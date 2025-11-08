newspaper
08.11.2025 | 16:40
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 16:35

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Η γαλλική αστυνομία φέρεται ότι απέτρεψε τζιχαντιστική επίθεση, καθώς έχει συλλάβει και προφυλακίσει στο Παρίσι τρεις νεαρές γυναίκες. ΟΙ γυναίκες, ηλικίας 18,19 και 20 ετών, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, σχεδίαζαν να κάνουν επιθέσεις σε χώρους συναυλιών και μπαρ στο Παρίσι.

Οι επιθέσεις φέρονται ότι επρόκειτο να γίνουν μέσα στο φθινόπωρο και ενώ συμπληρώνονται 10 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου στη Γαλλία.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική εισαγγελία στο Παρίσι, «τρεις γυναίκες ύποπτες τέθηκαν υπό κράτηση γι’ αυτό το αδίκημα. Ένα σχέδιο επίθεσης ματαιώθηκε το φθινόπωρο».

Στόχοι, μπαρ και συναυλιακός χώρος

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η μία από τις τρεις γυναίκες, η οποία φέρεται να ήταν και η αρχηγός τους, δημοσίευσε τζιχαντιστικό περιεχόμενο σε έναν λογαριασμό TikTok με 20.000 ακόλουθους. Επίσης, οι τρεις γυναίκες συζητούσαν σχέδια για βίαιες ενέργειες στο διαδίκτυο, αναφέροντας μια αίθουσα συναυλιών ή ένα μπαρ στο Παρίσι ως πιθανούς στόχους. Προς τον σκοπό αυτό συναντήθηκαν στη Λιόν.

Η εφημερίδα «Le Figaro», που επικαλείται την αντιτρομοκρατική εισαγγελία της Γαλλίας (PNAT) αναφέρει ότι στις 10 Οκτωβρίου απαγγέλθηκαν στις τρεις γυναίκες κατηγορίες για «συμμετοχή σε τρομοκρατική εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την προετοιμασία εγκλημάτων κατά προσώπων». Σύμφωνα με την PNAT, από τις αρχές του χρόνου έχουν ματαιωθεί συνολικά έξι τρομοκρατικές επιθέσεις στη χώρα.

Ποιες είναι

Σύμφωνα με τη «Figaro», και οι τρεις συλληφθείσες είναι Γαλλίδες υπήκοοι και ριζοσπαστικοποιημένες. Συνελήφθησαν στη Λιόν, στο Βιερζόν και στη Βιλερμπάν. Η 19χρονη, η οποία έχει εγκαταλείψει το σχολείο και είναι άνεργη, θεωρείται η εγκέφαλος της ομάδας.

Οι αρχές την εντόπισαν χάρη στην επικοινωνία που είχε με έναν ισλαμιστή. Χάρη σε αυτήν την επικοινωνία η DGSI (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας) αποκάλυψε το σχέδιο που προετοίμαζε μαζί με τους άλλες δύο υπόπτους. Το δίκτυο RTL αναφέρει ότι είχε ζητήσει διαδικτυακά την τιμή αγοράς ενός όπλου τύπου Καλάσνικοφ και πληροφορίες για την κατασκευή ζωνών με εκρηκτικά.

Οι τρεις  ύποπτες είχαν συναντηθεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της επίθεσης στο Παρίσι. Το γεγονός αυτό ενισχύει την πεποίθηση της DGSI ότι σκόπευαν πράγματι να πραγματοποιήσουν την τζιχαντιστική επίθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται με σκοπό να αποκαλυφθούν οι πραγματικές προθέσεις των κατηγορουμένων, ο βαθμός στον οποίο αναπτύχθηκε το εγκληματικό τους σχέδιο και η ικανότητά τους να το εκτελέσουν.

Και οι τρεις κατηγορούμενες αρνούνται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση.

Stream newspaper
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Κόσμος 08.11.25

Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα

To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Περιστέρι – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
