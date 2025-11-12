Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν πέρυσι πληροφορίες από ισραηλινούς αξιωματούχους που συζητούσαν για το πώς οι στρατιώτες τους έστειλαν Παλαιστινίους σε τούνελ της Γάζας που πίστευαν ότι ήταν πιθανώς γεμάτα εκρηκτικά ως ανθρώπινες ασπίδες, σύμφωνα με δύο πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο και αναλύθηκαν από την κοινότητα πληροφοριών τις τελευταίες εβδομάδες της διοίκησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη χρήση αμάχων ως ασπίδων κατά τη διάρκεια στρατιωτικών δραστηριοτήτων, όπως υπογραμμίζει το Reuters που αποκάλυψε την γνώση των ΗΠΑ στο ζήτημα.

I translated Al Jazeera’s exclusive report on footage showing Palestinians being used as human shields The footage reveals instances such as forcing men to search for explosives, tying them with ropes & throwing them into tunnels, and using injured to search for fighters pic.twitter.com/hEla1ZFoq1 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) June 30, 2024



Αξιωματούχοι της διοίκησης Μπάιντεν είχαν από καιρό εκφράσει ανησυχίες σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποιούσαν Παλαιστινίους ως ανθρώπινες ασπίδες στη Γάζα (σ.σ. ενώ υπήρχαν και φωτογραφικά ντοκουμέντα). Η συλλογή από την Ουάσιγκτον των δικών της αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το θέμα δεν είχε αναφερθεί στο παρελθόν.

Al Jazeera TV showed videos of the Israeli army using Palestinian civilians including children, and injured Palestinians as human shields in Gaza to explore tunnels, damaged buildings and fighting areas. Semilar war crimes were also committed in the West Bank. pic.twitter.com/GgRSlIFMYy — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) August 13, 2024

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών τους τελευταίους μήνες του 2024 έθεσαν ερωτήματα στο Λευκό Οίκο και στην υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με το πόσο ευρέως χρησιμοποιούνταν αυτή η τακτική και αν οι Ισραηλινοί στρατιώτες ενεργούσαν σύμφωνα με οδηγίες που είχαν εκδοθεί από στρατιωτικούς ηγέτες, ανέφεραν οι αμερικανοί αξιωματούχοι.

Exclusive Jabalia | HUMAN SHIELDS Israeli troops using Palestinians incl an elderly as a human shield, dressing him in a military uniform & forcing him to clear potentially booby-trapped areas Soldiers are referring to one as “Shawish No 1”, Shawish is a code for human shield pic.twitter.com/7HC7rHOPMz — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 29, 2025

Οι ΗΠΑ δεν γνώριζαν αν οι «ανθρώπινες ασπίδες» επρόκειτο για κρατούμενους ή αμάχους

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας, δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με το αν οι Παλαιστίνιοι που αναφέρονται στις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ήταν κρατούμενοι ή άμαχοι. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν η κυβέρνηση Μπάιντεν συζήτησε τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σε δήλωση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι «απαγορεύουν τη χρήση πολιτών ως ανθρώπινων ασπίδων ή τον εξαναγκασμό τους με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις». Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας διερευνά «υποψίες που αφορούν Παλαιστινίους σε στρατιωτικές αποστολές», ανέφερε η δήλωση.

🧵 (⚠) Warning sensitive content Israeli-Indian soldier Elisha Gangte from the Steel Cat Company shares disturbing footage showing clear evidence of war crimes being committed in Gaza. 1. Civilians as human shields. In the video, he writes , «Terrorists > military dogs.» pic.twitter.com/2v9QMunhll — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) August 22, 2024

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων από τον ισραηλινό στρατό ήταν μία από τις πολλές πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εντός της κυβέρνησης κατά τα τελευταία στάδια της θητείας της. Αυτό συνέβη καθώς η κοινότητα πληροφοριών αναλύει όλο και περισσότερο νέες πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις του Ισραήλ σχετικά με τη στρατιωτική του δράση στη Γάζα.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επίσης συγκεντρώσει πληροφορίες ότι ισραηλινοί δικηγόροι προειδοποίησαν ότι υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου εναντίον του Ισραήλ για τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα.

Ντοκιμαντέρ του ITV με μαρτυρίες ισραηλινών στρατιωτών, επιβεβαιώνει τη χρήση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες.

Αξιωματούχοι ανησυχούν για συνυπαιτιότητα σε εγκλήματα πολέμου

Οι πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι νέες πληροφορίες από το εσωτερικό του Ισραήλ προκάλεσαν σοβαρή ανησυχία στους ανώτερους αξιωματούχους, οι οποίοι πίστευαν ότι οι πληροφορίες αυτές υποστήριζαν τους ισχυρισμούς ορισμένων μελών της αμερικανικής κυβέρνησης ότι το Ισραήλ διέπραττε εγκλήματα πολέμου.

Εάν το Ισραήλ κριθεί ένοχο για εγκλήματα πολέμου, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την παροχή όπλων στον IDF. Αυτό θα ανάγκαζε επίσης τις ΗΠΑ να σταματήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με το Ισραήλ.

Ωστόσο, δικηγόροι από διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες κατέληξαν στις τελευταίες εβδομάδες της κυβέρνησης Μπάιντεν στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν αποδείκνυαν ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει εγκλήματα πολέμου και ότι οι ΗΠΑ μπορούσαν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ με όπλα και πληροφορίες.

Ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι εκτενείς πληροφορίες που ελήφθησαν στα τέλη της θητείας της κυβέρνησης Μπάιντεν περιγράφουν μόνο μεμονωμένα περιστατικά στη Γάζα και δεν αντιπροσωπεύουν τη γενική πρακτική ή πολιτική του Ισραήλ.

Η έρευνα της αμερικανικής ProPublica βγάζει όμως ένα πολύ διαφορετικό συμπέρασμα, για την γνώση και τις ευθύνες της κυβέρνησης Μπάιντεν.