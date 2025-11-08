Νέα ανατροπή για τη Γουέστ Χαμ (3-2), επέστρεψε στις νίκες η Έβερτον (2-0)
Η Γουέστ Χαμ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Μπέρνλι. Ξεκούραστο απόγευμα για την Έβερτον, η οποία νίκησε με 2-0 τη Φούλαμ.
Η Γουέστ Χαμ έκανε δεύτερη σερί νίκη με ανατροπή στο πρωτάθλημα, αφού μετά τη Νιουκάστλ επικράτησε και κόντρα στην Μπέρνλι με 3-2, την οποία «έπιασαν» στο βαθμολογικό πίνακα της Premier League με 10 βαθμούς.
Από την άλλη, η Έβερτον επέστρεψε στις νίκες ένα μήνα μετά, καθώς «ξέσπασε» στη Φούλαμ με 2-0.
Δεύτερη σερί ανατροπή για τη Γουέστ Χαμ (3-2)
Με «βροχή» από γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και την Μπέρνλι. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, από γκολ του Φλέμινγκ στο 34′. Αλλά, ο Γούιλσον με κεφαλιά έκανε το 1-1 στο 44′ και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν με ισοπαλία στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.
Στο δεύτερο μέρος η Γουέστ Χαμ πήρε κεφάλι… στο ματς, με τον Σούτσεκ να «γράφει» το 2-1 στο 77’΄. Δέκα λεπτά αργότερα, το 2-1 έγινε 3-1, ο Γουόκερ Πίτερς το οποίο έκανε με προβολή σε κενό τέρμα. Στις καθυστερήσεις, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Κάλεν για το τελικό 3-2.
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Αρεολά, Γουάν Μπισάκα, Ντιούφ, Κίλμαν, Τοντιμπό, Ποτς (62’ Σούτσεκ), Φερνάντες, Πακετά (83’ Γουόκερ Πίτερς), Μπόουεν, Γουίλσον (71’ Μαγκάσα), Σάμερβιλ (83’ Ζούλιο)
ΜΠΕΡΝΛΙ: Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Χάρτμαν (81’ Πιρές), Τουανζέμπε, Εστίβ, Ουγκοτσούκβου (71’ Μέιμπρι), Άντονι (81’ Έντουαρντς), Φλορεντίνο, Τσάουνα (67’ Λάρσεν), Φλέμινγκ (71’ Μπρόια), Κάλεν.
Ξεκούραστο απόγευμα για την Έβερτον (2-0)
Η Έβερτον επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε με 2-0 κόντρα στη Φούλαμ και πήρε «ανάσα» φτάνοντας τους 15 βαθμούς. Στο πρώτο μέρος ακυρώθηκαν δύο γκολ των γηπεδούχων, (Μπαρί 34′, Ταρκόσκι 42′), αλλά η λύτρωση ήρθε στο 45+4′ με τον Γκέιγ που έκανε το 1-0. Το τελικό 2-0 «έγραψε» με κεφαλιά ο Κιν στο 84′.
ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Γκάρνερ, Ταρκόβσκι, Μικολένκο, Γκέιγ, Κιν, Αϊρογκμπέναμ (67’ Ρολ), Εντιαγέ, Ντιούσμπερι Χολ, Γκρίλις, Μπαρί (78’ Μπέτο)
ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Τετέ, Άντερσεν, Σεσενιόν, Μπάσεϊ, Μπέργκ, Λούκιτς (46’ Κινγκ), Γουίλσον (59’ Τσουκβουέζε), Ιγουόμπι, Κέβιν (87′ Σμιθ Ρόου), Χιμένες (59’ Μουνίς, 76’ Τραορέ).
Η βαθμολογία
Η επόμενη (12η) αγωνιστική:
Σάββατο 22/11
Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)
Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)
Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)
Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)
Κυριακή 23/11
Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)
Δευτέρα 24/11
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)
