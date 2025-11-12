newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 00:00
COP30: Διαδηλωτές οπλισμένοι με ξύλα εισέβαλαν στον χώρο της Συνόδου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βόρεια Μακεδονία: Σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις της ΕΕ στον αγροτικό τομέα – Αναστολή χρηματοδοτήσεων
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 05:30

Βόρεια Μακεδονία: Σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις της ΕΕ στον αγροτικό τομέα – Αναστολή χρηματοδοτήσεων

Μετά την αποκάλυψη σκανδάλου, η κυβέρνηση της Β. Μακεδονίας ανακοίνωσε την επ' αόριστον αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων προγράμματος της ΕΕ προς τον αγροτικό τομέα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Spotlight

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας συνέλαβε τον διευθυντή του κρατικού Οργανισμού Πληρωμών Εθνικών και Κοινοτικών Ενισχύσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ιλία Στοΐλεφ με την κατηγορία του χρηματισμού, προκειμένου αυτός να εγκρίνει παρανόμως χρηματοδότηση σε γεωργική επιχείρηση της χώρας (φωτογραφία, επάνω, από emagazin.mk).

Ο Στοΐλεφ, ο οποίος προέρχεται από το κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE, φέρεται να είχε συμφωνήσει με πρώην υπουργό της χώρας να λάβει το ποσό των 50.000 ευρώ για να εγκρίνει κοινοτική επιχορήγηση σε γεωργική επιχείρηση που ανήκει στον δεύτερο.

H κυβέρνηση ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων του κοινοτικού προγράμματος

Η χρηματοδότηση προέρχεται από κοινοτικά κονδύλια και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα IPA/IPARD της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο στηρίζει δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού αυτού της Βόρειας Μακεδονίας συνελήφθη κατά την παραλαβή 400 ευρώ, τα οποία θεωρούνται «προκαταβολή» του συνολικού ποσού. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη τέσσερα άτομα. Και οι πέντε συλληφθέντες προφυλακίστηκαν.

Δικαιούχοι των κοινοτικών αυτών ενισχύσεων είναι κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφοι και επενδυτές του αγροτικού τομέα, καθώς και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων από κοινοτικά κονδύλια προς τους δικαιούχους του προγράμματος της ΕΕ, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

«Εκτεταμένη διαφθορά»

Ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε ότι η αναστολή κρίθηκε αναγκαία ώστε να ελεγχθούν όλες οι πιθανές παρανομίες, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι παρόμοιες πρακτικές έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) κατηγόρησε την κυβέρνηση Μίτσκοσκι για «εκτεταμένη διαφθορά», προειδοποιώντας ότι η χώρα κινδυνεύει να απολέσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών κονδυλίων για τον αγροτικό τομέα, και πρόσθεσε πως χιλιάδες αγρότες της χώρας θα μείνουν χωρίς τις επιδοτήσεις αυτές της ΕΕ.

Το κόμμα αυτό υποστήριξε επίσης ότι η απόφαση για αναστολή των χρηματοδοτήσεων προήλθε στην ουσία από την ίδια την ΕΕ και όχι από την κυβέρνηση του Χρ. Μίτσκοσκι, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του υπουργού Γεωργίας.

Απαντώντας, ο Μίτσκοσκι τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει μπλοκάρει τα κονδύλια για τον αγροτικό τομέα στη Βόρεια Μακεδονία, υποστηρίζοντας πως η πρωτοβουλία για προσωρινή αναστολή ήταν κυβερνητική απόφαση, η οποία μάλιστα χαιρετίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρέμβαση της Κομισιόν

Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της χώρας και πρόσθεσε πως η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών της συμφερόντων.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι δεν αποκλείεται και η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στην έρευνα και πως εάν διαπιστωθούν παρανομίες σχετικά με τη διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων, η Βόρεια Μακεδονία ενδέχεται να υποχρεωθεί να επιστρέψει χρήματα στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
False Flag Operation 11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Κόσμος 11.11.25

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Σύνταξη
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
COP30: «Ο Τραμπ είναι προσωρινός» δηλώνει από την Μπελέμ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας
Γκάβιν Νιούσομ 12.11.25

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία», είπε ο Γκάβιν Νιούσομ που παρευρίσκεται στην COP30, αναφερόμενος στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
Melody Maker 11.11.25

Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ

Από το πάρτι του Sgt Pepper's των Beatles στο βεστιάριο του Top of the Pops της Νταϊάνα Ρος, ο Μπάρι Γουέντζελ ήταν εκεί και το λεύκωμα Should've Been There το επιβεβαιώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…
EuroCup 11.11.25

Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…

Για κάτι παραπάνω από τρία δεκάλεπτα ο Άρης έδειχνε ότι μπορεί να κερδίσει την ισχυρή Μπασεκσεχίρ, όμως στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι πέτυχαν 15-0 σερί για να επικρατήσουν με 86-76 στο Παλέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Ελλάδα 11.11.25

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του

Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
False Flag Operation 11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας

Οι παίκτες και οι προπονητές της εθνικής Νιγηρίας δεν πήραν μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (11/11), ενόψει του κρίσιμου αγώνα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γκαμπόν

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο