Παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού στον Καναδά ο Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ που τον ήθελαν να προχωρά σε αυτή την κίνηση.

Ο 53χρονος πολιτικός θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να εκλεγεί ο νέος αρχηγός των Φιλελεύθερων.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου.

«Κάθε πρωί που έχω ξυπνήσει ως πρωθυπουργός, εμπνέομαι από την ανθεκτικότητα, τη γενναιοδωρία και την αποφασιστικότητα των Καναδών», είπε αρχικά.

«Είναι η κινητήριος δύναμη κάθε ημέρα που έχω το προνόμιο να υπηρετώ σε αυτό το αξίωμα», τόνισε.

Στη συνέχεια ο 53χρονος Τριντό ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Καναδά. Τόνισε ότι αν και ο ίδιος είναι «μαχητής», η Βουλή έχει «παραλύσει» υπό την ηγεσία του.

«Κατά τη διάρκεια των διακοπών, είχα επίσης την ευκαιρία να σκεφτώ και να κάνω μακρές συζητήσεις με την οικογένειά μου για το μέλλον μας», σημείωσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι θα παραιτηθεί και από αρχηγός του κόμματος του, των Φιλελεύθερων, αφού αυτό επιλέξει τον επόμενο αρχηγό του «μέσα από μια στιβαρή διαδικασία».

Ο Τριντό επιβεβαίωσε σημερινές αναφορές ότι μίλησε με τη γενική κυβερνήτη του Καναδά, Μέρι Σάιμον σήμερα το πρωί και της ζήτησε να αναστείλει τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

Canadian prime minister Justin Trudeau holds a news conference as he is expected to make an announcement about his political future. https://t.co/y6pRqoJhWT

— Sky News (@SkyNews) January 6, 2025