newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων
OT FORUM 08 Νοεμβρίου 2025 | 18:31

ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το επιχειρείν στην Ελλάδα – Οι ηγέτες της αγοράς μίλησαν στο ΟΤ FORUM για το μέλλον της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Το OT Forum αποτέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων και τραπεζών, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικών της τεχνολογίας, οι οποίοι συζήτησαν τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τις προκλήσεις της «permacrisis» στη νέα εποχή των επιχειρήσεων.​

Η ΑΙ στον πυρήνα του μετασχηματισμού

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος, Chief Information Technology Officer της COSMOTE TELEKOM, τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πλέον επιλογή αλλά απόλυτη αναγκαιότητα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η τεχνολογία έχει μετατραπεί σε βασικό πυλώνα της λειτουργίας, με τις εταιρείες που ακολουθούν γρήγορα τις εξελίξεις να εξασφαλίζουν ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Ο ρυθμός προόδου της ΑΙ χαρακτηρίστηκε καταλυτικός και ήδη το 25% της εξυπηρέτησης πελατών της COSMOTE διεξάγεται μέσω εφαρμογών ΑΙ, τόσο για πελάτες όσο και για εργαζόμενους, ενισχύοντας αποτελεσματικότητα και εμπειρία χρήσης.​

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η χρήση ΑΙ σε predictive maintenance (προγνωστική συντήρηση), σημείωσε ο Γιάννης Βιτζηλαίος όπου το δίκτυο παρακολουθείται και διορθώνεται αυτόματα, ενώ εφαρμογές machine learning προβλέπουν την κίνηση δεδομένων και φωνής. Παράλληλα, η πλατφόρμα Magenta AI ενσωματώνει εργαλεία όπως το Perplexity και το PicsArt στα apps της εταιρείας για τους συνδρομητές.

Η COSMOTE TELEKOM επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από την AI Academy και στη δημιουργία ισχυρών υποδομών, καλύπτοντας ήδη 1,9 εκατ. γραμμές οπτικής ίνας με στόχο τις 3,5 εκατ. ως το 2030. Επιπλέον, προσφέρει λύσεις ψηφιοποίησης σε τομείς όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ενισχύοντας τη δημόσια διοίκηση με έξυπνα εργαλεία ΑΙ όπως τα mAIgov και mAIGreece.​

Permacrisis και ευελιξία των επιχειρήσεων

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group, τοποθετήθηκε σχετικά με το permacrisis, μια «μόνιμη κρίση» που πλέον περιγράφει το διαρκώς αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σήμερα, ο σχεδιασμός στα επιχειρηματικά πλάνα γίνεται σε βραχυπρόθεσμους ορίζοντες και όλη η ουσία εντοπίζεται στην υλοποίηση: οι εταιρείες που προσαρμόζονται ταχύτερα στις νέες προκλήσεις – όπως η Sunlight μέλος της Olympia Group – καταφέρνουν να παραμένουν ανθεκτικές.

Ηγεσία σημαίνει εμπιστοσύνη, απλότητα και ενεργή προσαρμοστικότητα, υπογράμμισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος. Στη νέα εποχή, η στρατηγική πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ακολουθώντας τις αρχές του Michael Porter: εστίαση, διαφοροποίηση και αποφυγή της «μέσης του πουθενά».

Οι εταιρείες από «ελέφαντες» πρέπει να γίνουν «χταπόδια», γρήγορες, ευέλικτες και πολυλειτουργικές, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group. Η ΑΙ είναι εργαλείο που γίνεται άμεσα αποδεκτό από κορυφαία στελέχη και μαζικά υιοθετείται, όμως δεν αποτελεί «ασπιρίνη» απέναντι στο permacrisis. Οι τεχνικές και ουσιαστικές δυσκολίες ξεκινούν από τη στιγμή της εφαρμογής της σε εταιρικό επίπεδο, καθιστώντας κρίσιμη τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στρατηγική και ταχύτητα στην τεχνολογία

Ο Μάρκος Βερέμης (εταίρος στην Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής της Upstream και πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ) και ο Γιώργος Δουκίδης (Καθηγητής στο ΟΠΑ και  Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ) ανέλυσαν τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικό τεχνολογικό καινοτομικό μετασχηματισμό. Απαραίτητη, είπαν, είναι η ξεκάθαρη στρατηγική, η προσαρμογή οργανωσιακών δομών και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλες δεξιότητες. Η Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της στην τεχνολογική καινοτομία, ωστόσο χρειάζεται ταχύτερη αύξηση παραγωγικότητας, κυρίως στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Οι πανεπιστημιακές spin-off εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν το οικοσύστημα καινοτομίας, όμως μόνο ένα μικρό ποσοστό ασχολείται με «πραγματική» ΑΙ – ανέφεραν, τονίζοντας ότι συχνά ο όρος χρησιμοποιείται αλόγιστα. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πρέπει να γίνει με αίσθηση επείγοντος και ανταγωνισμού, κυρίως στους τομείς όπου η Ελλάδα έχει εμπειρία, όπως ο τουρισμός. Οι βασικές προκλήσεις για τις εταιρείες εντοπίζονται στην ορθή χρήση εργαλείων ΑΙ όπως το ChatGPT, στη αξιοποίηση ως ψηφιακών βοηθών και στην ποιότητα των data analytics.

Η ΑΙ στο τραπεζικό μετασχηματισμό

Στον τραπεζικό τομέα, ο Κωστής Ψάλτης, Group Chief Transformation Officer της Eurobank, ανέδειξε τη σημασία της ΑΙ και του ψηφιακού μετασχηματισμού ως κρίσιμους μοχλούς για την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα. Με τη σημαντική επένδυση πόρων, οι τράπεζες βρίσκονται σε καλό δρόμο υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων. Οι νέες προσδοκίες των πελατών πιέζουν για άμεσες και προσωποποιημένες υπηρεσίες, ενώ η σύγκλιση των κλάδων δημιουργεί νέο ανταγωνισμό από ευέλικτους fintech «παίκτες» όπως η Revolut.

Η Eurobank σχεδιάζει να εντάξει την ΑΙ στον πυρήνα του επόμενου κύκλου ψηφιακού μετασχηματισμού της, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης και τη διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ισορροπίας μεταξύ αυτοματισμού και ανθρώπινης επαφής, με διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και ενίσχυση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το μέλλον του τραπεζικού κλάδου συνδέεται άμεσα με την πρόοδο του ψηφιακού νομίσματος, αν και το συμβατικό χαρτί δεν αναμένεται να εξαφανιστεί άμεσα, σημείωσε ο Κωστής Ψάλτης.

Η συζήτηση στο OT Forum ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και τη στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών, με την ταχύτητα προσαρμογής, την επένδυση στον άνθρωπο και την απλοποίηση των υπηρεσιών να αποτελούν τα κύρια κλειδιά επιτυχίας.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

ΟΟΣΑ: Παραμένει υψηλή η στήριξη στη γεωργία – Υποχωρεί η ανάπτυξη [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;
AI 05.11.25

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερη βοηθητική από τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει – Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη
Τρεις ειδικοί εξηγούν 02.11.25

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη - Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας αλλά δεν παύει να αποτελεί πηγή κινδύνου και να δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου – Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς
Κρίσιμη καμπή 02.11.25

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
Τεχνητή νοημοσύνη 01.11.25

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
Οδηγός επιβίωσης στην εποχή της AI – Οι δεξιότητες που θα ξεχωρίσουν τους εργαζομένους του αύριο
Σύνθεση 31.10.25

Οδηγός επιβίωσης στην εποχή της AI - Οι δεξιότητες που θα ξεχωρίσουν τους εργαζομένους του αύριο

Καθώς οι εταιρείες επανασχεδιάζουν θέσεις και απαιτήσεις, η προσαρμοστικότητα γίνεται το «κλειδί» στην εποχή της AI - Ποιοι ρόλοι και δεξιότητες θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;
AI 30.10.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;

Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει άμεσα τον εργασιακό τομέα του τελευταίους μήνες, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναίκων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο