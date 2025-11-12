Γίνε game changer: Η προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο ξεκινάει από το καφέ, το εστιατόριο ή το κατάλυμα που επιλέγεις

Αλήθεια, σε μία πολυάσχολη, έντονη καθημερινότητα που «τρέχει» με γρήγορους ρυθμούς, πόσο εύκολο είναι να διαμορφώσουμε έναν πιο υπεύθυνο τρόπο ζωής, μία καθημερινότητα από επιλογές οι οποίες αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο; Πόσο εύκολο είναι τελικά να γίνουμε game changers, δηλαδή η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο; Κι όμως, όταν έχουμε «συμμάχους» σε αυτή την προσπάθεια, είναι πιο απλό από όσο ίσως πιστεύουμε.

Αφού κάθε απόφασή μας, από την πιο μικρή στην πιο μεγάλη, έχει σημασία. Από το εστιατόριο που θα δειπνήσουμε με την παρέα, το καφέ που επισκεπτόμαστε καθημερινά πριν πάμε γραφείο ή το κατάλυμα που μας φιλοξενεί στις καλοκαιρινές διακοπές μας, κάθε επιλογή μας μπορεί να γίνει αφορμή για μία θετική αλλαγή. Γιατί πίσω από τις γεύσεις, τις στιγμές και τις εμπειρίες που απολαμβάνουμε, υπάρχουν επιχειρήσεις που επιλέγουν να λειτουργούν συνειδητά, με σεβασμό στο περιβάλλον και στο μέλλον όλων μας.

Και όταν αυτές οι επιχειρήσεις επενδύουν στη βιωσιμότητα, μειώνουν το αποτύπωμά τους και υιοθετούν πρακτικές που κάνουν τη διαφορά, τότε η καθημερινότητά μας γίνεται πράξη αλλαγής, στροφή προς έναν πιο «πράσινο», υπεύθυνο και αισιόδοξο κόσμο. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις ανήκουν στο Zero Waste HoReCa, το οποίο μας συστήνεται μέσα από το explainer βίντεο που ακολουθεί, μία πρωτοβουλία που στηρίζει πάνω από 3.000 επιχειρήσεις, στην προσπάθεια τους να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και το λειτουργικό τους κόστος.

Το πιο «πράσινο» ταξίδι στον κόσμο της φιλοξενίας και της καφεστίασης

Βασικός σκοπός του προγράμματος Zero Waste HoReCa, το οποίο υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation και την υποστήριξη της Coca-Cola στην Ελλάδα, είναι να προσφέρει σε επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνουν έμπρακτα μέρος της αλλαγής. Μέσα από μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα, προσφέρει καθοδήγηση, εκπαίδευση και πρακτικές λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους, να εξοικονομούν ενέργεια και νερό, να καλύπτουν τις ανάγκες τους για προμήθειες με βιώσιμο τρόπο.

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι απλή, καθώς κάθε επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στην ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί από το 2022. Μέσω αυτής θα εκπαιδευτεί σε θέματα κυκλικής οικονομίας και να εφαρμόσει βήμα βήμα τις κατάλληλες πρακτικές, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα αλλά και το λειτουργικό της κόστος. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, τη μείωση των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και τις βιώσιμες προμήθειες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ένα πιο «πράσινο» και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάπτυξή τους. Μάλιστα, το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας είναι ήδη ορατό. Περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν ενεργά και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μειώνοντας τα έξοδά τους και προσελκύοντας ένα κοινό που συμμερίζεται τις ίδιες αξίες.

Αν υπάρχει κάτι που αξίζει να κρατήσουμε από την πορεία του Zero Waste HoReCa, αυτό είναι πως η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά πράξη στην οποία μπορούμε να συμμετέχουμε για να έχουμε απτά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις των νέων νομοθεσιών για υιοθέτηση «πράσινων» πρακτικών, ενώ η προσπάθειά τους δεν μένει απαρατήρητη.

Μέσα από τα Zero Waste Βραβεία & Διακρίσεις, οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις και τις καινοτόμες ιδέες τους επιβραβεύονται για το έργο τους. Μόνο μέσα στο 2025, 251 επιχειρήσεις-μέλη του δικτύου έλαβαν Zero Waste Διάκριση Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη, ενώ 5 από αυτές ξεχώρισαν με ειδικά χρηματικά έπαθλα για τις πρωτοβουλίες τους. Οι βραβεύσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της έκθεσης HoReCA, με τη συμμετοχή φορέων, ειδικών και προσωπικοτήτων που αναγνωρίζουν τη σημασία αυτής της συλλογικής προσπάθειας.