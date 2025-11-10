Πάτωσε στα οικονομικά αποτελέσματα το Truth Social του Τραμπ

Η προσπάθεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξαρτυρώσει το δημόσιο προφίλ του φαίνεται ότι δεν αποδίδει: ο όμιλος Trump Media & Technology Group ανέφερε αύξηση της ζημίας για το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς η πλατφόρμα Truth Social αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Tο Truth Social είναι εδώ και καιρό το κύριο μέσο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για να επικοινωνεί με τους ψηφοφόρους του, έχοντας εγκαταλείψει εδώ και καιρό το κάποτε αγαπημένο του Twitter, το οποίο έκτοτε εξαγοράστηκε από τον Έλον Μασκ και μετονομάστηκε σε Χ.

H Trump Media, η οποία παραμένει ζημιογόνος από την ίδρυσή της, αντιμετωπίζει προκλήσεις στην προσπάθειά της να μετατρέψει την πολιτική παρουσία του Τραμπ σε σταθερή πηγή εσόδων. Τα έσοδα τη εταιρείας προέρχονται κυρίως από τις διαφημίσεις στο Truth Social.

Για το τρίτο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, ο όμιλος ανέφερε έσοδα 972.900 δολαρίων, ποσό μειωμένο κατά 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η ζημία έφτασε τα 54,8 εκατομμύρια, πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα 19,2 εκατ. δολάρια του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.

Ο όμιλος Trump Media & Technology Group εισήλθε στο χρηματιστήριο τον Μάρτιο του 2024 μέσω συγχώνευσης με εταιρεία ειδικού σκοπού. Η τιμή της μετοχής παρουσιάζει μεγάλα σκαμπανεβάσματα μετά το ντεμπούτο της.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες, η Trump Media δεν δημοσιεύει δείκτες απόδοσης όπως ο μηνιαίος ή ημερήσιος αριθμός ενεργών χρηστών.

Διευθύνων σύμβουλος του ομίλου είναι ο Ντέιβιντ Νούναζ, πρώην ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.