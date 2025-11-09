newspaper
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 03:57

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα

Το Ισραήλ επιστρέφει στη Γάζα τις σορούς 15 Παλαιστινίων, καθώς παρέλαβε και αναγνώρισε τα λείψανα ενός 61χρονου αναπληρωτή συντονιστή ασφαλείας στο κιμπούτς Nir Yitzhak που πολέμησε με την ομάδα του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιβεβαίωσε χθες Σάββατο ότι το λείψανο που παρέλαβε την προηγουμένη από τη Γάζα, όπου το παρέδωσαν τα ισλαμιστικά κινήματα Χαμάς και Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ ήταν αυτό του ισραλινοαργεντινού Λιόρ Ρουνταέφ και ότι σε αντάλλαγμα στάλθηκαν στον θύλακο 15 σοροί Παλαιστινίων.

Απομένουν πλέον πέντε λείψανα ομήρων – τεσσάρων Ισραηλινών και Ταϊλανδού – που πρέπει να παραδοθούν από τη Χαμάς και συμμαχικά κινήματα στις ισραηλινές αρχές στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόζεται στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ πως ταυτοποιήθηκε το λείψανο του Λιόρ Ρουνταέφ, το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, γνωστοποίησε πως παρέλαβε «τα πτώματα 15 μαρτύρων καταγόμενων από τη Λωρίδα της Γάζας που κρατούνταν» από το Ισραήλ.

Μεταφέρθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία προβλέπει πως το Ισραήλ οφείλει να παραδίδει στις αρχές στη Γάζα 15 πτώματα Παλαιστινίων για κάθε πτώμα Ισραηλινού που παραδίδεται από τη Χαμάς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Ώσπου να επιστρέψει ο τελευταίος»

Εθελοντής οδηγός ασθενοφόρου, ο Λιόρ Ρουνταέφ σκοτώθηκε στα 61 του χρόνια την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Νιρ Ιτσχάκ, καθώς υπερασπιζόταν το κιμπούτς αυτό, όχι μακριά από τη Λωρίδα της Γάζας, μαζί με άλλους τέσσερις κατοίκους, κατά τη διάρκεια της εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς που υπήρξε έναυσμα του πολέμου.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ομήρων, η κυριότερη συλλογικότητα στο Ισραήλ που κινητοποιείται για την επιστροφή των κρατουμένων αυτών, εξήρε τον επαναπατρισμό του λειψάνου του, κρίνοντας πως «παρά την οδύνη», η εξέλιξη προσφέρει «κάποια ανακούφιση» στους δικούς του. «Δεν θα αναπαυτούμε ώσπου να επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», πρόσθεσε.

Με την εξαίρεση του Χαντάρ Γκόλντιν, αξιωματικού πεσόντα σε μάχη το 2014, κατά τη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, οι υπόλοιποι τέσσερις όμηροι τα λείψανα των οποίων μένουν να επιστραφούν είχαν μεταφερθεί, νεκροί, στον παλαιστινιακό θύλακο την 7η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το λείψανο του Χαντάρ Γκόλντιν βρέθηκε από μέλη της Χαμάς και του Ερυθρού Σταυρού, που το Ισραήλ επέτρεψε να ψάξουν σε σήραγγα σε τομέα της πόλης της Ράφας, που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο.

Οι Παλαιστινιακές οργανώσεις πήραν στη Γάζα 210 ισραηλινούς και 40 πτώματα

Ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ συναντήθηκε χθες με την οικογένεια του Χαντάρ Γκόλντιν και την «ενημέρωσε για τις πληροφορίες που είναι γνωστές μέχρι σήμερα», ανέφεραν οι υπηρεσίες του σε ανακοίνωση Τύπου. Παρότι κινδύνευσε επανειλημμένα, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός συνεχίζει να τηρείται στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή πλευρά έχει προσάψει επανειλημμένα στη Χαμάς καθυστέρηση στη διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων. Το παλαιστινιακό κίνημα αντιτείνει πως η βραδύτητα εξηγείται από το γεγονός πως πολυάριθμα πτώματα είναι θαμμένα στα συντρίμμια στον θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Συνολικά 251 άνθρωποι είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023 κι είχαν οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας. Περίπου σαράντα ήταν ήδη νεκροί. Οι εν ζωή όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι στις προηγούμενες ανακωχές ή πέθαναν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ αυτή η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς προχώρησε στην απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, κι επέστρεψε 23 από τα 28 λείψανα ομήρων που απέμεναν στη Γάζα. Επρόκειτο για 20 υπηκόους Ισραήλ, υπήκοο Νεπάλ, υπήκοο Τανζανίας και υπήκοο Ταϊλάνδης.

