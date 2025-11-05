newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Τουλάχιστον 10 τραυματίες, οι τέσσερις σοβαρά
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 13:16

Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Τουλάχιστον 10 τραυματίες, οι τέσσερις σοβαρά

Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και σε ποδηλάτες στο νησί Ολερόν στη Γαλλία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Spotlight

Συναγερμός στο νησί Ολερόν, ανοιχτά της Βρετάνης στη Γαλλία, όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, τέσσερις από τους οποίους νοσηλεύονται στην εντατική.

Όπως έγραψε στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ο οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία και ξεκίνησε έρευνα.

Γνωστός στη δικαιοσύνη για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου ο δράστης

Ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στον τόπο του συμβάντος, κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να συντονίσει τις αρμόδιες αρχές.

Γαλλία: «Σκόπιμες οι πράξεις του δράστη»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ντολίς ντ’Ολερόν, ο δράστης,  είναι γνωστός στη δικαιοσύνη για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και συνδέεται με κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας δήλωσε σε γαλλικά ΜΜΕ ότι οι πράξεις του 35χρονου δράστη ήταν «σκόπιμες». «Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, φώναξε ο «Αλάχ είναι Μεγάλος». Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει», σημείωσε.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για απόπειρα δολοφονίας, με την εισαγγελία να διευκρινίζει πως «σε αυτό το στάδιο» δεν εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία μάλλον δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα
«Θέλει τρόπο» 05.11.25

Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα

Μια πορεία προς την ειρήνη, θα μπορούσε να περάσει μέσα από την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης για τις ρωσόφωνες περιοχές της. Η Αυστρία έκανε κάτι παρόμοιο και της «βγήκε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαμντάνι: «Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς… Ανέβασε την ένταση» – Η νικητήρια ομιλία και ο εκνευρισμός του προέδρου
«Νίκη όλων» 05.11.25

«Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς... Ανέβασε την ένταση» - Η νικητήρια ομιλία Μαμντάνι και ο εκνευρισμός του προέδρου

Ο Ζοχράν Μαμντάνι κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Υόρκη και στην επινίκια ομιλία του σήκωσε το γάντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία
«Διπλωματία του νερού» 05.11.25

Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία

Το Ιράκ που βασίζεται πρωτίστως στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται πιο σοβαρά από την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια συγκυρία που αξιοποίησε η τουρκική διπλωματία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα
Μιλώντας στους ανθρώπους 05.11.25

Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα

Η εκλογική νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι έδειξε ότι το κλειδί είναι η αποτελεσματική διαμόρφωση ενός συνασπισμού όσων αντιμετώπιζαν πραγματικά προβλήματα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην κούρσα για τα πυρηνικά όπλα;
Κόσμος 05.11.25

Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην «πυρηνική αναμέτρηση»;

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα στο επίκεντρο του στρατηγικού τους ανταγωνισμού, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή αβεβαιότητας για τη διεθνή ασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!
«Άτυπος σύμβουλος» 05.11.25

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!

Με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να συγχαίρει του υποψηφίους των Δημοκρατικών που κέρδισαν στις εκλογικές τους μάχες, τώρα θα πρέπει να γίνει σύμβουλος του Ζόχραν Μαμντάνι!

Σύνταξη
O Ζοχράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»
Κόσμος 05.11.25 Upd: 05:40

O Ζοχράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής από το Associated Press με διαφορά 9% του αντιπάλου του Άντριου Κουόμο για την θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη, με την καταμέτρηση στο 80% των ψήφων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;
AI 05.11.25

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερη βοηθητική από τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή
Ελλάδα 05.11.25

Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια όπου η ανησυχία για την επόμενη μέρα είναι έντονη - «Να σταματήσει το κακό εδώ», ζήτησε μέσω του in η μητέρα της 56χρονης

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ – Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν
Πολιτική 05.11.25

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ - Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης απαντώντας σε δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ στο οποίο αναφέρεται ότι γνώριζε από τις 10 Οκτωβρίου για τον αριθμό των καταστημάτων που κλείνουν ανά νομό, τονίζει ότι τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή και ότι θα πέσουν στο κενό

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου
Πράξη αναγνώρισης 05.11.25

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου

Η βραδιά αποτέλεσε ένα «ταξίδι ψυχής» της μουσικής πορείας, των εμπειριών και των δημιουργιών του αγαπημένου στιχουργού, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Σύνταξη
Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία μάλλον δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα
«Θέλει τρόπο» 05.11.25

Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα

Μια πορεία προς την ειρήνη, θα μπορούσε να περάσει μέσα από την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης για τις ρωσόφωνες περιοχές της. Η Αυστρία έκανε κάτι παρόμοιο και της «βγήκε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου – «Να κάνουμε μια νέα αρχή»
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

«Να κάνουμε μια νέα αρχή» - Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ
Πολιτική 05.11.25

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ

«Η λίστα μαρτύρων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες περιλαμβάνει ρητά τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας» όπως σημειώνεται από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση

Το πρώην Paralimnio «ξανασυστήνεται» ως The Lake Center και μεταμορφώνεται σε ένα Εμπορικό Πάρκο για τα καθημερινά και τα απαραίτητα όπου οι επισκέπτες από τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, μπορούν να απολαύσουν shopping, φαγητό και σινεμά.

Σύνταξη
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαμντάνι: «Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς… Ανέβασε την ένταση» – Η νικητήρια ομιλία και ο εκνευρισμός του προέδρου
«Νίκη όλων» 05.11.25

«Τραμπ ξέρω ότι παρακολουθείς... Ανέβασε την ένταση» - Η νικητήρια ομιλία Μαμντάνι και ο εκνευρισμός του προέδρου

Ο Ζοχράν Μαμντάνι κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Υόρκη και στην επινίκια ομιλία του σήκωσε το γάντι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»
Love story 05.11.25

Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»

H 28χρονη Ράμα Ντουβάτζι είναι Συροαμερικανή εικονογράφος και παντρεύτηκε τον νέο 34χρονο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, σε μια τελετή στο Δημαρχείο φέτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και τις δυναστείες - Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

«Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το θρίαμβο Μαμντάνι

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο