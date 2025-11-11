Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…

Στις αρχές του τελευταίου δεκάλεπτου ο Άρης έφτασε κοντά στο να αποκτήσει εικόνα νικητή απέναντι στην δυνατή Μπασακσεχίρ (προηγήθηκε με 62-57), όπως κάπου εκεί έμεινε από δυνάμεις, δέχθηκε σερί 15-0 (62-72) και τελικά λύγισε με 76-86 στο σχεδόν γεμάτο και ενθουσιώδες «Nick Galis Hall».

Αυτή ήταν η 4η ήττα για τον «Αυτοκράτορα» σε 7 παιχνίδια στο EuroCup, με την τουρκική ομάδα να βελτιώνει το ρεκόρ της στο 6-1.

Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ οι πρώτοι σκόρερ των γηπεδούχων με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ 11 και 10 πρόσθεσαν Κουλμπόκα και Χάρελ. Άφησε υποσχέσεις στο ντεμπούτο του ο Αμίν Νουά, ο οποίος ξεκίνησε στην 5άδα και σε 22:27 λεπτά συμμετοχής είχε 9 πόντους (4/4β., 1/1διπ., 1/3τριπ.), 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Μία ακόμη κακή εμφάνιση για τον Φορμπς ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον Μίλιτσιτς μόνο 10:16 λεπτά, έχοντας μόλις 1 πόντο.

Αυτή τη φορά ο Άρης περιόρισε τα λάθη του υποπίπτοντας σε 11, από την άλλη όμως είχε μόλις 10 ασίστ, ενώ στα κρίσιμα σημεία έχασε και πάλι πολλά αμυντικά ριμπάουντ.

Μίτσελ με 16 πόντους, Καβανο με 14, Φλιν με 13 και Πονίτκα επίσης 13 έκαναν μεγάλη ζημιά στην κίτρινη άμυνα.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης ήλεγξε τον ρυθμό μέσα από την άμυνά του, καταφέρνοντας να έχει στη μεγαλύτερη διάρκεια το προβάδισμα. Βρίσκοντας επιθετικές λύσεις από αρκετούς παίκτες όπως οι Κουλμπόκα, Φόρεστερ, Νουά και Λονγκ, έκανε ενα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο (23-16), ενώ ξέφυγε ακόμη και με 9 πόντους (21-12, 23-14).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Μίλιτς δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικοί στην επίθεση, «πληγώθηκαν» από τους πόντους των Κάβανο, Χόμσλεϊ, όμως με ένα ψυχωμένο καλάθι του Φόρεστερ στο τελευταίο λεπτό, άντεξαν και πήγαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα, έστω και «βραχείας κεφαλής» (39-38).

Στο 3ο δεκάλεπτο το παιχνίδι πήγε περισσότερο στις άμυνες, σε αρκετές διακοπές (αρκετά φάουλ και γκρίνια αψιμαχίες) και σε σκληρές μονομαχίες, με τους Τούρκους να βρίσκουν λύσεις και σε άλλους παίκτες (Μίτσελ, Πονίκτα και Φλιν) και να προσπερνούν έως και με 3π. (52-55). Ωστόσο ο Άρης ήταν εκείνος που έκλεισε την περίοδο προηγούμενος, καθώς με δύο βολές του Χάρελ και μία ακόμη του Κουλμπόκα από τεχνική ποινή προσπέρασε με 59-57.

Χάρη σε τρίποντο του Τζόουνς ο Άρης ξέφυγε στις αρχές της 4ης περιόδου με 5 (62-57), με το Παλέ να «παίρνει φωτιά»! Εν συνεχεία όμως η Μπασεκσεχίρ εκμεταλλεύθηκε τις λάθος επιλογές και τις κακές άμυνες των γηπεδούχων στη συνέχεια, να απαντούν με ένα απίστευτο 15-0(!) για να προηγηθούν για πρώτη φορά φυσικά με 62-70( στο 35′).

Η ομάδα του Μίλιτσιτς δεν το έβαλε κάτω, προσπάθησε να επιστρέψει, όμως προδόθηκε από την άμυνά της καθώς οι Τούρκοι σκόραραν με ευκολία, με τους 29 πόντους που πέτυχαν στα τελευταία 10 λεπτά (έναντι 19 του Άρη) να είναι χαρακτηριστικό. Το τελικό 76-86 έγινε δεκτό από τους οπαδούς του Άρη με θερμό χειροκρότημα για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι κιτρινόμαυροι

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-38, 59-57, 76-86

Άρης (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (4/7 δίποντα, 2/6 βολές, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 16 (4/14 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ασίστ), Νουά 9 (1/1 δίποντο, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), Φορμπς 1 (0/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Μερκβιλάτζε, Φόρεστερ 7 (2/4 δίποντα, 3/5 βολές), Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 1, Ίνοκ 4, Χάρελ 10 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Κουλμπόκα 11 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ)

Μπασεκσεχίρ (Μπάρατς): Χόμσλι 7 (3/12 σουτ, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κοπρίβιτσα 8 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μίτσελ 16 (4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Φλιν 13 (2/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πονίτκα 13 (5/6 δίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κάβανο 14 (3/5 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 5/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουίλιαμς 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Σιπάχι, Χέιλ 7 (1)