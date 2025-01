Καναδάς: Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στις απειλές του Τραμπ

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μέλανι Τζολί, διαμαρτυρήθηκε για τα σχόλια που έκανε ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την «οικονομική ισχύ» της Ουάσινγκτον εναντίον της γειτονικής, συμμαχικής χώρας των ΗΠΑ.

«Τα σχόλια του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν παντελή έλλειψη κατανόησης του τι καθιστά τον Καναδά μια ισχυρή χώρα. Η οικονομία μας είναι ισχυρή. Ο λαός μας είναι ισχυρός. Δεν θα υποκύψουμε ποτέ απέναντι στις απειλές», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζολί σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

President-elect Trump’s comments show a complete lack of understanding of what makes Canada a strong country.

Our economy is strong.

Our people are strong.

We will never back down in the face of threats.

— Mélanie Joly (@melaniejoly) January 7, 2025