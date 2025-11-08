Το OT Forum αποτέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων και τραπεζών, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικών της τεχνολογίας, οι οποίοι συζήτησαν τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τις προκλήσεις της «permacrisis» στη νέα εποχή των επιχειρήσεων.​

Η ΑΙ στον πυρήνα του μετασχηματισμού

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος, Chief Information Technology Officer της COSMOTE TELEKOM, τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πλέον επιλογή αλλά απόλυτη αναγκαιότητα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η τεχνολογία έχει μετατραπεί σε βασικό πυλώνα της λειτουργίας, με τις εταιρείες που ακολουθούν γρήγορα τις εξελίξεις να εξασφαλίζουν ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Ο ρυθμός προόδου της ΑΙ χαρακτηρίστηκε καταλυτικός και ήδη το 25% της εξυπηρέτησης πελατών της COSMOTE διεξάγεται μέσω εφαρμογών ΑΙ, τόσο για πελάτες όσο και για εργαζόμενους, ενισχύοντας αποτελεσματικότητα και εμπειρία χρήσης.​

<br />

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η χρήση ΑΙ σε predictive maintenance (προγνωστική συντήρηση), σημείωσε ο Γιάννης Βιτζηλαίος όπου το δίκτυο παρακολουθείται και διορθώνεται αυτόματα, ενώ εφαρμογές machine learning προβλέπουν την κίνηση δεδομένων και φωνής. Παράλληλα, η πλατφόρμα Magenta AI ενσωματώνει εργαλεία όπως το Perplexity και το PicsArt στα apps της εταιρείας για τους συνδρομητές.

Η COSMOTE TELEKOM επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από την AI Academy και στη δημιουργία ισχυρών υποδομών, καλύπτοντας ήδη 1,9 εκατ. γραμμές οπτικής ίνας με στόχο τις 3,5 εκατ. ως το 2030. Επιπλέον, προσφέρει λύσεις ψηφιοποίησης σε τομείς όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ενισχύοντας τη δημόσια διοίκηση με έξυπνα εργαλεία ΑΙ όπως τα mAIgov και mAIGreece.​

Permacrisis και ευελιξία των επιχειρήσεων

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group, τοποθετήθηκε σχετικά με το permacrisis, μια «μόνιμη κρίση» που πλέον περιγράφει το διαρκώς αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σήμερα, ο σχεδιασμός στα επιχειρηματικά πλάνα γίνεται σε βραχυπρόθεσμους ορίζοντες και όλη η ουσία εντοπίζεται στην υλοποίηση: οι εταιρείες που προσαρμόζονται ταχύτερα στις νέες προκλήσεις – όπως η Sunlight μέλος της Olympia Group – καταφέρνουν να παραμένουν ανθεκτικές.

<br />

Ηγεσία σημαίνει εμπιστοσύνη, απλότητα και ενεργή προσαρμοστικότητα, υπογράμμισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος. Στη νέα εποχή, η στρατηγική πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ακολουθώντας τις αρχές του Michael Porter: εστίαση, διαφοροποίηση και αποφυγή της «μέσης του πουθενά».

Οι εταιρείες από «ελέφαντες» πρέπει να γίνουν «χταπόδια», γρήγορες, ευέλικτες και πολυλειτουργικές, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group. Η ΑΙ είναι εργαλείο που γίνεται άμεσα αποδεκτό από κορυφαία στελέχη και μαζικά υιοθετείται, όμως δεν αποτελεί «ασπιρίνη» απέναντι στο permacrisis. Οι τεχνικές και ουσιαστικές δυσκολίες ξεκινούν από τη στιγμή της εφαρμογής της σε εταιρικό επίπεδο, καθιστώντας κρίσιμη τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στρατηγική και ταχύτητα στην τεχνολογία

Ο Μάρκος Βερέμης (εταίρος στην Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής της Upstream και πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ) και ο Γιώργος Δουκίδης (Καθηγητής στο ΟΠΑ και Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ) ανέλυσαν τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικό τεχνολογικό καινοτομικό μετασχηματισμό. Απαραίτητη, είπαν, είναι η ξεκάθαρη στρατηγική, η προσαρμογή οργανωσιακών δομών και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλες δεξιότητες. Η Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της στην τεχνολογική καινοτομία, ωστόσο χρειάζεται ταχύτερη αύξηση παραγωγικότητας, κυρίως στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

<br />

Οι πανεπιστημιακές spin-off εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν το οικοσύστημα καινοτομίας, όμως μόνο ένα μικρό ποσοστό ασχολείται με «πραγματική» ΑΙ – ανέφεραν, τονίζοντας ότι συχνά ο όρος χρησιμοποιείται αλόγιστα. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πρέπει να γίνει με αίσθηση επείγοντος και ανταγωνισμού, κυρίως στους τομείς όπου η Ελλάδα έχει εμπειρία, όπως ο τουρισμός. Οι βασικές προκλήσεις για τις εταιρείες εντοπίζονται στην ορθή χρήση εργαλείων ΑΙ όπως το ChatGPT, στη αξιοποίηση ως ψηφιακών βοηθών και στην ποιότητα των data analytics.

Η ΑΙ στο τραπεζικό μετασχηματισμό

Στον τραπεζικό τομέα, ο Κωστής Ψάλτης, Group Chief Transformation Officer της Eurobank, ανέδειξε τη σημασία της ΑΙ και του ψηφιακού μετασχηματισμού ως κρίσιμους μοχλούς για την επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα. Με τη σημαντική επένδυση πόρων, οι τράπεζες βρίσκονται σε καλό δρόμο υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων. Οι νέες προσδοκίες των πελατών πιέζουν για άμεσες και προσωποποιημένες υπηρεσίες, ενώ η σύγκλιση των κλάδων δημιουργεί νέο ανταγωνισμό από ευέλικτους fintech «παίκτες» όπως η Revolut.

<br />

Η Eurobank σχεδιάζει να εντάξει την ΑΙ στον πυρήνα του επόμενου κύκλου ψηφιακού μετασχηματισμού της, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης και τη διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ισορροπίας μεταξύ αυτοματισμού και ανθρώπινης επαφής, με διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και ενίσχυση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το μέλλον του τραπεζικού κλάδου συνδέεται άμεσα με την πρόοδο του ψηφιακού νομίσματος, αν και το συμβατικό χαρτί δεν αναμένεται να εξαφανιστεί άμεσα, σημείωσε ο Κωστής Ψάλτης.

Η συζήτηση στο OT Forum ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και τη στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών, με την ταχύτητα προσαρμογής, την επένδυση στον άνθρωπο και την απλοποίηση των υπηρεσιών να αποτελούν τα κύρια κλειδιά επιτυχίας.

Πηγή: ΟΤ