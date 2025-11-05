Demy: Ερμηνεύει το ξεχωριστό τραγούδι των τίτλων τέλους της σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο»

Η Demy ερμηνεύει το «Μόνο Μια Νύχτα», το τραγούδι που έγραψαν ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας για τους τίτλους τέλους της νέας δραματικής σειράς «Μια Νύχτα Μόνο» του MEGA, που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.

Demy: Ο ρόλος – έκπληξη

Η Demy, «ντύνει» με τη σαγηνευτική φωνή της ένα dream pop και lo-fi τραγούδι γεμάτο ψυχή, το οποίο κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού. Μάλιστα, η ίδια συμμετέχει στη σειρά και ως ηθοποιός, με έναν ρόλο – έκπληξη.

Οι συντελεστές

Το soundtrack υπογράφουν ο Νίκος Τερζής στη μουσική και ο Γιάννης Κότσιρας στους στίχους, δύο δημιουργοί που τα τελευταία χρόνια έχουν γράψει δεκάδες επιτυχημένα τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη δημιουργία πρωτότυπης μουσικής στην ελληνική τηλεόραση.

Μια Νύχτα Μόνο:

Με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, καθώς και ένα εκλεκτό καστ ηθοποιών, το «Μια Νύχτα Μόνο», σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη στις 21:00.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Βρείτε το «Μόνο Μια Νύχτα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/mono-mia-nyxta