Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο σκελετός ενός δεινοσαύρου της οικογένειας Caenagnathidae, γνωστός με το χαϊδευτικό Spike, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie’s με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο.

Με την ηλικία του να φτάνει τα 68 εκατομμύρια χρόνια, ο Spike είναι ένα από τα πιο «καλά διατηρημένα» δείγματα του είδους του. Ανακαλυφθείς το 2022, ο δεινόσαυρος έχει περισσότερα από 100 διατηρημένα απολιθωμένα οστά, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα πιο άρτια παραδείγματα Caenagnathidae που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.

Επίσης, παρουσιάζει μορφολογικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από προηγούμενους σκελετούς και, ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια στην επικείμενη δημοπρασία.

Ξεχάστε τους πίνακες, οι πλούσιοι συλλέκτες θέλουν σκελετούς δεινοσαύρων

Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι αυτή η οικογένεια δεινοσαύρων είχε πλούσιο φτέρωμα — ένα σπάνιο σημάδι στον καρπό του Spike μπορεί να αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη αυτού, σύμφωνα με τον Christie’s. Από την πρώτη δημοσίευση για τους Caenagnathids το 1940, έχουν ανακαλυφθεί μόνο λίγα ακέραια δείγματα. Κανένα από αυτά δεν έχει βγει σε δημοπρασία, μέχρι τώρα.

«Ο Spike είναι ένα εξαιρετικό δείγμα και είναι μεγάλη τιμή να τον παρουσιάζουμε στον οίκο Christie’s. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες στην King Street για να γνωρίσουν τον Spike από κοντά», δήλωσε ο James Hyslop, επικεφαλής του τμήματος επιστήμης και φυσικής ιστορίας του Christie’s.

Οι σκελετοί δεινοσαύρων από την μια πλευρά πολώνουν το κοινό, αλλά στην αντίπερα όχθη του ποταμού είναι ιδιαιτέρως περιζήτητοι στους κύκλους των πλούσιων συλλεκτών, με τις τιμές να εκτινάσσονται στα ύψη τα τελευταία 25 χρόνια.

Όπως αναφέρει η Rachel Cormack σε άρθρο της στο Robb Report, «ο Apex βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s τον Ιούλιο του 2024, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων και καθιστώντας τον τον πιο ακριβό σκελετό δεινοσαύρου που έχει πωληθεί ποτέ. Επιπλέον, ο τυραννόσαυρος Sue απέφερε 8,4 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Sotheby’s το 1997, ενώ ο Stan σημείωσε ρεκόρ 31,8 εκατομμυρίων δολαρίων στον Christie’s το 2020».

Τι θα περιλαμβάνει η δημοπρασία

Η δημοπρασία «Groundbreakers» θα συγκεντρώσει τριάντα αξιοσημείωτα έργα και αντικείμενα — που καλύπτουν τη φυσική ιστορία, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη μόδα, τον αθλητισμό και την τεχνολογία — από τον 20ό και τον 21ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένου του Spike.

Η συλλογή που θα δημοπρατηθεί περιλαμβάνει επίσης προσωπικές επιστολές που έχουν γραφτεί από ποπ είδωλα, σπάνια επιστημονικά αντικείμενα, ιστορικά μουσικά όργανα και επαναστατικά αντικείμενα σχεδιασμού.

Ο Spike θα εκτίθεται στο Christie’s London στην King Street στο St. James’s από τις 6 έως τις 11 Δεκεμβρίου. Όσοι δεν μπορούν να επισκεφθούν την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Christie’s Select για να εξερευνήσουν τον δεινόσαυρο μέσω VR από οπουδήποτε στον κόσμο.

*Mε πληροφορίες από: ARTnews | Robb Report