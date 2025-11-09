Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιβεβαίωσε χθες Σάββατο ότι το λείψανο που παρέλαβε την προηγουμένη από τη Γάζα, όπου το παρέδωσαν τα ισλαμιστικά κινήματα Χαμάς και Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ ήταν αυτό του ισραλινοαργεντινού Λιόρ Ρουνταέφ και ότι σε αντάλλαγμα στάλθηκαν στον θύλακο 15 σοροί Παλαιστινίων.

Απομένουν πλέον πέντε λείψανα ομήρων – τεσσάρων Ισραηλινών και Ταϊλανδού – που πρέπει να παραδοθούν από τη Χαμάς και συμμαχικά κινήματα στις ισραηλινές αρχές στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόζεται στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ πως ταυτοποιήθηκε το λείψανο του Λιόρ Ρουνταέφ, το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, γνωστοποίησε πως παρέλαβε «τα πτώματα 15 μαρτύρων καταγόμενων από τη Λωρίδα της Γάζας που κρατούνταν» από το Ισραήλ.

Μεταφέρθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία προβλέπει πως το Ισραήλ οφείλει να παραδίδει στις αρχές στη Γάζα 15 πτώματα Παλαιστινίων για κάθε πτώμα Ισραηλινού που παραδίδεται από τη Χαμάς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Ώσπου να επιστρέψει ο τελευταίος»

Εθελοντής οδηγός ασθενοφόρου, ο Λιόρ Ρουνταέφ σκοτώθηκε στα 61 του χρόνια την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Νιρ Ιτσχάκ, καθώς υπερασπιζόταν το κιμπούτς αυτό, όχι μακριά από τη Λωρίδα της Γάζας, μαζί με άλλους τέσσερις κατοίκους, κατά τη διάρκεια της εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς που υπήρξε έναυσμα του πολέμου.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ομήρων, η κυριότερη συλλογικότητα στο Ισραήλ που κινητοποιείται για την επιστροφή των κρατουμένων αυτών, εξήρε τον επαναπατρισμό του λειψάνου του, κρίνοντας πως «παρά την οδύνη», η εξέλιξη προσφέρει «κάποια ανακούφιση» στους δικούς του. «Δεν θα αναπαυτούμε ώσπου να επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», πρόσθεσε.

Με την εξαίρεση του Χαντάρ Γκόλντιν, αξιωματικού πεσόντα σε μάχη το 2014, κατά τη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, οι υπόλοιποι τέσσερις όμηροι τα λείψανα των οποίων μένουν να επιστραφούν είχαν μεταφερθεί, νεκροί, στον παλαιστινιακό θύλακο την 7η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το λείψανο του Χαντάρ Γκόλντιν βρέθηκε από μέλη της Χαμάς και του Ερυθρού Σταυρού, που το Ισραήλ επέτρεψε να ψάξουν σε σήραγγα σε τομέα της πόλης της Ράφας, που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο.

Οι Παλαιστινιακές οργανώσεις πήραν στη Γάζα 210 ισραηλινούς και 40 πτώματα

Ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ συναντήθηκε χθες με την οικογένεια του Χαντάρ Γκόλντιν και την «ενημέρωσε για τις πληροφορίες που είναι γνωστές μέχρι σήμερα», ανέφεραν οι υπηρεσίες του σε ανακοίνωση Τύπου. Παρότι κινδύνευσε επανειλημμένα, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός συνεχίζει να τηρείται στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή πλευρά έχει προσάψει επανειλημμένα στη Χαμάς καθυστέρηση στη διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων. Το παλαιστινιακό κίνημα αντιτείνει πως η βραδύτητα εξηγείται από το γεγονός πως πολυάριθμα πτώματα είναι θαμμένα στα συντρίμμια στον θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Συνολικά 251 άνθρωποι είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023 κι είχαν οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας. Περίπου σαράντα ήταν ήδη νεκροί. Οι εν ζωή όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι στις προηγούμενες ανακωχές ή πέθαναν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ αυτή η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς προχώρησε στην απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, κι επέστρεψε 23 από τα 28 λείψανα ομήρων που απέμεναν στη Γάζα. Επρόκειτο για 20 υπηκόους Ισραήλ, υπήκοο Νεπάλ, υπήκοο Τανζανίας και υπήκοο Ταϊλάνδης.

89 αναγνωρίσεις

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χθες Σάββατο ότι από τα 300 πτώματα Παλαιστινίων που έχουν παραληφθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ως τώρα μόλις 89.

«Έπειτα από προκαταρκτική εξέταση, διαπιστώθηκε» ότι τα 15 πτώματα που παραλήφθηκαν χθες «φέρουν τραύματα από σφαίρες καθώς και (σημάδια) που υποδεικνύουν τραύματα εξαιτίας (…) εκρήξεων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Δρ. Άχμεντ Νταΐρ, επικεφαλής της επιτροπής του υπουργείου στην οποία ανατέθηκε η υποδοχή των λειψάνων.

Χθες Σάββατο το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε για ακόμη μια φορά η Χαμάς «να τηρήσει τις δεσμεύσεις της» και να επιστρέψει τα τελευταία λείψανα που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας.