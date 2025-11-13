Ανησυχία για επιστροφή της πολιομυελίτιδας μετά την ανίχνευση του ιού στη Γερμανία

Νέο περιστατικό ανίχνευσης του ιού της πολιομυελίτιδας στα αστικά λύματα καταγράφηκε στη Γερμανία, μια εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για την επιστροφή της επικίνδυνης ασθένειας στην Ευρώπη.

Όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ», ο κύριος φορέας δημόσιας υγείας στη Γερμανία, ιός της άγριας μορφής της πολυομυελίτιδας ανιχνεύθηκε στο δίκτυο αποχέτευσης του Αμβούργου. Το δείγμα είχε ληφθεί στις 6 Οκτωβρίου και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι διόρισαν ομάδα εργασίας με ειδικούς και σχεδιάζουν να λάβουν περισσότερα δείγματα λυμάτων.

Η πολιομυελίτιδα, η οποία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη παράλυση, ειδικά στα παιδιά, κυκλοφορεί σε δύο μορφές. Η «άγρια μορφή» ενδημεί σήμερα μόνο στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Η δεύτερη μορφή κυκλοφορεί σε περισσότερες χώρες και προέρχεται από εξασθενημένο ιό πολιομυελίτιδας τύπου 2, ο οποίος χρησιμοποιείται σε εμβόλια που χορηγούνται από το στόμα σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός του εμβολίου ενεργοποιείται και πολλαπλασιάζεται.

Φέτος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εξέδωσαν κατευθυντήριες γραμμές για τους εμβολιασμούς κατά της πολιομυελίτιδας στην Ευρώπη, μετά την ανίχνευση του ιού των εμβολίων σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Κρούσματα δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην ήπειρο, η οποία παραμένει απαλλαγμένη από πολιομυελίτιδα εδώ και δύο δεκαετίες, ωστόσο σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού είναι χαμηλότερη από το 90% που απαιτείται για να προληφθούν πανδημίες.

Ο ιός πρωτοανιχνεύθηκε τον περυσινό Σεπτέμβριο στα αστικά λύματα της Βαρκελώνης και ακολούθησαν θετικά δείγματα σε Πολωνία, Γερμανία, Βρετανία και Φινλανδία.

Τα στελέχη που ανιχνεύθηκαν στην Ευρώπη διαφέρουν κατά περίπτωση, όλα όμως προέρχονται από εμβόλια εξασθενημένου ιού.

Τέτοια εμβόλια δεν χρησιμοποιούνται πια στην Ευρώπη, όπου ο εμβολιασμός γίνεται εδώ και δεκαετίες με πλήρως εξουδετερωμένο ιό που δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί.

Παραμένει ασαφές πώς ο ιός των εμβολίων έφτασε στην Ευρώπη, κάτι που σύμφωνα με γενετικές αναλύσεις πρέπει να συνέβη στα τέλη του 2023.

Κρούσματα εισαγόμενου εξασθενημένου ιού καταγράφηκαν το 2022 σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Βρετανία, δεν προκάλεσαν όμως επιδημίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κρούσματα έχουν μειωθεί δραστικά τις τελευταίες δεκαετίες και ο ΠΟΥ ελπίζει ότι μια μέρα η πολιομυελίτιδα θα γίνει η δεύτερη ανθρώπινη ασθένεια μετά την ευλογιά που εκριζώνεται από τον πλανήτη χάρη στα εμβόλια.