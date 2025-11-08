Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Η γαλλική αστυνομία φέρεται ότι απέτρεψε τζιχαντιστική επίθεση, καθώς έχει συλλάβει και προφυλακίσει στο Παρίσι τρεις νεαρές γυναίκες. ΟΙ γυναίκες, ηλικίας 18,19 και 20 ετών, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, σχεδίαζαν να κάνουν επιθέσεις σε χώρους συναυλιών και μπαρ στο Παρίσι.

Οι επιθέσεις φέρονται ότι επρόκειτο να γίνουν μέσα στο φθινόπωρο και ενώ συμπληρώνονται 10 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου στη Γαλλία.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική εισαγγελία στο Παρίσι, «τρεις γυναίκες ύποπτες τέθηκαν υπό κράτηση γι’ αυτό το αδίκημα. Ένα σχέδιο επίθεσης ματαιώθηκε το φθινόπωρο».

Στόχοι, μπαρ και συναυλιακός χώρος

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η μία από τις τρεις γυναίκες, η οποία φέρεται να ήταν και η αρχηγός τους, δημοσίευσε τζιχαντιστικό περιεχόμενο σε έναν λογαριασμό TikTok με 20.000 ακόλουθους. Επίσης, οι τρεις γυναίκες συζητούσαν σχέδια για βίαιες ενέργειες στο διαδίκτυο, αναφέροντας μια αίθουσα συναυλιών ή ένα μπαρ στο Παρίσι ως πιθανούς στόχους. Προς τον σκοπό αυτό συναντήθηκαν στη Λιόν.

Η εφημερίδα «Le Figaro», που επικαλείται την αντιτρομοκρατική εισαγγελία της Γαλλίας (PNAT) αναφέρει ότι στις 10 Οκτωβρίου απαγγέλθηκαν στις τρεις γυναίκες κατηγορίες για «συμμετοχή σε τρομοκρατική εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την προετοιμασία εγκλημάτων κατά προσώπων». Σύμφωνα με την PNAT, από τις αρχές του χρόνου έχουν ματαιωθεί συνολικά έξι τρομοκρατικές επιθέσεις στη χώρα.

Ποιες είναι

Σύμφωνα με τη «Figaro», και οι τρεις συλληφθείσες είναι Γαλλίδες υπήκοοι και ριζοσπαστικοποιημένες. Συνελήφθησαν στη Λιόν, στο Βιερζόν και στη Βιλερμπάν. Η 19χρονη, η οποία έχει εγκαταλείψει το σχολείο και είναι άνεργη, θεωρείται η εγκέφαλος της ομάδας.

Οι αρχές την εντόπισαν χάρη στην επικοινωνία που είχε με έναν ισλαμιστή. Χάρη σε αυτήν την επικοινωνία η DGSI (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας) αποκάλυψε το σχέδιο που προετοίμαζε μαζί με τους άλλες δύο υπόπτους. Το δίκτυο RTL αναφέρει ότι είχε ζητήσει διαδικτυακά την τιμή αγοράς ενός όπλου τύπου Καλάσνικοφ και πληροφορίες για την κατασκευή ζωνών με εκρηκτικά.

Οι τρεις ύποπτες είχαν συναντηθεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της επίθεσης στο Παρίσι. Το γεγονός αυτό ενισχύει την πεποίθηση της DGSI ότι σκόπευαν πράγματι να πραγματοποιήσουν την τζιχαντιστική επίθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται με σκοπό να αποκαλυφθούν οι πραγματικές προθέσεις των κατηγορουμένων, ο βαθμός στον οποίο αναπτύχθηκε το εγκληματικό τους σχέδιο και η ικανότητά τους να το εκτελέσουν.

Και οι τρεις κατηγορούμενες αρνούνται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση.