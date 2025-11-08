sports betsson
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
Νέα ανατροπή για τη Γουέστ Χαμ (3-2), επέστρεψε στις νίκες η Έβερτον (2-0)
Ποδόσφαιρο 08 Νοεμβρίου 2025 | 19:29

Νέα ανατροπή για τη Γουέστ Χαμ (3-2), επέστρεψε στις νίκες η Έβερτον (2-0)

Η Γουέστ Χαμ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Μπέρνλι. Ξεκούραστο απόγευμα για την Έβερτον, η οποία νίκησε με 2-0 τη Φούλαμ.

Η Γουέστ Χαμ έκανε δεύτερη σερί νίκη με ανατροπή στο πρωτάθλημα, αφού μετά τη Νιουκάστλ επικράτησε και κόντρα στην Μπέρνλι με 3-2, την οποία «έπιασαν» στο βαθμολογικό πίνακα της Premier League με 10 βαθμούς.

Από την άλλη, η Έβερτον επέστρεψε στις νίκες ένα μήνα μετά, καθώς «ξέσπασε»  στη Φούλαμ με 2-0.

Δεύτερη σερί ανατροπή για τη Γουέστ Χαμ (3-2)

Με «βροχή» από γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και την Μπέρνλι. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, από γκολ του Φλέμινγκ στο 34′. Αλλά, ο Γούιλσον με κεφαλιά έκανε το 1-1 στο 44′ και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν με ισοπαλία στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος η Γουέστ Χαμ πήρε κεφάλι… στο ματς, με τον Σούτσεκ να «γράφει» το 2-1 στο 77’΄. Δέκα λεπτά αργότερα, το 2-1 έγινε 3-1, ο Γουόκερ Πίτερς το οποίο έκανε με προβολή σε κενό τέρμα. Στις καθυστερήσεις, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Κάλεν για το τελικό 3-2.

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Αρεολά, Γουάν Μπισάκα, Ντιούφ, Κίλμαν, Τοντιμπό, Ποτς (62’ Σούτσεκ), Φερνάντες, Πακετά (83’ Γουόκερ Πίτερς), Μπόουεν, Γουίλσον (71’ Μαγκάσα), Σάμερβιλ (83’ Ζούλιο)

ΜΠΕΡΝΛΙ: Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Χάρτμαν (81’ Πιρές), Τουανζέμπε, Εστίβ, Ουγκοτσούκβου (71’ Μέιμπρι), Άντονι (81’ Έντουαρντς), Φλορεντίνο, Τσάουνα (67’ Λάρσεν), Φλέμινγκ (71’ Μπρόια), Κάλεν.

Ξεκούραστο απόγευμα για την Έβερτον (2-0)

Η Έβερτον επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε με 2-0 κόντρα στη Φούλαμ και πήρε «ανάσα» φτάνοντας τους 15 βαθμούς. Στο πρώτο μέρος ακυρώθηκαν δύο γκολ των γηπεδούχων, (Μπαρί 34′, Ταρκόσκι 42′), αλλά η λύτρωση ήρθε στο 45+4′ με τον Γκέιγ που έκανε το 1-0. Το τελικό 2-0 «έγραψε» με κεφαλιά ο Κιν στο 84′.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Γκάρνερ, Ταρκόβσκι, Μικολένκο, Γκέιγ, Κιν, Αϊρογκμπέναμ (67’ Ρολ), Εντιαγέ, Ντιούσμπερι Χολ, Γκρίλις, Μπαρί (78’ Μπέτο)

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Τετέ, Άντερσεν, Σεσενιόν, Μπάσεϊ, Μπέργκ, Λούκιτς (46’ Κινγκ), Γουίλσον (59’ Τσουκβουέζε), Ιγουόμπι, Κέβιν (87′ Σμιθ Ρόου), Χιμένες (59’ Μουνίς, 76’ Τραορέ).

Η βαθμολογία

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)
Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)
Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)
Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 23/11

Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 24/11

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος, εξασφάλισε θέση στα προκριματικά του Conference και ο κόσμος της το γιορτάζει με «Ώπα ώπα» από Νότη Σφακιανάκη!

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
