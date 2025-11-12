Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Μέσω του υπουργείου Οικονομικών του Καναδά αποκαλύφθηκαν τα σχέδια της Οτάβα για συμμετοχή της χώρας της Βόρειας Αμερικής στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Στο σχέδιο προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το 2026, αναφέρεται ότι ο Καναδάς θα διερευνήσει τις δυνατότητές του. Ωστόσο αποτελεί σαφώς πολιτική απόφαση, μετά τις συνεχιζόμενες απειλές από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το κείμενο, η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το θέμα αυτό. Ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάνιε, είπε ότι η πρόταση για συμμετοχή στο λαμπερό τηλεοπτικό υπερθέαμα προήλθε από «τους ανθρώπους που συμμετέχουν».

Δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν σε συγκεκριμένες χώρες ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό. Το CBC-Radio Canada είναι συνδεδεμένο μέλος της ένωσης. Η Αυστραλία, η οποία επίσης είναι συνδεδεμένο μέλος, προσκλήθηκε και συμμετέχει στη Eurovision από το 2015.

Απομάκρυνση από τις ΗΠΑ

Ο Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάνιε φάνηκε θετικός στη συμμετοχή του Καναδά στη Eurovision. Και άφησε να εννοηθεί ότι η υποψηφιότητα είναι μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης, για «αποσύνδεση» από τις ΗΠΑ και προσέγγιση με την Ευρώπη.

«Νομίζω ότι είναι μια πλατφόρμα για να λάμψει ο Καναδάς», δήλωσε. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας. Ναι, θέλουμε να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, αλλά θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στον τομέα των τεχνών και στη βιομηχανία του κινηματογράφου να βεβαιωθούν ότι μπορούν να λάμψουν σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Καναδοί».

Η προσπάθεια έρχεται καθώς, μετά την επανεκλογή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Καναδά. Έχει μιλήσει για προσάρτησή του στις ΗΠΑ και έχει επιβάλει δασμούς.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση στην Οτάβα εργάζεται για να εμβαθύνει τις σχέσεις της χώρας με συμμάχους σε όλο τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, επισκεπτόμενος την άνοιξη τη Γαλλία και τη Βρετανία, είπε ότι η χώρα του είναι η «πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαρκ Κάρνεϊ συμμετέχει ενεργά στην υποψηφιότητα του Καναδά για τη Eurovision.

Eurovision: Ανυπομονούμε

Ο διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, επιβεβαίωσε την πληροφορία. «Η συζήτηση με το CBC/Radio-Canada βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας μαζί τους», είπε. «Είμαστε πάντα ενθουσιασμένοι να γνωρίζουμε ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θέλουν να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στον κόσμο».

Πάντως, εμμέσως ο Καναδάς έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Μία φορά με την Καναδή τραγουδίστρια, Σελίν Ντιόν, που κέρδισε τον διαγωνισμό για την Ελβετία το 1988, μία με τη Νατασά Σεντ-Πιερ το 2001 και το 2023 με τη La Zarra.