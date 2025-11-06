«Μια νύχτα μόνο» στο MEGA: Νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Νέο backstage φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνo»!

«Μια νύχτα μόνο» φωτίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές της ψυχής

Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη και με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, το «Μια νύχτα μόνο» φωτίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές της ψυχής, εκεί όπου η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα και οι άνθρωποι δοκιμάζονται στα όρια της αγάπης και της ηθικής.



«Μια νύχτα μόνο», στο MEGA, κάθε Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.