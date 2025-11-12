Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γράμμα στην Αγκυρα
12 Νοεμβρίου 2025 | 00:40

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γράμμα στην Αγκυρα

Τον Δεκέμβριο η πρόσκληση για το «5Χ5» • Προχωρά η πρωτοβουλία για τη Διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Λιβύης και Αιγύπτου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τον Δεκέμβριο η πρόσκληση για το «5Χ5»
Γράμμα στην Αγκυρα

• Προχωρά η πρωτοβουλία για τη Διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Λιβύης και Αιγύπτου
• Τι αποκάλυψε ο Γ. Γεραπετρίτης για την επιστολή που ετοιμάζει το υπουργείο Εξωτερικών
• «Αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή», επέμεινε ο Ν. Δένδιας
• Πώς κωδικοποίησε την ενεργειακή συμφωνία ο Στ. Παπασταύρου
• Και τι είπε για τον IMEC στο Athens Security Forum

==========

Πετρέλαιο θέρμανσης
Η τιμή, τα τρικ και οι παγίδες
Βροχή οι αιτήσεις στην πλατφόρμα για να «κλειδώσουν» οι χαμηλές τιμές και οι επιδοτήσεις

==========

Λευκός Οίκος
ΗΠΑ, Τουρκία «μοιράζουν» τη Συρία
Φιντάν, Ρούμπιο και ο σύρος ΥΠΕΞ συζήτησαν για την περιφερειακή ασφάλεια, τις σχέσεις με το Ισραήλ και την ανοικοδόμηση των 216 δισ. δολαρίων

==========

Γιατί στολίζουμε νωρίτερα
• Η ανάγκη να γιορτάσουμε γρηγορότερα και περισσότερο και πώς εξηγείται

==========

Αγρότες
Διαδηλώσεις, εξαγγελίες και μέτωπα
Ενώ ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, οι αγρότες διαδήλωναν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εβρο

==========

Πολιτικό παρασκήνιο
Πρεμιέρα του κόφτη σήμερα στη Βουλή
Ο Μπαμπινιώτης και η πρεσβευτίνα που είναι πρέσβειρα

==========

Εισαγγελέας
Ποινή 2.352 χρόνων για τον Ιμάμογλου

==========

Ιερουσαλήμ
Γιατί μοίραζαν γλυκά στην Κνεσέτ

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Παρί – ΠΑΟ 95-101
Φαρίντ και Σορτς υπέγραψαν το θρίλερ

Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία
Δύο από τους 1.024 εμπλεκόμενους παίκτες περνούν στην αντεπίθεση

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Media
Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση
11.11.25

Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση

Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση; Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου το Σωματείο ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού διοργανώνει μια ενημερωτική συζήτηση για την παιδική κακοποίηση.

Σύνταξη
Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν
11.11.25

Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν

Το 8ο επεισόδιο της νέας σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» απόψε, στις 21:00. Ο Οδυσσέας παίρνει την πρωτοβουλία να συμφιλιωθεί με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο είναι ερωτευμένοι με την Αρετή. Το μυστικό του Σάββα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Απόψε, στις 21:00, στο MEGA. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο Μια νύχτα μόνο Ο […]

Σύνταξη
MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη
11.11.25

MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη

Το MEGA Stories με την Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, βάζοντας στο μικροσκόπιο τους ηγέτες που διαμόρφωσαν την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Στις 00.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
Melody Maker 11.11.25

Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ

Από το πάρτι του Sgt Pepper's των Beatles στο βεστιάριο του Top of the Pops της Νταϊάνα Ρος, ο Μπάρι Γουέντζελ ήταν εκεί και το λεύκωμα Should've Been There το επιβεβαιώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…
EuroCup 11.11.25

Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…

Για κάτι παραπάνω από τρία δεκάλεπτα ο Άρης έδειχνε ότι μπορεί να κερδίσει την ισχυρή Μπασεκσεχίρ, όμως στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι πέτυχαν 15-0 σερί για να επικρατήσουν με 86-76 στο Παλέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Ελλάδα 11.11.25

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του

Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
False Flag Operation 11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας

Οι παίκτες και οι προπονητές της εθνικής Νιγηρίας δεν πήραν μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (11/11), ενόψει του κρίσιμου αγώνα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γκαμπόν

Βάιος Μπαλάφας
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Θλίψη 11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
