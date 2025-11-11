newspaper
11.11.2025 | 15:19
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 14:56

Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»

«Κάθε ευρώ που δαπανάται για να αποτραπεί η ακραία πείνα εξοικονομεί πολλά περισσότερα που θα έπρεπε διαφορετικά να δαπανηθούν για την αντιμετώπιση κρίσεων»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Πρόσφατα η διεθνής κοινότητα έγινε μάρτυρας μια καλά συντονισμένης τεχνητής επισιτιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας. Μπορεί ο βασικός ένοχος να είναι το Ισραήλ, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πλουσιότερες χώρες τσιγκουνεύονται όλο και περισσότερο να βοηθήσουν πληθυσμούς που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια. Γνωρίζουν όμως ότι θα το πληρώσουν;

Μετά από πέντε χρόνια σταθερής αύξησης, η συνολική διεθνής βοήθεια μειώθηκε κατά 9% το 2024 με τον ΟΟΣΑ να προβλέπει ότι αυτή θα μειωθεί έως και 17% το 2025.

Σύμφωνα με το Global Network Against Food Crises, μια συνεργασία δωρητριών χωρών και ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών οργανισμών, ο παγκόσμιος προϋπολογισμός επισιτιστικής βοήθειας μπορεί να μειωθεί έως και κατά 45% μεταξύ 2024 και φέτος.

Φυσικά, οι συνέπειες αυτών των περικοπών ήταν ιδιαιτέρως οδυνηρές για πληθυσμούς που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια.

Το 2024, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (WFP) βοήθησε 124 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αλλά αναμένει θα πέσει η αρωγή του κατά 21% το 2025 λόγω απότομων περικοπών στη χρηματοδότηση από μεγάλους δωρητές. Η συνεισφορά της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο πρόγραμμα έχει μειωθεί κατά 55% από το 2024, με αντίστοιχες μειώσεις από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ην. Βασίλειο.

Ορισμένες επιχειρήσεις πεδίου αναγκάστηκαν να μειώσουν τις ημερήσιες μερίδες που διανέμουν σε κάτω από 300 θερμίδες, λιγότερο από ένα μικρό γεύμα. 16 εκατ. άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν κάθε επισιτιστική βοήθεια, ακόμη κι ενώ η παγκόσμια πείνα επιδεινώνεται.

Τα παράλογα μαθηματικά

Ενώ λοιπόν η συρρίκνωση των ανθρωπιστικών προϋπολογισμών σηματοδοτεί εξασθένηση της παγκόσμιας αλληλεγγύης προς τους μειονεκτούντες, ο επικεφαλής οικονομολόγος στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ (WFP) Αρίφ Χουσάιν, δίνει και μια άλλη διάσταση: αυτή της αποσταθεροποίησης των εύπορων κοινωνιών.

«Ακριβώς σε περιόδους αστάθειας η συλλογική δράση έχει τη μεγαλύτερη σημασία, διότι όταν η ανθρωπιστική βοήθεια περικόπτεται, οι κρίσεις κάνουν μετάσταση» λέει σε ανάλυσή του στο περιοδικό Foreign Affairs.

Υπογραμίζει το αυτονόητο, ότι η επισιτιστική ανασφάλεια οδηγεί σε εκτοπισμό των ανθρώπων, καθώς σύμφωνα με μελέτη του WFP κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης της επισιτιστικής ανασφάλειας συσχετίζεται με αύξηση 1,9% στις εκροές προσφύγων. Η ίδια μελέτη έδειξε ότι για κάθε πρόσθετο έτος που επιμένει μια βίαιη σύγκρουση -παράγοντας επισιτιστική ανασφάλεια- οι εκροές προσφύγων που προκύπτουν από αυτήν τη σύγκρουση αυξάνονται σχεδόν κατά 0,4%.

Στη συνέχεια, οι πρόσφυγες εκ των πραγμάτων μετακινούνται πρώτα σε γειτονικές χώρες, συχνά ανεπαρκώς εξοπλισμένες για να τους απορροφήσουν. «Όταν αυτές οι κοινωνίες αδυνατούν να διαχειριστούν την εισροή, οι άνθρωποι προχωρούν προς πιο μακρινούς προορισμούς» λέει ο οικονομολόγος, εννοώντας φυσικά τις πλούσιες, όπως οι ευρωπαϊκές.

Το 2024, τα κράτη του ΟΟΣΑ δαπάνησαν 24,2 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια που έφτασε περίπου σε 198 εκατ. ανθρώπους, ή περίπου 120 δολάρια ανά άτομο. «Κι όμως οι ίδιες χώρες δαπάνησαν 27,8 δισ. δολάρια, ή 9.200 δολάρια ανά άτομο, για να βοηθήσουν μόλις τρία εκατ. πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο εντός των συνόρων τους» υπογραμμίζει, συμπεραίνοντας ότι «είναι πολύ φθηνότερο να σιτίσεις μια οικογένεια εκεί όπου ζει παρά να τη στηρίξεις ως πρόσφυγα όταν η πείνα την εξαναγκάζει να φύγει».

