Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γράμμα στην Αγκυρα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Τον Δεκέμβριο η πρόσκληση για το «5Χ5»
Γράμμα στην Αγκυρα
• Προχωρά η πρωτοβουλία για τη Διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Λιβύης και Αιγύπτου
• Τι αποκάλυψε ο Γ. Γεραπετρίτης για την επιστολή που ετοιμάζει το υπουργείο Εξωτερικών
• «Αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή», επέμεινε ο Ν. Δένδιας
• Πώς κωδικοποίησε την ενεργειακή συμφωνία ο Στ. Παπασταύρου
• Και τι είπε για τον IMEC στο Athens Security Forum
==========
Πετρέλαιο θέρμανσης
Η τιμή, τα τρικ και οι παγίδες
Βροχή οι αιτήσεις στην πλατφόρμα για να «κλειδώσουν» οι χαμηλές τιμές και οι επιδοτήσεις
==========
Λευκός Οίκος
ΗΠΑ, Τουρκία «μοιράζουν» τη Συρία
Φιντάν, Ρούμπιο και ο σύρος ΥΠΕΞ συζήτησαν για την περιφερειακή ασφάλεια, τις σχέσεις με το Ισραήλ και την ανοικοδόμηση των 216 δισ. δολαρίων
==========
Γιατί στολίζουμε νωρίτερα
• Η ανάγκη να γιορτάσουμε γρηγορότερα και περισσότερο και πώς εξηγείται
==========
Αγρότες
Διαδηλώσεις, εξαγγελίες και μέτωπα
Ενώ ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, οι αγρότες διαδήλωναν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εβρο
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Πρεμιέρα του κόφτη σήμερα στη Βουλή
Ο Μπαμπινιώτης και η πρεσβευτίνα που είναι πρέσβειρα
==========
Εισαγγελέας
Ποινή 2.352 χρόνων για τον Ιμάμογλου
==========
Ιερουσαλήμ
Γιατί μοίραζαν γλυκά στην Κνεσέτ
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Παρί – ΠΑΟ 95-101
Φαρίντ και Σορτς υπέγραψαν το θρίλερ
Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία
Δύο από τους 1.024 εμπλεκόμενους παίκτες περνούν στην αντεπίθεση
