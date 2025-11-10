Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 10 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Ο κλάδος του αυτοκινήτου βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα πιο σημαντικά σταυροδρόμια της ιστορίας του. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και η ανάγκη για έξυπνη, βιώσιμη κινητικότητα διαμορφώνουν ένα τοπίο εξαιρετικά ανταγωνιστικό, όπου η καινοτομία και η στρατηγική διορατικότητα καθορίζουν ποιος θα ηγηθεί της επόμενης ημέρας.

Κι όμως, μέσα σε αυτή τη διαρκή εξέλιξη, υπάρχει κάτι που παραμένει σταθερό: η αξία της συνέπειας, της τεχνογνωσίας και της εμπιστοσύνης. Είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας που χαρακτηρίζει, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, την Inchcape Hellas, τον αθόρυβο «μεγάλο παίκτη» πίσω από τις επιτυχίες των Toyota και Lexus στην Ελλάδα. Με πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και σταθερή εμπορική παρουσία από το 1986, η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα πρότυπο λειτουργίας, εξυπηρέτησης και συνεργασίας με τους κατασκευαστές (OEMs), που συνδέεται άρρηκτα με την επιτυχία των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών στη χώρα μας.

Η Inchcape Hellas έχει κατακτήσει ηγετική θέση στη διανομή αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 16,6% και περισσότερες από 25.000 πωλήσεις ετησίως. Ουσιαστικά, λειτουργεί ως ένας αθόρυβος αλλά καθοριστικός «παίκτης», ο οποίος διαμορφώνει τα δεδομένα στην αγορά, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής, επιχειρησιακή συνέπεια και μία διορατική στρατηγική.

Κατακτώντας την κορυφή με διεθνή τεχνογνωσία και επιχειρησιακή αριστεία

Όπως είναι επόμενο, η Inchcape Hellas πρωτοστατεί στη βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα. Η υπεροχή στην εμπειρία εξυπηρέτησης είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό της Inchcape Hellas. Συνδυάζοντας διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία, θέτει νέα πελατοκεντρικά πρότυπα, επενδύοντας συστηματικά σε τεχνολογίες του μέλλοντος και δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ενσωματώνει τον καταναλωτή με την κινητικότητα του μέλλοντος και είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η Inchcape Hellas συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, εντάσσοντας δυναμικά στο πλέγμα των δραστηριοτήτων της νέα brands που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις ανάγκες του μέλλοντος. Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η GAC AION, η μάρκα ηλεκτροκίνησης του κινεζικού ομίλου GAC Group, ο οποίος παράγει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και συγκαταλέγεται στη λίστα Fortune Global 500.

Η στρατηγική συνεργασία με τη GAC AION απαντά στις ανάγκες του μέλλοντος

Η Inchcape Hellas συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, εντάσσοντας νέα brands που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις ανάγκες του μέλλοντος. Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η GAC AION, η μάρκα ηλεκτροκίνησης του κινεζικού ομίλου GAC Group, που παράγει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και συγκαταλέγεται στη λίστα Fortune Global 500.

Η συνεργασία με τη GAC AION σηματοδοτεί για την Inchcape Hellas την είσοδό της σε μια νέα εποχή της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, εστιάζοντας στην τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία του καταναλωτή. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικός εταίρος των κατασκευαστών, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό οικοσύστημα που ενσωματώνει καινοτομία, ποιότητα και αξιοπιστία.

Όπως έχει δηλώσει κι ο CEO & Managing Director της Inchcape Hellas, η στρατηγική αυτή εκφράζει με σαφήνεια το όραμά της εταιρείας να φέρει στην Ελλάδα μια μάρκα ηλεκτροκίνησης με ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή.

Η Inchcape Hellas δεν περιορίζεται απλώς στη διανομή αυτοκινήτων, αλλά λειτουργεί ως στρατηγικός επιχειρησιακός κόμβος, όχι μόνο για την ελληνική αγορά, αλλά και σε επίπεδο Europe & Africa cluster. Μέσα από την πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική Accelerate+, συνδέει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς με τις κατευθύνσεις που ορίζει ο παγκόσμιος όμιλος, επιτυγχάνοντας μια μοναδική συνέργεια μεταξύ τοπικής γνώσης και διεθνούς εμπειρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Inchcape Hellas επενδύει συστηματικά σε υποδομές και ψηφιακά εργαλεία, όπως πλήρως ψηφιοποιημένα εκθεσιακά κέντρα και πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών, ενώ ενισχύει την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει μια σύγχρονη, ολιστική εμπειρία για τον καταναλωτή και δημιουργεί ένα οικοσύστημα που ενδυναμώνει τη στρατηγική των κατασκευαστών (OEMs) στην Ελλάδα.

Πέρα από την τεχνολογία και την καινοτομία, η Inchcape Hellas διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ελληνική οικονομία. Μέσα από τις επενδύσεις της σε υποδομές, ψηφιακά εκθεσιακά κέντρα και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου πωλήσεων και υπηρεσιών, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ενώ ενισχύεται η συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματικούς εταίρους.

Η εταιρεία φέρνει στην ελληνική αγορά διεθνή πρότυπα λειτουργίας, τα οποία συνδέουν την παγκόσμια τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία. Κάθε επένδυση και κάθε στρατηγική πρωτοβουλία μεταφράζεται σε προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία, προωθώντας τη βιώσιμη κινητικότητα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας σε έναν ταχύτατα εξελισσόμενο κλάδο.

Με αυτήν τη συνεχή δέσμευση στην ανάπτυξη, η Inchcape Hellas αποδεικνύει ότι η επιτυχία των brands που εκπροσωπεί συνδέεται άρρηκτα με τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την προοπτική της ελληνικής αγοράς, ολοκληρώνοντας έτσι το ταξίδι της από τον τοπικό διανομέα στον στρατηγικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας.

Ενέργεια
P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr

Και σου φέρνει ακόμα πιο δυνατές προσφορές! Μπες στο SHOPFLIX.gr και διάλεξε όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι, πριν τα χάσεις!

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση

Το πρώην Paralimnio «ξανασυστήνεται» ως The Lake Center και μεταμορφώνεται σε ένα Εμπορικό Πάρκο για τα καθημερινά και τα απαραίτητα όπου οι επισκέπτες από τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, μπορούν να απολαύσουν shopping, φαγητό και σινεμά.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Διεθνής Οικονομία 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Commando 10.11.25

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καιρός: Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε Ι.Χ. – Περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα
Καιρός 10.11.25

Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε αυτοκίνητα - Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και συνιστάται στους κατοίκους ιδιαίτερη προσοχή - Υψηλά ύψη βροχής στην Κέρκυρα - Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών
Ελλάδα 10.11.25

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Έναν ιερό ναό φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Σύνταξη
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10.11.25

Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Η Ινδονησία απένειμε στον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο τον τίτλο του εθνικού ήρωα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει κατηγορίες για ιστορικό αναθεωρητισμό στη τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Σύνταξη
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Τι θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο για τα γεγονότα των Βοριζίων. Με έμφαση στο αγροτικό και την ακρίβεια το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια - Βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι πολύ πιθανό να τους «δείξει» τον βαρύ οπλισμό των δραστών

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