«Για τις πλούσιες χώρες, η αγνόηση της επισιτιστικής ανασφάλειας στο εξωτερικό είναι συνεπώς οικονομικά παράλογη» σημειώνει. «Η αποτυχία να δράσουμε τοπικά εγγυάται υψηλότερα κόστη αργότερα» αλλά και πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των χωρών προορισμών. «Οι μεγάλες εισροές εκτοπισμένων ανθρώπων συχνά αποσταθεροποιούν την εγχώρια πολιτική μιας χώρας, τροφοδοτώντας τον διχασμό και τον εξτρεμισμό».

Τι λείπει από την εξίσωση

Γι΄ αυτό και ο Χουσάιν είναι πεπεισμένος ότι κάθε ευρώ που δαπανάται για την αποτροπή της ακραίας πείνας εξοικονομεί πολλά περισσότερα που θα έπρεπε διαφορετικά να δαπανηθούν για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Μπορεί οι πλούσιες χώρες να επιμένουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στον τερματισμό βίαιων συγκρούσεων, όπως στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά, σύμφωνα με τον οικονομολόγο: αυτό που λείπει από την εξίσωση, είναι η αναγνώριση ότι η επισιτιστική ασφάλεια είναι θεμέλιο της ειρήνης.

Η πείνα δημιουργεί μια αλυσιδωτή κατάσταση που οδηγεί σε γεωπολιτική αστάθεια. Η επισιτιστική ανασφάλεια υπονομεύει τη νομιμοποίηση των πληγεισών κρατών, εντείνει τον ανταγωνισμό για σπάνιους πόρους και μειώνει το κόστος ευκαιρίας της βίας. Εξτρεμιστικές ομάδες εκμεταλλεύονται την απόγνωση, χρησιμοποιώντας την τροφή ως εργαλείο στρατολόγησης και την πείνα ως όπλο επιρροής. Η σχέση μεταξύ πείνας και σύγκρουσης είναι κυκλική· η μία τροφοδοτεί την άλλη».

Έτσι, για τον Χουσάιν «Οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση εκεχειριών και ειρηνευτικών συμφωνιών πρέπει να περιλαμβάνουν πρόνοιες που διασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις βοήθειας μπορούν να παραδίδουν συνδρομή και ότι τα συστήματα τροφίμων μπορούν να ανακάμπτουν».

Τι χρειάζεται

Γι’ αυτό ο οικονομολόγος απαιτεί οικονομική διορατικότητα και πολιτικό θάρρος, καθώς για τον ίδιο η πρόκληση δεν είναι τεχνική -αφού ο κόσμος γνωρίζει πώς να παράγει και να διανέμει τροφή- αλλά πολιτική.

«Οι κυβερνήσεις, οι πολυμερείς θεσμοί, οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί και οι δωρητές του ιδιωτικού τομέα πρέπει επειγόντως να αποκαταστήσουν και να επεκτείνουν προβλέψιμη, πολυετή χρηματοδότηση για ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά προγράμματα».

Φυσικά, τονίζει ότι η συνεχής επέμβαση για να σωθούν οι ίδιες ζωές χωρίς να αντιμετωπίζονται τα ριζικά αίτια της πείνας δεν είναι αποδοτική ως προς το κόστος.

«Αυτά τα προγράμματα πρέπει να χρηματοδοτούνται τακτικά ακόμη και σε δημοσιονομικές υφέσεις, ώστε να αποφεύγονται ετήσιοι κύκλοι αβεβαιότητας που διαταράσσουν τις επιχειρήσεις πεδίου. Επειδή η πείνα και η έλλειψη πόρων οδηγούν σε βίαιη σύγκρουση και μετανάστευση, το ΝΑΤΟ, ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, η ΕΕ και η G-7 πρέπει να καταστήσουν την επισιτιστική ασφάλεια βασικό πυλώνα των στρατηγικών τους πλαισίων», καταλήγει ο Χουσάιν.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές για 8 δισ. το 2026

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές για 8 δισ. το 2026

Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
Κόσμος 11.11.25

Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμυνας δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους. Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας

Σύνταξη
Προς ένα νέο «Στάλινγκραντ» στο Ποκρόβσκ – «Ζελένσκι πάρε τώρα τον στρατό από εκεί»
Σκληρή πραγματικότητα 11.11.25

Προς ένα νέο «Στάλινγκραντ» στο Ποκρόβσκ – «Ζελένσκι πάρε τώρα τον στρατό από εκεί»

