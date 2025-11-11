«Μια νύχτα μόνο»: Πρωτιά στη νέα δραματική σειρά του ΜΕGA
«Μια νύχτα μόνο», η σειρά που έχει κατακτήσει τους τηλεθεατές από το πρώτο επεισόδιο.
Κορυφαία στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού αναδείχθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».
Το «Μια νύχτα μόνο» κατέκτησε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης, τόσο στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού, όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, με ποσοστά 21,3% και 19,5% αντίστοιχα.
Τη σειρά παρακολούθησαν 1.645.000 τηλεθεατές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε επιμέρους κοινό η σειρά σημείωσε ποσοστό 28,3%.
Όταν η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα και το καθήκον με όσα ορίζει η καρδιά, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ολοκληρωτικά. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται, είναι «Μια νύχτα μόνο».
#MiaNyxtaMono
