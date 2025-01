Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός στον Καναδά μόλις οι Φιλελεύθεροι εκλέξουν τον διάδοχό του στην αρχηγία του κόμματος και, ως εκ τούτου, στην πρωθυπουργία της χώρας της Βόρειας Αμερικής.

Ο 53χρονος πολιτικός είχε αναλάβει πρωθυπουργός τον Νοέμβριο του 2015. Ο Guardian επιχειρεί να εξηγήσει γιατί ο Τριντό προχώρησε σε αυτή την κίνηση.

Κάποτε, γράφει το βρετανικό μέσο, ο Τριντό ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι της πολιτικής, στον προοδευτικό χώρο. Ωστόσο, στα τέλη του 2024 είδε τα ποσοστά αποδοχής του να φτάνουν στο ναδίρ, μόλις στο 33%.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, υπήρχε ευρεία απογοήτευση για την οικονομική κατάσταση στον Καναδά.

Όπως πολλοί ηγέτες στη Δύση, ο Τριντό είχε να αντιμετωπίσει έναν πληθωρισμό – ρεκόρ και υψηλές τιμές στα τρόφιμα.

Τη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνησή του αύξησε η κρίση στέγασης. Σε ορισμένες περιοχές οι τιμές των κατοικιών εκτοξεύτηκαν κατά 30 με 40% τα τελευταία χρόνια.

Η συνέντευξη Τύπου του Τριντό, όπου ανακοίνωσε την παραίτησή του:

#BREAKING: Justin Trudeau has officially resigned as Liberal Party Leader & Prime Minister of Canada pic.twitter.com/2DQsNHKx37

— Made In Canada (@MadelnCanada) January 6, 2025