Τι μπορεί να κάνει ένας στρατός που αναθέτει τη φύλαξη κάθε χιλιόμετρου σε 7 το πολύ στρατιώτες; Ακόμα και μέσα στην Ουκρανία ειδικοί βλέπουν ότι κάθε αγώνας για το Ποκρόβσκ, όχι μόνο είναι μάταιος, αλλά θα γυρίσει μπούμερανγκ στο Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία
Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25

Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα
Προσοχή 11.11.25

Φάρμακα αδυνατίσματος - Εγκληματικές ομάδες παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα

Εποπτικός φορέας για τα φάρμακα αναφέρει ότι οι εγκληματίες σχεδιάζουν συσκευασίες και εμπορικά σήματα ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)

Χρειάστηκε να περάσουν 59 χρόνια, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι θα το κάνει και αυτό -θα γίνει ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και θα προσθέσει μια ακόμη «κορυφή» στην απλησίαστη καριέρα του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν – Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα
Προκαταλήψεις 11.11.25

Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν - Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα

Το ροκ εν ρολ έσβησε τον συντηρητισμό της Αμερικής της δεκαετίας του 1950, αλλά ούτε τα θορυβώδη ριφφ του Σκότι Μουρ ή του Τσακ Μπέρι δεν κατάφεραν να καταργήσουν τους βαθιά ριζωμένους ρόλους των φύλων που μάστιζαν κάθε πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας – αυτό ήταν έργο για προσωπικότητες όπως η Τζάνις Μάρτιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του

«Δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά [...], αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς» αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τη συγγραφή του βιβλίου Ιθάκη με το δραματικό 2015 να είναι από τα πιο δύσκολα και επώδυνα κεφάλαια. Ο κρίσιμος ρόλος των συνεργατών του.

Σύνταξη
Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες
ΣΥΡΙΖΑ 11.11.25

Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, σήμερα το έσκασε από την πίσω πόρτα της περίφραξης του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό
Οικονομία 11.11.25

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό

Σε τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνάνε το ποσοστό του 7%, δείχνοντας ότι ο εργασιακός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα

Σύνταξη
Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ
Όσα συζήτησαν 11.11.25

Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καρίμ Μπανταουί επισημάνθηκε ο κομβικός ρόλος του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη μεταφορά LNG παγκοσμίως

Σύνταξη
Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις – «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια
Δεν πάει άλλο 11.11.25

Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις - «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια

Στο 2% έφτασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια - Οι πέντε μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών καταγράφονται σε σοκολατοειδή, καφέ, κρέατα, φρούτα και ενοίκια κατοικιών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού
Πολιτική 11.11.25

Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού

Το παρασκήνιο της απόφασης για τη στάση του Μαξίμου απέναντι στην τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος. Τα σενάρια ανασχηματισμού που κυκλοφορούν εκ νέου έντονα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χωρίς Γιαμάλ η Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ – Κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Χωρίς Γιαμάλ η Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ – Κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ισπανίας στα δύο τελευταία ματς των προκριματικών του Μουντιάλ με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας να αφήνει… υπονοούμενα για την Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
Κόσμος 11.11.25

Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμυνας δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους. Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας

Σύνταξη
Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
Έλεγχος γνησιότητας 11.11.25

Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου

Προς επεξεργασία στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία για καταγγελίες περί πλαστογράφησης υπογραφών πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»,

Σύνταξη
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
Agro-in 11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν
Media 11.11.25

Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν

Το 8ο επεισόδιο της νέας σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» απόψε, στις 21:00. Ο Οδυσσέας παίρνει την πρωτοβουλία να συμφιλιωθεί με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο είναι ερωτευμένοι με την Αρετή. Το μυστικό του Σάββα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Απόψε, στις 21:00, στο MEGA. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο Μια νύχτα μόνο Ο […]

Σύνταξη
«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»
Τα Νέα της Αγοράς 11.11.25

«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»

Ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, μιλά στο in.gr για το πως η ιδιωτική ασφάλιση θωρακίζει υγεία, περιουσία και επιχειρήσεις, καθώς και για τον ρόλο του κλάδου ως αναπτυξιακού μοχλού της ελληνικής οικονομίας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ» έχει έχει αφήσει τους αγρότες «κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας,

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια
Αιχμές 11.11.25

Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για στρατηγική αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ ενώ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό της δεξιάς πολυκατοικίας». Τι είπε για Τσίπρα

Σύνταξη
MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη
Media 11.11.25

MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη

Το MEGA Stories με την Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, βάζοντας στο μικροσκόπιο τους ηγέτες που διαμόρφωσαν την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Στις 00.00, στο MEGA.

Σύνταξη
