10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 19:39

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Τρεις άνδρες, που είχαν παρασυρθεί στα ανοικτά των ακτών του Βιετνάμ από τον τυφώνα Καλμάγκι, βρέθηκαν το Σάββατο σώοι και αβλαβείς, έχοντας παραμείνει στο νερό για περισσότερες από 40 ώρες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας διασώστης και ένα μέλος της οικογένειας ενός εκ των διασωθέντων.

«Είχαμε μείνει απολύτως άναυδοι, ήταν σαν να ζούμε ένα θαύμα», δήλωσε ο Παν Χάου, 40 ετών, στο AFP αφού το πλοίο του, το An Vinh Express, διέσωσε έναν από τους άνδρες. «Κανένας μας δεν πίστευε πως θα μπορούσε να είναι ζωντανός. Οι περισσότεροι από τους 10 επιβαίνοντες πίστευαν πως αναζητούσαμε μονάχα το πτώμα του, όχι ότι θα ανέπνεε ακόμα», συμπλήρωσε ο ναυτικός.

Όπως μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ του Βιετνάμ, οι τρεις άνδρες χάθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, αφού ένας εξ αυτών, ο Ντουόνγκ Κουάνγκ Κουόνγκ, ηλικίας 44 ετών, βρέθηκε στο νερό έπειτα από έναν οικογενειακό διαπληκτισμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ο Κουάνγκ Σανχ και ο Φαμ Ντούι Κουάνγκ επιχείρησαν να σώσουν τον Ντουόνγκ Κουάνγκ Κουόνγκ με μια μικρή βάρκα που διέθετε σωσίβια γιλέκα, όμως η βάρκα ανατράπηκε και οι τρεις άνδρες παρασύρθηκαν στα ανοικτά και απομακρύνθηκε ο ένας από τον άλλο.

Ο πρώτος ναυαγός βρέθηκε στη θάλασσα και οι επόμενοι δύο σε πλοιάριο

Ο Φαμ Ντούι Κουάνγκ ήταν ο πρώτος που περισυλλέχθηκε το πρωί του Σαββάτου από το πλοίο Hai Nam 39 νότια της νήσου Λι Σον, απ’ όπου οι άνδρες είχαν αρχικά φύγει, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, που έστειλαν το An Vinh Express, σύμφωνα με τον Φαμ Χάου.

Σε ένα βίντεο που τράβηξε ο Φαν Χάου με το τηλέφωνό του διακρίνεται ο Λε Κουάνγκ Σανχ να επιπλέει μόνος στην επιφάνεια του νερού, την ώρα που μέλη του πληρώματος φωνάζουν το όνομά του και του ρίχνουν ένα σωσίβιο.

Ο Κουάνγκ Σανχ είχε τις αισθήσεις του, όμως ήταν αποπροσανατολισμένος, έπειτα από τόσες ώρες μέσα στο νερό. Ρώτησε τους διασώστες του γιατί είχαν πάει να τον αναζητήσουν, καθώς εκείνος «απλά κολυμπούσε», σύμφωνα με τον Φαν Χάου. Ο Ντουόνγκ Κουάνγκ Κουόνγκ, ο άνδρας που αρχικά πήδηξε στη θάλασσα, διασώθηκε από ένα τρίτο πλεούμενο, σύμφωνα με βιετναμέζικα ΜΜΕ. Οι τρεις άνδρες εξακολουθούν και νοσηλεύονται σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο τυφώνας Καλμάγκι έπληξε την Πέμπτη το κεντρικό Βιετνάμ προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων, και έχοντας αφήσει πίσω του περισσότερους από 200 νεκρούς στις Φιλιππίνες.

Business
Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Εντυπωσιακά ευρήματα 10.11.25

Επιστήμονες ανέλυσαν τον ρόλο που έπαιξαν γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές όπως Φιλιππίνες, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
«Ποιος νόμος;» 10.11.25

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 10.11.25

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ισχύει σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας για εξαίρεση της από αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν
Κόσμος 10.11.25

Κινέζος διπλωμάτης έκανε σχόλια που φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία είχε αναφερθεί στην Ταϊβάν, προκαλώντας την επίπληξή του

Σύνταξη
Εντυπωσιακά ευρήματα 10.11.25

Επιστήμονες ανέλυσαν τον ρόλο που έπαιξαν γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές όπως Φιλιππίνες, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Σύνταξη
Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι καλοί, οι κακοί και οι… άσχημοι στο πρώτο (σχεδόν) τρίτο της Superleague – Η συνήθεια του Ολυμπιακού, η «ανηφόρα» του Παναθηναϊκού, το «πολυβόλο» της Λιβαδειάς, η Κηφισιά και τα… ζόρια

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
Απειλήθηκα 10.11.25

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25

Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ασθενείς (21%) δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρο βρίσκεται (στοιχεία Eurostat) το 3,6%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Ο Γένσεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, ενώ ανέβασαν ρυθμούς ο Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Σύνταξη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 10.11.25

Συγγενής του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή με τους πυροβολισμούς, περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το πρωινό στα Βορίζια

Σύνταξη
