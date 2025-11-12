Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γράμμα στην Αγκυρα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τον Δεκέμβριο η πρόσκληση για το «5Χ5»

Γράμμα στην Αγκυρα

• Προχωρά η πρωτοβουλία για τη Διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Λιβύης και Αιγύπτου

• Τι αποκάλυψε ο Γ. Γεραπετρίτης για την επιστολή που ετοιμάζει το υπουργείο Εξωτερικών

• «Αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή», επέμεινε ο Ν. Δένδιας

• Πώς κωδικοποίησε την ενεργειακή συμφωνία ο Στ. Παπασταύρου

• Και τι είπε για τον IMEC στο Athens Security Forum

==========

Πετρέλαιο θέρμανσης

Η τιμή, τα τρικ και οι παγίδες

Βροχή οι αιτήσεις στην πλατφόρμα για να «κλειδώσουν» οι χαμηλές τιμές και οι επιδοτήσεις

==========

Λευκός Οίκος

ΗΠΑ, Τουρκία «μοιράζουν» τη Συρία

Φιντάν, Ρούμπιο και ο σύρος ΥΠΕΞ συζήτησαν για την περιφερειακή ασφάλεια, τις σχέσεις με το Ισραήλ και την ανοικοδόμηση των 216 δισ. δολαρίων

==========

Γιατί στολίζουμε νωρίτερα

• Η ανάγκη να γιορτάσουμε γρηγορότερα και περισσότερο και πώς εξηγείται

==========

Αγρότες

Διαδηλώσεις, εξαγγελίες και μέτωπα

Ενώ ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, οι αγρότες διαδήλωναν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εβρο

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Πρεμιέρα του κόφτη σήμερα στη Βουλή

Ο Μπαμπινιώτης και η πρεσβευτίνα που είναι πρέσβειρα

==========

Εισαγγελέας

Ποινή 2.352 χρόνων για τον Ιμάμογλου

==========

Ιερουσαλήμ

Γιατί μοίραζαν γλυκά στην Κνεσέτ

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Παρί – ΠΑΟ 95-101

Φαρίντ και Σορτς υπέγραψαν το θρίλερ

Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία

Δύο από τους 1.024 εμπλεκόμενους παίκτες περνούν στην αντεπίθεση