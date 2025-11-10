Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Για πολλούς (και σε ορισμένες περιπτώσεις) οι αριθμοί και η… στατιστική είναι ο καλύτερος κοινωνικά αποδεκτός τρόπος για να πεις ψέματα. Αυτό αφορά περισσότερο τη στατιστική και το πώς τη «διαβάζει» ή την «εξηγεί» ο καθένας.

Οταν, όμως, οι αριθμοί δεν επιδέχονται «εξηγήσεων», καθώς τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι ξεκάθαρα και απτά, τότε προκύπτουν καθαρά συμπεράσματα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρό μας, προκύπτει σαφέστατα ότι ο εφετινός Ολυμπιακός, έχει ήδη κάνει διαφορετική, πολύ πιο εντυπωσιακή και ουσιαστική εκκίνηση από τον περσινό εαυτό του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει «επιλεκτική» παρουσίαση των στατιστικών δεικτών, για να προκύψει οιαδήποτε διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με… νίκες, ήττες, ισοπαλίες και γκολ. Πράγματα μετρημένα, ζυγισμένα. Και στα οποία η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επιβεβαιώνει γιατί φέτος είναι καλύτερη από πέρυσι, γιατί έκανε καλύτερο ξεκίνημα και γιατί έφτασε σε 10 αγωνιστικές, καλύτερους αριθμούς από ό,τι πέρυσι σε 12.

Ο περσινός Ολυμπιακός, ανέβηκε μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα της Super League τη 12η αγωνιστική. Και συγκεκριμένα μετά την εντός έδρας νίκη με 4-1 επί της ΑΕΚ, στις 24 Νοεμβρίου 2024. Εκείνη την ημέρα έφτασε τους 24 βαθμούς. Με τους Πειραιώτες να έχουν απολογισμό 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες στο ίδιο διάστημα. Με γκολ 21-10 και έχοντας αγωνιστεί με Βόλο εκτός (2-0), Καλλιθέα εντός (2-1), Λαμία εκτός (3-0), Παναιτωλικό εντός (0-0), Αρη εκτός (1-2), Ατρόμητο εντός (2-0), Παναθηναϊκό εκτός (0-0), Λεβαδειακό εντός (2-2), Αστέρα Aktor εκτός (0-1), Πανσερραϊκό εντός (2-1), ΠΑΟΚ εκτός (3-1), ΑΕΚ εντός (4-1).

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο φετινός Ολυμπιακός ανέβηκε την Κυριακή στην κορυφή, για πρώτη φορά φέτος, μόνος του. Και σε αυτά τα 10 πρώτα παιχνίδια, έχει περισσότερους βαθμούς από πέρυσι (25 αντί 24), με 8 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 23-7 γκολ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν καλύτερη παρουσία με τους «μικρούς», έχουν ίδιο αποτέλεσμα εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ εντός, με μόνο αρνητικό την άτυχη ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Τη μοναδική της σεζόν έως τώρα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι στη 10η αγωνιστική της περσινής σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε 8 βαθμούς, 7 λιγότερους σε σχέση με πέρυσι, με συνολικά γκολ 14-7 και ήταν… 4ος στη βαθμολογία, πίσω από Αρη (21), ΠΑΟΚ (20) και ισόβαθμος με την ΑΕΚ. Και θέλετε και το πιο ενδιαφέρον; Οι Ερυθρόλευκοι βελτιώθηκαν και είναι και τυπικά πρώτοι, πλέον, παρότι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τα πηγαίνουν καλύτερα φέτος από ό,τι πέρυσι στην ίδια χρονική συγκυρία. Δείχνοντας πως ακόμη και το γεγονός ότι οι αντίπαλοί τους, προσπαθούν να τους φτάσουν, η ποιοτική διαφορά, αντί να μικρύνει, είναι τουλάχιστον ίδια ή (όπως φαίνεται) μεγάλωσε.

Ο Ολυμπιακός δεν θέλει απλά να μείνει στην κορυφή. Θέλει να εδραιωθεί εκεί. Και να ολοκληρώσει τον μαραθώνιο από θέση οδηγού και φέτος. Στόχος είναι το πρωτάθλημα και στο Ρέντη ήδη αντιλαμβάνονται πως τα επόμενα 5 παιχνίδια της Super League, έως ότου κλείσει το 2025, οι 15 βαθμοί είναι… αδιαπραγμάτευτοι. Οι αγώνες με Ατρόμητο (εντός), Παναιτωλικό (εκτός), ΟΦΗ (εκτός), Αρη (εκτός) και Κηφισιά (εντός) δίνουν αυτή τη δυνατότητα.

Και υπάρχει βεβαιότητα πως το 5 στα 5, η διαφορά θα αυξηθεί. Αρκεί, φυσικά, ο Ολυμπιακός να είναι ο… εαυτός του. Να παίξει βάσει ταλέντου, ποιότητας και προσωπικότητας σε αυτό το διάστημα.