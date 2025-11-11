Μάριος Καπότσης – Ελευθερία Κοντογεώργη: Τι απαντούν στις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι

Η Ελευθερία Κοντογεώργη το περασμένο καλοκαίρι χώρισε από τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Γαβαλά, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι τα τελευταία 3 χρόνια.

Οι δυο ηθοποιοί ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 24 Σεπτεμβρίου του 2022 έπειτα από αρκετά χρόνια σχέσης. Την ίδια ημέρα, μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί και η βάπτιση του γιου τους, Ερμή που σήμερα είναι σχεδόν τεσσάρων ετών.

Ελευθερία Κοντογεώργη – Μάριος Καπότσης: τι συμβαίνει ανάμεσα τους;

Το τελευταίο διάστημα, φήμες θέλουν την Ελευθερία Κοντογεώργη να είναι ζευγάρι με τον Μάριο Καπότση. Ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει η διαψεύσει τη φημολογία.

Ελευθερία Κοντογεώργη: «Είμαι ανανεωμένη»

Η Ελευθερία Κοντογεώργη ρωτήθηκε για την προσωπική ζωή της και απάντησε:

«Δεν με ενοχλούν τα πράγματα που γράφονται. Έχω πει ότι με ενοχλεί κάτι, μόνο όταν με προσβάλλει. Δεν έχω διαβάσει κάτι που να με προσβάλλει οπότε γιατί να με ενοχλεί», είπε αρχικά η Ελευθερία Κοντογεώργη.

«Είμαι ανανεωμένη, νιώθω γεμάτη γιατί έχω δύο δουλειές και περνάω πολύ καλά, οπότε χαίρομαι», πρόσθεσε η Ελευθερία Κοντογεώργη, η οποία για δεύτερη χρονιά βρίσκεται στο θεατρικό του Γιώργου Λάγιου.

Η ηθοποιός, πριν λίγο καιρό είχε απαντήσει σε δημοσιεύ«Κάθε χρόνο πηγαίνω στα Χανιά μου αρέσουν πολύ. Δεν είναι η στιγμή να συζητήσω για το δημοσίευμα, υπάρχει και ένα παιδάκι στη μέση, θα ήθελα να το σεβαστούμε».