Oι αυξημένες προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη ανατρέψει τα δεδομένα στην οικονομία και έχουν προσθέσει τρισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση εταιρειών όπως η Nvidia.

Ωστόσο, ο κόσμος υποτιμά το μέγεθος που θα αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Cristiano Amon, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Qualcomm. «Η τεχνητή νοημοσύνη πιθανώς υποτιμάται», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

Ο Amon συγκρίνει την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης με την ανάπτυξη του διαδικτύου, το οποίο έχει γίνει σήμερα πολύ πιο εκτεταμένο από ό,τι ονειρεύονταν οι άνθρωποι κατά την εποχή της φούσκας των dot-com το 1999

Πρόβλεψη για επενδύσεις 3 τρισ. έως το 2028

Η Morgan Stanley έχει προβλέψει ότι οι εταιρείες θα επενδύσουν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων και άλλες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έως το 2028. Η έκρηξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες για μια πιθανή ύφεση, όπως αυτή που υπέστη ο τομέας της τεχνολογίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Amon δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις υπερβολικές δαπάνες του κλάδου: «Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πολύ περισσότερη υπολογιστική ισχύ», είπε.

Η εταιρεία του, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής επεξεργαστών για smartphone, προχωράει όλο και πιο βαθιά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον περασμένο μήνα, η Qualcomm ανακοίνωσε μια νέα σειρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ως στόχο να ανταγωνιστούν τα εξαιρετικά κερδοφόρα προϊόντα της Nvidia. Ο πρώτος πελάτης θα είναι η σαουδαραβική startup τεχνητής νοημοσύνης Humain.

Ο Amon δήλωσε ότι είναι επίσης «απίστευτα αισιόδοξος» για αυτό που αποκαλεί προσωπικές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης — μια κατηγορία που περιλαμβάνει τα έξυπνα γυαλιά της Meta Platforms. Η Qualcomm, με έδρα το Σαν Ντιέγκο, προμηθεύει τους επεξεργαστές για τα γυαλιά Ray-Ban της Meta.

