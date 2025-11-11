ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ: Κανένα εξώδικο δεν θα φιμώσει τους συνδικαλιστές στον σιδηρόδρομο

newspaper
Ελλάδα 11 Νοεμβρίου 2025

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης απέστειλε εξώδικο σε συνδικαλιστή του ΟΣΕ και σε δημοσιογράφο για τηλεοπτική συνέντευξη

Σύνταξη
Εξώδικο ήταν η απάντηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στους συνδικαλιστές του ΟΣΕ και σε όσα έχουν προκύψει για το κτίριο που στεγάζει τον Οργανισμό στην οδό Καρόλου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών απέστειλε εξώδικο στον αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΣΕ, Παντελή Μπαριανό, και στον δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού Kontra, Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη συνέντευξη στο κανάλι που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου.

Όπως επισημαίνεται στο εξώδικο Κυρανάκη στο ρεπορτάζ αναφέρθηκαν «ως δήθεν γεγονότα φήμες και αποκυήματα της φαντασίας σας τα οποία όμως είναι απολύτως ψευδή, απατηλά και συκοφαντικά και θίγουν την τιμή, την υπόσταση και την υπόληψη τόσο εμού προσωπικώς, όσο και την πίστη, την εμπορική φήμη και τη δραστηριότητα της εποπτευόμενης υπό εμού εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδας Μ.Α.Ε.»

Οργισμένη ήταν απάντηση του ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ/ΓΣΕΕ που σε ανακοίνωση κάνει λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού τη συνδικαλιστής δράσης.

Η ανακοίνωση του Σωματείου

«Την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου ο Υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης απέστειλε εξώδικο στον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ συνάδελφο Μπαριανό Παντελή με αφορμή τα όσα δήλωσε σε Δελτίο Ειδήσεων Τηλεοπτικού Σταθμού για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο.

Ο κύριος Κυρανάκης, φανατικός υποστηρικτής της πολιτικής «ουσία είναι η επικοινωνία», ως γνήσιο τέκνο της Ομάδας Αλήθειας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ΔΕΝ ενοχλήθηκε για τις καταγγελίες του μέλους της παράταξης μας για την έλλειψη προσωπικού στον σιδηρόδρομο, ΟΥΤΕ για τις επισφαλείς θέσεις εργασίας (μπλοκάκια) σε θέσεις εργασίας απόλυτα ταυτισμένες με την ασφάλεια κυκλοφορίας (σταθμάρχες – κλειδούχοι), ΟΥΤΕ για τις σημαντικές καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά έργα, ΟΥΤΕ γιατί σήμερα 3 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί ούτε σε 1 μέτρο της σιδηροδρομικής υποδομής το ETCS, ΟΥΤΕ για την πλήρη απαξίωση του σιδηροδρόμου στην περιφέρεια, ΟΥΤΕ για τις καθημερινές καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία εργαζομένων και επιβατών, ΟΥΤΕ για τις καταγγελίες για εκδικητικές απολύσεις και διώξεις στην Hellenic Train.

Ο κ. Κυρανάκης ενοχλήθηκε …..για τις καταγγελίες του συναδέλφου Μπαριανού για το κτίριο που εδρεύει ο ΟΣΕ στο Κέντρο της Αθήνας και την ανησυχία που εξέφρασε για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας ένας εκλεγμένος συνδικαλιστής και σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΣΕ. Είχε προηγηθεί επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης του ΟΣΕ προς τους σιδηροδρομικούς για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του Οργανισμού μετά από 50 συναπτά έτη παρουσίας του στην περιοχή της Καρόλου εξέλιξη που προφανώς θα είχε ως συνεπακόλουθο την αξιοποίηση το κτιρίου με διαφορετικό τρόπο.

3 χρόνια μετά, το μόνο που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση του εγκλήματος των Τεμπών, είναι η επικοινωνία, ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα των σιδηροδρόμων και η εγκαθίδρυση κλίματος τρομοκρατίας στους χώρους εργασίας των σιδηροδρομικών προκειμένου αυτοί να σιωπούν και να μην μιλούν για τα κακώς κείμενα.

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι αντίστοιχο εξώδικο είχε λάβει και το Σωματείο των Μηχανοδηγών τον Νοέμβριο του 2022 από την Διοίκηση του ΟΣΕ που κατηγόρησε τους μηχανοδηγούς για «εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων» στις καταγγελίες τους για την δομική κατάρρευση του σιδηροδρομικού δικτύου.

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι ο Πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών συνάδελφος Γενιδούνιας και μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ είναι απολυμένος από την Hellenic Train – και έχει επιστρέψει στην εργασία του με δικαστική απόφαση-, γιατί ΔΕΝ ΣΙΩΠΗΣΕ για τα πραγματικά αίτια του εγκλήματος που στοίχισε την ζωή σε 57 συμπολίτες μας.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ότι 2 μέρες μετά το εξώδικο Κυρανάκη σε συνδικαλιστή, η Διοίκηση της Hellenic Train, ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ για το έγκλημα των Τεμπών -καθώς γνώριζε απόλυτα την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου το 2023 – που επιδοτείται με δεκάδες εκατομμύρια των Ευρώ για έργο που ΔΕΝ παράγει, απέλυσε χωρίς καμία αιτιολογία άλλους 2 εργαζόμενους. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΕΚΑΔΩΝ ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΠΕΙ.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΕΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ.

ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΠΕΙ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΕ Η HELLENIC TRAIN ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΘΑΝΟΝΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ.

O κύριος Κυρανάκης που στέλνει εξώδικα σε συνδικαλιστές για να τους τρομοκρατήσει (θυμίζουμε ότι είχε προπηλακίσει λεκτικά και εργαζόμενους της ΕΡΓΟΣΕ κατά τον διάλογο για υπο συζήτηση Νομοσχέδιο το περασμένο καλοκαίρι) και δηλώνει ευθαρσώς ότι αν και Υπουργός Μεταφορών δεν ξέρει πότε θα γίνουν οι επενδύσεις σε νέα τρένα γιατί …δεν του απαντάει η Διοίκηση της Hellenic Train, οφείλουμε να θυμίσουμε όχι μόνο την τύχη όσων προχώρησαν σε αντίστοιχες ενέργειες ενδιαφερόμενοι για την επικοινωνιακή τους εικόνα αλλά να του ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ότι ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΝ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ.

ΕΜΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΑΝΑΚΗ ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 28Ης ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟΥ 2023 ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ.

ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣΑΣΤΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΑΘΩΩΣΕ ΜΕ 158 ΨΗΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΠΑΙΤΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ.

ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.

ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ».

