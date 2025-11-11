Είμαστε κοντά σε συμφωνία με την Ινδία για τους δασμούς, λέει ο Τραμπ

Την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξει προσέγγιση με την Ινδία για το ζήτημα των εμπορικών δασμών εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου ότι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν στην επίτευξη συμφωνίας με την Ινδία, η οποία θα επεκτείνει τους οικονομικούς και ασφαλιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, θα ενισχύσει τις εξαγωγές ενέργειας των ΗΠΑ και θα προωθήσει τις επενδύσεις σε βασικούς τομείς των ΗΠΑ.

«Πετυχαίνουμε μια δίκαιη συμφωνία, μια απλή συμφωνία δίκαιου εμπορίου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο κατά την ορκωμοσία του πρέσβη του στην Ινδία, Σέρτζιο Γκορ. «Κλείνουμε μια συμφωνία με την Ινδία, μια συμφωνία πολύ διαφορετική από αυτές που είχαμε στο παρελθόν» είπε και επανέλαβε την αισιοδοξία του ότι η συμφωνία είναι κοντά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πλησιάζουμε».

Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε μια φάση κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου μετά την απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου στις αρχές Αυγούστου να εξαγγείλει υψηλούς δασμούς 50%, τοσο στο Νέο Δελχί όσο και στη Βραζιλία.

Η προσέγγιση ΗΠΑ-Ινδίας

Στο τέλος του προηγούμενου μήνα και στο περιθώριο της Συνόδου των κρατών της Ένωσης των Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ινδού ομολόγου του, Σουμπραμανιάμ Τζαινσανκάρ.

Η συνάντηση του επικεφαλής του State Department με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες, μετά την επιβολή από τον Τραμπ δασμών 50% στα ινδικά προϊόντα και την κριτική που άσκησε στη χώρα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ήταν, επίσης, η πρώτη συνάντηση μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των δύο πλευρών μετα την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε δύο μεγάλες ρωσικές εταιρείες ενέργειας, τη LUKOIL και τη ROSNEFT .

Όπως δήλωσε ο Ρούμπιο η Ινδία έχει ήδη εκφράσει τότε την πρόθεσή της να μειώσει τις αγορές ρωσικής ενέργειας και να αγοράσει περισσότερο από τις ΗΠΑ.

