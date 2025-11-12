Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι είναι το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας μας.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το πρόγραμμα αυτό «απαντάει σε ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα και διαχρονικό αίτημα, βελτιώνοντας έμπρακτα τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των οικογενειών τους».

Μετά την ολοκλήρωση του Στεγαστικού Προγράμματος, κάθε στέλεχος που μετατίθεται θα λαμβάνει «ένα κλειδί στο χέρι», ένα σπίτι που θα στεγάζει τον ίδιο και την οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, θα δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών σε Θράκη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Μέσα στην «Ατζέντα 2030»

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφουγκράζεται τις ανάγκες των στρατιωτικών μας και έρχεται να συμπληρώσει ένα πλέγμα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιείται με την «Ατζέντα 2030»:

• Το νέο Μισθολόγιο και το νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας

• Το νέο Πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

• Το νέο Πλαίσιο Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών

• Το νέο Πλαίσιο Υπηρεσιών Ποιότητας Ζωής Στελεχών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.ά.)

Ενιαία συγκροτούν μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών μας και των οικογενειών τους.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

Το νέο Στεγαστικό Πρόγραμμα έρχεται να αντιμετωπίσει, επίσης, σημαντικά προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης των 7.030 στρατιωτικών οικημάτων:

• Έλλειψη συντήρησης

• Απουσία σχεδιασμού

• Ανορθολογική χωροθέτηση (2.160 οικήματα σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία & Κεντρική Μακεδονία έναντι 1.557 σε Έβρο και νησιά Αιγαίου με πενταπλάσιο αριθμό υπηρετούντων εκτός του τόπου επιθυμίας).

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» και περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής στέγασης, μέσω της κατασκευής, μετασκευής, ανακαίνισης και συντήρησης των στρατιωτικών οικημάτων και των υποστηρικτικών δομών, όπως βρεφονηπιακούς και επεκτάσεις παιδικών σταθμών, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φοιτητικές εστίες Δοκίμων Αξιωματικών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ και στήριξη καλαθιού στρατιωτικής οικογένειας.

Εγγυημένη υλοποίηση

Η υλοποίηση του Στεγαστικού είναι διασφαλισμένη και εγγυημένη, καθώς έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Επιπλέον, προωθεί τη διακλαδικότητα με τον νέο κανονισμό στέγασης και λειτουργίας, καθώς και τη διαφάνεια.

Αναλυτικότερα, προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως 2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.

• Β’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την περίοδο 2031-2035.

• Γ’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της επικράτειας έως το 2040.

Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.

• Β’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.

• Γ’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Το 85% της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης προέρχεται από ιδίους πόρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει τη στέγαση όλων των στελεχών που μετατίθενται προωθώντας διαφάνεια, διακλαδικότητα και εκσυγχρονισμό στις διαδικασίες στέγασης.

Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, Φοιτητικές Εστίες και Στήριξη Καλαθιού Στρατιωτικής Οικογένειας

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα δεν σταματά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό κατοικιών, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο το οικοσύστημα της στρατιωτικής ζωής, στηρίζοντας την καθημερινότητα του κύριου πολλαπλασιαστή των Ενόπλων Δυνάμεων μας, του έμψυχου δυναμικού τους.

Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους συμβάλλει σημαντικά και η κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών, σε ποσοστό 100%.

Ειδικότερα, κατασκευάζονται 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δυναμικότητας 252 βρεφών και νηπίων. Επίσης, ανακατασκευάζονται – επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή 3 νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων, με την παροχή της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης.

Σημαντική εξίσου είναι και η κατασκευή φοιτητικών εστιών για Δόκιμους Αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Σε πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται και η Στήριξη του Καλαθιού της Στρατιωτικής Οικογένειας. Δημιουργείται Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρων Εφοδιασμού Μονάδων με νέα πρότυπα λειτουργίας Πρατηρίων και Προμηθευτικών Οργανισμών. Μεσοσταθμικά το όφελος για τη στρατιωτική οικογένεια υπολογίζεται στο 20%-23%, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα συνιστά μια ολιστική πολιτική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.