Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
12 Νοεμβρίου 2025 | 20:59

Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Η φυματίωση παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου από μολυσματική νόσο στον κόσμο αφού μόνο πέρυσι περίπου 1,23 εκατ. άνθρωποι πέθαναν από αυτήν, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), υπογραμμίζοντας πόσο εύθραυστη είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί για την αντιμετώπισή της.

Η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της φυματίωσης παραμένει στάσιμη από το 2020

Οι θάνατοι λόγω φυματίωσης μειώθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με το 2023 και ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε επίσης, κατά περίπου 2% παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΠΟΥ. Υπολογίζεται ότι 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από φυματίωση το 2024: 5,8 εκατομμύρια άνδρες, 3,7 εκατομμύρια γυναίκες και 1,2 εκατ. παιδιά.

Η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες. Μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

22 δισεκατομμύρια δολάρια χρειάζονται μέχρι το 2027 για να αντιμετωπιστεί η φυματίωση

«Για πρώτη φορά μετά την πανδημία της Covid-19, που διατάραξε τις υπηρεσίες υγείας, τα κρούσματα και οι θάνατοι μειώθηκαν» είπε η Τερέζα Κασάεβα, η επικεφαλής του τμήματος HIV, φυματίωσης, ηπατίτιδας και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων.

«Οι δημοσιονομικές περικοπές και η επιδημία απειλούσαν να εξαλείψουν την πρόοδο που επιτύχαμε με δυσκολία, αλλά χάρη στην πολιτική δέσμευση, τις επενδύσεις και τη διεθνή αλληλεγγύη, μπορούμε να αναστρέψουμε την τάση και να εξαλείψουμε αυτή τη μάστιγα, μια για πάντα», τόνισε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της φυματίωσης παραμένει στάσιμη από το 2020. Πέρυσι ήταν διαθέσιμα 5,9 δισεκ. δολάρια για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Το ποσό αυτό είναι ένα κλάσμα αυτού που απαιτείται (22 δισεκ. δολάρια) για την κάλυψη των αναγκών μέχρι το 2027.

Το 2024, τα δύο τρίτα των κρουσμάτων περιορίζονταν σε οκτώ χώρες: Ινδία (25%), Ινδονησία (10%), Φιλιππίνες (6,8%), Κίνα (6,5%), Πακιστάν (6,3%), Νιγηρία (4,8%), ΛΔ Κονγκό (3,9%) και Μπανγκλαντές (3,6%). Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι η ταχεία πρόσβαση σε θεραπείες έσωσε 83 εκατομμύρια ζωές από το 2000.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
