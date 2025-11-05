Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Τουλάχιστον 10 τραυματίες, οι τέσσερις σοβαρά
Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και σε ποδηλάτες στο νησί Ολερόν στη Γαλλία
Συναγερμός στο νησί Ολερόν, ανοιχτά της Βρετάνης στη Γαλλία, όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, τέσσερις από τους οποίους νοσηλεύονται στην εντατική.
Όπως έγραψε στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ο οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία και ξεκίνησε έρευνα.
Γνωστός στη δικαιοσύνη για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου ο δράστης
Ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στον τόπο του συμβάντος, κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να συντονίσει τις αρμόδιες αρχές.
Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.
— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 5, 2025
Γαλλία: «Σκόπιμες οι πράξεις του δράστη»
Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ντολίς ντ’Ολερόν, ο δράστης, είναι γνωστός στη δικαιοσύνη για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και συνδέεται με κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών.
Ο αρμόδιος εισαγγελέας δήλωσε σε γαλλικά ΜΜΕ ότι οι πράξεις του 35χρονου δράστη ήταν «σκόπιμες». «Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, φώναξε ο «Αλάχ είναι Μεγάλος». Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει», σημείωσε.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για απόπειρα δολοφονίας, με την εισαγγελία να διευκρινίζει πως «σε αυτό το στάδιο» δεν εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
