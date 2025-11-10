science
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Πάτωσε στα οικονομικά αποτελέσματα το Truth Social του Τραμπ
Τεχνολογία 10 Νοεμβρίου 2025 | 13:27

Πάτωσε στα οικονομικά αποτελέσματα το Truth Social του Τραμπ

Η πλατφόρμα social media του Τραμπ αποτυγχάνει να εξαργυρώσει το δημόσιο προφίλ του.

Σύνταξη
Η προσπάθεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξαρτυρώσει το δημόσιο προφίλ του φαίνεται ότι δεν αποδίδει: ο όμιλος Trump Media & Technology Group ανέφερε αύξηση της ζημίας για το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς η πλατφόρμα Truth Social αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Tο Truth Social είναι εδώ και καιρό το κύριο μέσο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για να επικοινωνεί με τους ψηφοφόρους του, έχοντας εγκαταλείψει εδώ και καιρό το κάποτε αγαπημένο του Twitter, το οποίο έκτοτε εξαγοράστηκε από τον Έλον Μασκ και μετονομάστηκε σε Χ.

H Trump Media, η οποία παραμένει ζημιογόνος από την ίδρυσή της, αντιμετωπίζει προκλήσεις στην προσπάθειά της να μετατρέψει την πολιτική παρουσία του Τραμπ σε σταθερή πηγή εσόδων. Τα έσοδα τη εταιρείας προέρχονται κυρίως από τις διαφημίσεις στο Truth Social.

Για το τρίτο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, ο όμιλος ανέφερε έσοδα 972.900 δολαρίων, ποσό μειωμένο κατά 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ζημία έφτασε τα 54,8 εκατομμύρια, πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα 19,2 εκατ. δολάρια του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.

Ο όμιλος Trump Media & Technology Group εισήλθε στο χρηματιστήριο τον Μάρτιο του 2024 μέσω συγχώνευσης με εταιρεία ειδικού σκοπού. Η τιμή της μετοχής παρουσιάζει μεγάλα σκαμπανεβάσματα μετά το ντεμπούτο της.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες, η Trump Media δεν δημοσιεύει δείκτες απόδοσης όπως ο μηνιαίος ή ημερήσιος αριθμός ενεργών χρηστών.

Διευθύνων σύμβουλος του ομίλου είναι ο Ντέιβιντ Νούναζ, πρώην ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.

Τράπεζες
Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Stream science
Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία
Aurora Australis 09.11.25

Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία

Το λιγότερο γνωστό Σέλας από τα δύο, το Νότιο Σέλας χάρισε μαγικές στιγμές σε όσους λατρεύουν τον νυχτερινό ουρανό στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και την Τασμανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Αποκάλυψη Reuters 07.11.25

Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

H Meta εκτιμά σε εσωτερικά της έγγραφα ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η εταιρεία είναι απρόθυμη να τις κατεβάσει.

Σύνταξη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ανατροπή στη θεωρία της σκοτεινής ενέργειας – Η διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να επιβραδύνεται
Επιστήμες 07.11.25

Τριγμοί στην Κοσμολογία – Μελέτη για τη σκοτεινή ενέργεια αλλάζει το σενάριο για το τέλος του κόσμου

Η σκοτεινή ενέργεια που επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να εξασθενίζει. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Σύμπαν μπορεί να τελειώσει με μια «μεγάλη σύνθλιψη».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν
Κόσμος 10.11.25

Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν

Κινέζος διπλωμάτης έκανε σχόλια που φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία είχε αναφερθεί στην Ταϊβάν, προκαλώντας την επίπληξή του

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά

«Η πολιτική είναι πολιτικές, δεν είναι ταμπέλες» ήταν το καρφί του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που πάντως τόνισε ότι δεν θα σχολιάσει τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;
Ο δικός του τρόπος 10.11.25

Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;

Ντοκιμαντέρ του BBC διερευνά αν ο Ουίλιαμ Τέρνερ ήταν νευροδιαφορετικός χρησιμοποιώντας σκίτσα, σχέδια και ακουαρέλες του καλλιτέχνη για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ψυχολογικό πορτρέτο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