89 αναγνωρίσεις

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χθες Σάββατο ότι από τα 300 πτώματα Παλαιστινίων που έχουν παραληφθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ως τώρα μόλις 89.

«Έπειτα από προκαταρκτική εξέταση, διαπιστώθηκε» ότι τα 15 πτώματα που παραλήφθηκαν χθες «φέρουν τραύματα από σφαίρες καθώς και (σημάδια) που υποδεικνύουν τραύματα εξαιτίας (…) εκρήξεων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Δρ. Άχμεντ Νταΐρ, επικεφαλής της επιτροπής του υπουργείου στην οποία ανατέθηκε η υποδοχή των λειψάνων.

Χθες Σάββατο το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε για ακόμη μια φορά η Χαμάς «να τηρήσει τις δεσμεύσεις της» και να επιστρέψει τα τελευταία λείψανα που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

World
Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Stream newspaper
Φλόριντα: Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη [βίντεο]
Φονικό κυνηγητό 09.11.25

Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη σκοτώνοντας 4 άτομα

Τέσσερις πολίτες είναι νεκροί και 13 τραυματίες όταν αυτοκίνητο που καταδιώκονταν από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχο και μπήκε μέσα σε μπαρ στην Τάμπα της Φλόριντα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων
Κόσμος 09.11.25

Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων

Στη Βολιβία, ο νέος πρόεδρος Ροδρίγο Πας και ο αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συμφώνησαν να αναθερμάνουν τις σχέσεις των χωρών τους, τώρα που ο Μοράλες και το MAS είναι «εκτός κάδρου».

Σύνταξη
ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν
Κόσμος 09.11.25

ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με την δημοσιονομική παράλυση να προκαλεί και πτητική παράλυση εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύνταξη
Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά
Καταστροφή 09.11.25

Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά

Οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως 250 χλμ/ώρα. Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε στέγες σπιτιών, προκάλεσε ζημίες σε κτίρια και υποδομές και βλάβες στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Έξι νεκροί.

Σύνταξη
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα
ΗΠΑ 08.11.25

Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα

Το 1912, μια ήσυχη πόλη των ΗΠΑ έγινε μάρτυρας ενός φρικτού εγκλήματος όταν κάποιος άγνωστος δράστης σκότωσε με τσεκούρι μία ολόκληρη οικογένεια και άλλα δύο μικρά κοριτσάκια που φιλοξενούσε

Σύνταξη
Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει
Τείχος σιωπής 08.11.25

Πού είναι τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας; – Κανείς, εκτός από το Βέλγιο, δεν θέλει να πει

Η συζήτηση για την έκδοση δανείου επανορθώσεων στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε ένα φλέγον ερώτημα: Πού ακριβώς βρίσκονται τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα
Ελλάδα 09.11.25

Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα

Ακόμα μια σχολική αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα, η συγκεκριμένη για δεύτερη φορά, αντιμετώπισε πτώση σοβάδων. Η πρώτη έγινε στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 7.

Σύνταξη
Premier League – Τσέλσι – Γουλβς 3-0: «Τριάρα» μέσα σε 22 λεπτά και 2η θέση για τους «μπλε»
Premier League 09.11.25

«Τριάρα» η Τσέλσι στη Γουλβς και 2η θέση

Με τρία γκολ από το 51' έως το 73', η Τσέλσι επιβλήθηκε της Γουλβς με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Premier League και έστω και προσωρινά ανέβηκε στη 2η θέση με 20 βαθμούς.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου
Ελλάδα 08.11.25

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου

Συνολικά 7 άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και δύο τραυματίας το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
