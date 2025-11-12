newspaper
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 21:11

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν πέρυσι πληροφορίες από ισραηλινούς αξιωματούχους που συζητούσαν για το πώς οι στρατιώτες τους έστειλαν Παλαιστινίους σε τούνελ της Γάζας που πίστευαν ότι ήταν πιθανώς γεμάτα εκρηκτικά ως ανθρώπινες ασπίδες, σύμφωνα με δύο πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο και αναλύθηκαν από την κοινότητα πληροφοριών τις τελευταίες εβδομάδες της διοίκησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη χρήση αμάχων ως ασπίδων κατά τη διάρκεια στρατιωτικών δραστηριοτήτων, όπως υπογραμμίζει το Reuters που αποκάλυψε την γνώση των ΗΠΑ στο ζήτημα.


Αξιωματούχοι της διοίκησης Μπάιντεν είχαν από καιρό εκφράσει ανησυχίες σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποιούσαν Παλαιστινίους ως ανθρώπινες ασπίδες στη Γάζα (σ.σ. ενώ υπήρχαν και φωτογραφικά ντοκουμέντα). Η συλλογή από την Ουάσιγκτον των δικών της αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το θέμα δεν είχε αναφερθεί στο παρελθόν.

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών τους τελευταίους μήνες του 2024 έθεσαν ερωτήματα στο Λευκό Οίκο και στην υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με το πόσο ευρέως χρησιμοποιούνταν αυτή η τακτική και αν οι Ισραηλινοί στρατιώτες ενεργούσαν σύμφωνα με οδηγίες που είχαν εκδοθεί από στρατιωτικούς ηγέτες, ανέφεραν οι αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ΗΠΑ δεν γνώριζαν αν οι «ανθρώπινες ασπίδες» επρόκειτο για κρατούμενους ή αμάχους

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας, δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με το αν οι Παλαιστίνιοι που αναφέρονται στις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ήταν κρατούμενοι ή άμαχοι. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν η κυβέρνηση Μπάιντεν συζήτησε τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σε δήλωση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι «απαγορεύουν τη χρήση πολιτών ως ανθρώπινων ασπίδων ή τον εξαναγκασμό τους με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις». Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας διερευνά «υποψίες που αφορούν Παλαιστινίους σε στρατιωτικές αποστολές», ανέφερε η δήλωση.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων από τον ισραηλινό στρατό ήταν μία από τις πολλές πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εντός της κυβέρνησης κατά τα τελευταία στάδια της θητείας της. Αυτό συνέβη καθώς η κοινότητα πληροφοριών αναλύει όλο και περισσότερο νέες πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις του Ισραήλ σχετικά με τη στρατιωτική του δράση στη Γάζα.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επίσης συγκεντρώσει πληροφορίες ότι ισραηλινοί δικηγόροι προειδοποίησαν ότι υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου εναντίον του Ισραήλ για τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα.

Ντοκιμαντέρ του ITV με μαρτυρίες ισραηλινών στρατιωτών, επιβεβαιώνει τη χρήση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες.

Αξιωματούχοι ανησυχούν για συνυπαιτιότητα σε εγκλήματα πολέμου

Οι πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι νέες πληροφορίες από το εσωτερικό του Ισραήλ προκάλεσαν σοβαρή ανησυχία στους ανώτερους αξιωματούχους, οι οποίοι πίστευαν ότι οι πληροφορίες αυτές υποστήριζαν τους ισχυρισμούς ορισμένων μελών της αμερικανικής κυβέρνησης ότι το Ισραήλ διέπραττε εγκλήματα πολέμου.

Εάν το Ισραήλ κριθεί ένοχο για εγκλήματα πολέμου, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την παροχή όπλων στον IDF. Αυτό θα ανάγκαζε επίσης τις ΗΠΑ να σταματήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με το Ισραήλ.

Ωστόσο, δικηγόροι από διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες κατέληξαν στις τελευταίες εβδομάδες της κυβέρνησης Μπάιντεν στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν αποδείκνυαν ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει εγκλήματα πολέμου και ότι οι ΗΠΑ μπορούσαν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ με όπλα και πληροφορίες.

Ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι εκτενείς πληροφορίες που ελήφθησαν στα τέλη της θητείας της κυβέρνησης Μπάιντεν περιγράφουν μόνο μεμονωμένα περιστατικά στη Γάζα και δεν αντιπροσωπεύουν τη γενική πρακτική ή πολιτική του Ισραήλ.

Η έρευνα της αμερικανικής ProPublica βγάζει όμως ένα πολύ διαφορετικό συμπέρασμα, για την γνώση και τις ευθύνες της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Business
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

inWellness
inTown
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση
Σάλος 12.11.25

Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση στη Σουηδία

Η οργάνωση ChildX ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Amazon και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία

Σύνταξη
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Η Λεπέν θα παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο
Ακροδεξιά 12.11.25

Η Λεπέν δηλώνει έτοιμη να παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο

Η Μαρίν Λεπέν περιμένει την τύχη του Εφετείου σχετικά με την υπόθεση της υπεξέρεσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια υπόθεση που κρίνει το μέλλον του ακροδεξιού κόμματος και της Γαλλίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων
Παραδοχή από το Ναϊρόμπι 12.11.25

Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι δελεάζει Αφρικανούς να ενταχθούν στον στρατό της - Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κενυάτικο υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό
Στον Γκαχάρια 12.11.25

Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό

Ο γενικός εισαγγελέας της Γεωργίας Γκεόργκι Γκβαραγκίντζε τόνισε ότι ο Γκ. Γκαχάρια κατηγορήθηκε για υπέρβαση εξουσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης σε πολλά άτομα

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ
Οργισμένη ανακοίνωση 12.11.25

Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που έχει φύγει από τη ζωή - Ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Σύνταξη
Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48
Στη Μπαντίρμα 12.11.25

Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48

Το φορτίο των περίπου 3.000 αγελάδων προοριζόταν για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα

Σύνταξη
Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Κύπρος: Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα – Χρειάζεται «προσοχή τις επόμενες 48 ώρες»
Στον χορό των Ρίχτερ 12.11.25

Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα που «ταρακούνησε» την Κύπρο - «Μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά...»

Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται η Κύπρος καθώς στο νησί της Αφροδίτης έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες δύο ισχυρές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ. «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ – Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
Σκληρές μάχες 12.11.25

Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ - Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]

Ποιες τακτικές χρησιμοποιεί η Ρωσία στην εκστρατεία κατάληψης του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία - Τι δηλώνει Ουκρανός χειριστής drone για την κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα
Κόσμος 12.11.25

Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Νέος σεισμός τώρα στην Κύπρο
Κόσμος 12.11.25

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Το επίκεντρο του νέου σεισμού στην Κύπρο, εντοπίζεται κοντά στην Πάφο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Σύνταξη
Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ελλάδα 12.11.25

Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους

Η ώρα των απολογιών για το μπάζωμα στα Τέμπη. Τον τελευταίο λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μύλος στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα
Αγεφύρωτο χάσμα 12.11.25

Μύλος στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, για τις συνεργασίες. Αγεφύρωτο διαφαίνεται το χάσμα στην Πατησίων

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη

Έξι χρόνια μετά την έναρξη των έργων ανακατασκευής, το «Μπερναμπέου» αυξάνει τα έσοδα του συλλόγου κατά 130% και μετατρέπεται σε μια πραγματική μηχανή παραγωγής χρήματος, πέρα από το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός
Πόλο 12.11.25

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν
Η πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή 12.11.25

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο είναι και απόψε κι εδώ, ώστε να αποτελέσει κι απόψε «μια όαση μέσα στη ζούγκλα της επικαιρότητας»

Σύνταξη
«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Την ίδια ώρα που ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία) η Έλενα Ακρίτα παίρνει θέση στηλιτεύοντας το Documento και τον Κώστα Βαξεβάνη.

Σύνταξη
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 12.11.25

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λας Πάλμας – Ολυμπιακός για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.11.25

Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας»

Σύνταξη
Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση
Σάλος 12.11.25

Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση στη Σουηδία

Η οργάνωση ChildX ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Amazon και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία

Σύνταξη
Βορίζια: Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 12.11.25

Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στα Βορίζια και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

