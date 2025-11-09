Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες στην Τενερίφη- Παρακολουθούσαν τα τεράστια κύματα [βίντεο]
Πολλοί τουρίστες που παρακολουθούσαν τα τεράστια κύματα από κυματοθραύστες και προβλήτες στην Τενερίφη τραυματίστηκαν ενώ τρεις έχασαν τη ζωή τους
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο σε διακριτά δυστυχήματα που οφείλονταν στη θαλασσοταραχή στην Τενερίφη της Ισπανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Ελικόπτερο διακόμισε άνδρα που έπεσε στο νερό σε ακτή στην παραλία Λα Γουάντσα (βόρεια), όμως ο άτυχος άνδρας κηρύχτηκε νεκρό με την άφιξή του στο νοσοκομείο, υπέκυψε εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστη, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
🔴 Imágenes del momento en el que un golpe de mar arrastra a varias personas en el muelle de Puerto de la Cruz en la Cruz.
➡El SUC confirma que los heridos ya han sido trasladados a varios centros hospitalarios de Tenerife.
📡https://t.co/Rkqwj1b5KO pic.twitter.com/zHwCbVM2kh
— La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 8, 2025
Νωρίτερα, το πτώμα άνδρα βρέθηκε να επιπλέει κοντά στην παραλία Ελ Καμπέθο, στο νότιο τμήμα της νήσου. Διασώστες και μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά διαπίστωσαν τον θάνατό του επιτόπου.
🔴Recursos de emergencias intervienen en el muelle de Puerto de la Cruz, Tenerife, después de que varias personas cayeran al agua por un golpe de mar.
➡El SUC confirma el fallecimiento de una mujer y nueve personas heridas, 3 de ellas graves.
📡https://t.co/Rkqwj1bDAm pic.twitter.com/7llhjfDEfK
— La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 8, 2025
Πολλοί τραυματίες καθώς παρατηρούσαν γιγάντια κύματα στην Τενερίφη
Ακόμη, μεγάλο κύμα στο Πουέρτο δε λα Κρουθ, στη βόρεια Τενερίφη, παρέσυρε 10 ανθρώπους στη θάλασσα. Η αστυνομία και διερχόμενοι κατάφεραν να περισυλλέξουν την ομάδα, όμως γυναίκα που υπέστη έμφραγμα δεν κατορθώθηκε να διατηρηθεί στη ζωή.
Άλλοι εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Τα Κανάρια Νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος μέρος του οποίου είναι η Τενερίφη, στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της επικίνδυνης κατάστασης στις ακτές τους. Οι αρχές έχουν καλέσει τον πληθυσμό να αποφεύγει να πηγαίνει σε παραλίες ή προκυμαίες και να ακολουθεί τις οδηγίες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
