Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για το πετρέλαιο

Δεύτερη εβδομαδιαία πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου αν και έκλεισαν ανοδικά την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την υπερβολική προσφορά και την επιβράδυνση της ζήτησης στις ΗΠΑ. Και οι δύο δείκτες αναφοράς για το πετρέλαιο έκλεισαν με απώλειες που άγγιξαν το 2%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 25 σεντς, ή 0,39%, και έκλεισαν στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στα 63,63 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ κέρδισε 32 σεντς, ή 0,54%, κλείνοντας στα 59,75 δολάρια το βαρέλι.

«Η αγορά συνεχίζει να σταθμίζει το αυξανόμενο πλεόνασμα πετρελαίου έναντι των μικτών μακροοικονομικών» εξηγεί στο Reuters ο αναλυτής της SEB, Ole Hvalbye.

Τα αμερικανικά αποθέματα

H απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων των ΗΠΑ σε πετρέλαιο κατά 5,2 εκατ. βαρέλια αναζωπύρωσε τους φόβους για υπερπροσφορά αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο αναλυτής της IG Markets, Tony Sycamore.

«Αυτό έχει ενισχυθεί από τις ροές αποστροφής κινδύνου, την ενίσχυση του δολαρίου και το συνεχιζόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο συνεχίζει να θολώνει την οικονομική δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο λόγω των υψηλότερων εισαγωγών και της μειωμένης δραστηριότητας διύλισης, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (Energy Information Administration).

Η ανησυχία για τις επιπτώσεις του μεγαλύτερου σε διάρκεια shutdown της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ άσκησε επίσης πίεση στις τιμές του πετρελαίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε μειώσεις πτήσεων στα μεγάλα αεροδρόμια λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ενώ εκθέσεις από ιδιωτικούς φορείς σκιαγραφούν μια πιο αδύναμη αγορά εργασίας των ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Η προσφορά

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, γνωστοί συλλογικά ως ΟΠΕΚ+, αποφάσισαν την Κυριακή να αυξήσουν ελαφρώς την παραγωγή τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η ομάδα σταμάτησε επίσης περαιτέρω αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, επιφυλακτικός για την υπερπροσφορά.

Καθώς η προσφορά είναι σε καλά επίπεδα η Σαουδική Αραβία, ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ανακοίνωσε μια απότομη μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου για τους Ασιάτες αγοραστές τον Δεκέμβριο.

Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν, εν τω μεταξύ, διαταράσσουν τον εφοδιασμό των μεγαλύτερων εισαγωγέων στον κόσμο, της Κίνας και της Ινδίας, παρέχοντας στήριξη στις παγκόσμιες αγορές.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από την Κίνα τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και αυξήθηκαν κατά 8,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 48,36 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων, σε ένα πλαίσιο υψηλών ποσοστών αξιοποίησης στα διυλιστήρια του μεγαλύτερου εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο.

Η ελβετική εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Gunvor δήλωσε την Πέμπτη ότι απέσυρε την πρότασή της να αγοράσει τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής ενεργειακής εταιρείας Lukoil, ανοίγοντας νέα σελίδα αφού το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών την χαρακτήρισε «μαριονέτα» της Ρωσίας και άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον αντιτίθεται στη συμφωνία.

«Η Gunvor που ακύρωσε την αγορά περιουσιακών στοιχείων της Lukoil υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ διατηρούν την εκστρατεία μέγιστης πίεσης κατά της Ρωσίας και την πιθανή αυστηρή εφαρμογή κυρώσεων κατά της Rosneft και της Lukoil», δήλωσε η Vandana Hari στην εταιρεία ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Πηγή: ΟΤ