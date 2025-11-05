Tαυτοποιήθηκε η σορός ισραηλινού στρατιώτη που κρατούνταν στη Γάζα

Το Ισραήλ παρέλαβε την Τρίτη μια σορό από τη Χαμάς μέσω του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, αφού η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι είχε βρει τα λείψανα ενός Ισραηλινού ομήρου για να τα παραδώσει. Το γραφείο επιβεβαίωσε ότι η σορός ήταν του επιλοχία Ιτάι Τσεν μετά από διαδικασία ταυτοποίησης.

Η Χαμάς δήλωσε ότι βρήκε το πτώμα ενός ομήρου που κρατούνταν από Παλαιστίνιους μαχητές στη Σέτζαγια, ένα ανατολικό προάστιο της πόλης της Γάζας σε μια περιοχή που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή από τις ισραηλινές δυνάμεις, αφού το Ισραήλ παραχώρησε πρόσβαση στην περιοχή σε ομάδες της Χαμάς και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς παρέδωσε και τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κατάδικους και κρατούμενους πολέμου που κρατούνταν στο Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters.

Η Χαμάς υποσχέθηκε επίσης να παραδώσει τα λείψανα των νεκρών ομήρων, αλλά δηλώνει ότι η καταστροφή που προκάλεσε ο πόλεμος στη Γάζα έχει δυσχεράνει τον εντοπισμό των σωμάτων. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για καθυστέρηση.

Ο Ιτάι Τσεν υπηρετούσε την θητεία του στα σύνορα με τη Γάζα

Ο Τσεν υπηρετούσε ως στρατιώτης όταν η Χαμάς πραγματοποίησε την αιφνιδιαστική επίθεση σε πόλεις και στρατιωτικές βάσεις στο νότιο Ισραήλ.

Συμπεριλαμβανομένου του Τσεν, η Χαμάς επέστρεψε 21 από τα 28 πτώματα ομήρων που είχαν ταφεί στη Γάζα. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ παρέδωσε 270 πτώματα Παλαιστινίων που είχε σκοτώσει από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η εκεχειρία που μεσολάβησε οι ΗΠΑ έχει γενικά τηρηθεί παρά τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια βίας από το Ισραήλ. Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 239 άτομα σε επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας, σχεδόν τα μισά από αυτά σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ισραήλ αντέδρασε στον θάνατο στρατιώτη από φερόμενα πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι τρεις από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί και ότι έχει στοχεύσει δεκάδες μαχητές που, όπως ισχυρίζεται, έχουν πλησιάσει τις γραμμές πίσω από τις οποίες έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της εκεχειρίας.