυψαν μέσα στον απολιθωμένο εμετό τα οστά ενός άγνωστου ως τώρα ζώου.

Τα οστά ανήκαν σε δύο πτερόσαυρους που μόλις τώρα γίνονται γνωστοί στην επιστήμη, αναφέρουν οι βραζιλιάνοι ερευνητές στο Scientific Reports των εκδόσεων Nature.

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται νέο είδος ζώου με βάση λείψανα που εντοπίζονται σε απολίθωμα εμετού.

Ο νέος πτερόσαυρος, στον οποίο δόθηκε η επιστημονική ονομασία Bakiribu waridza, φαίνεται ότι τρεφόταν με καρκινοειδή και άλλα μικρά θαλάσσια ζώα στα ρηχά, όπως πολλά σημερινά θαλασσοπούλια.

Καλλιτεχνική απεικόνιση πτερόσαυρων Barikibu waridza. Στο φόντο ο σπινόσαυρος που μπορεί να τους έφαγε ( Julio Lacerda)

Καλλιτεχνική απεικόνιση πτερόσαυρων Barikibu waridza. Στο φόντο ο σπινόσαυρος που μπορεί να τους έφαγε ( Julio Lacerda)

Παραμένει ασαφές ποιο είδος δεινόσαυρου έφαγε και μετά ξέρασε τους δύο πτερόσαυρους. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, επρόκειτο πιθανότατα για σπινόσαυρο, μια ομάδα δεινοσαύρων με αιχμηρά δόντια που κυριαρχούσε στην περιοχή της Βραζιλίας την Κρητιδική Περίοδο.

Τα ιπτάμενα ερπετά φαίνεται ότι περιλαμβάνονταν στο μενού: έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature το 2004 περιέγραφε ένα απολίθωμα πτερόσαυρου που είχε σφηνωμένο ένα δόντι σπινόσαυρου στον λαιμό.

