06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Cristiano Amon: Ο κόσμος υποτιμά το μέγεθος που θα αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Νοεμβρίου 2025 | 01:00

Cristiano Amon: Ο κόσμος υποτιμά το μέγεθος που θα αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη

Oι αυξημένες προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη ανατρέψει τα δεδομένα στην οικονομία.

Oι αυξημένες προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη ανατρέψει τα δεδομένα στην οικονομία και έχουν προσθέσει τρισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση εταιρειών όπως η Nvidia.

Ωστόσο, ο κόσμος υποτιμά το μέγεθος που θα αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Cristiano Amon, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Qualcomm. «Η τεχνητή νοημοσύνη πιθανώς υποτιμάται», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

Ο Amon συγκρίνει την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης με την ανάπτυξη του διαδικτύου, το οποίο έχει γίνει σήμερα πολύ πιο εκτεταμένο από ό,τι ονειρεύονταν οι άνθρωποι κατά την εποχή της φούσκας των dot-com το 1999

Ο Amon συγκρίνει την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης με την ανάπτυξη του διαδικτύου, το οποίο έχει γίνει σήμερα πολύ πιο εκτεταμένο από ό,τι ονειρεύονταν οι άνθρωποι κατά την εποχή της φούσκας των dot-com το 1999. «Το διαδίκτυο είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πίστευαν οι άνθρωποι», είπε.

Πρόβλεψη για επενδύσεις 3 τρισ. έως το 2028

Η Morgan Stanley έχει προβλέψει ότι οι εταιρείες θα επενδύσουν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων και άλλες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έως το 2028. Η έκρηξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες για μια πιθανή ύφεση, όπως αυτή που υπέστη ο τομέας της τεχνολογίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Amon δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις υπερβολικές δαπάνες του κλάδου: «Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πολύ περισσότερη υπολογιστική ισχύ», είπε.

Η εταιρεία του, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής επεξεργαστών για smartphone, προχωράει όλο και πιο βαθιά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον περασμένο μήνα, η Qualcomm ανακοίνωσε μια νέα σειρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ως στόχο να ανταγωνιστούν τα εξαιρετικά κερδοφόρα προϊόντα της Nvidia. Ο πρώτος πελάτης θα είναι η σαουδαραβική startup τεχνητής νοημοσύνης Humain.

Ο Amon δήλωσε ότι είναι επίσης «απίστευτα αισιόδοξος» για αυτό που αποκαλεί προσωπικές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης — μια κατηγορία που περιλαμβάνει τα έξυπνα γυαλιά της Meta Platforms. Η Qualcomm, με έδρα το Σαν Ντιέγκο, προμηθεύει τους επεξεργαστές για τα γυαλιά Ray-Ban της Meta.

Πηγή: ΟΤ.gr

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς
Επιθεώρηση Εργασίας 06.11.25

Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς

Το mobbing, η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, έχει εκτοξευθεί. Ειδικοί από το ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας, αναλύουν το φαινόμενο και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη;  Χειροτέρεψε η οικονομική κατάσταση για 7 στα 10 νοικοκυριά
Δηλώσεις ΕΚΠΟΙΖΩ 06.11.25

Γιατί βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη;  Χειροτέρεψε η οικονομική κατάσταση για 7 στα 10 νοικοκυριά

Επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και της οικονομικής τους κατάστασης φοβούνται 7 στα 10 νοικοκυριά. Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ σχολιάζει τα στοιχεία του ΙΟΒΕ για την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νταγκ Μπέργκαμ: Έχουμε κοινές αξίες – Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον κάθετο διάδρομο
Υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ 06.11.25

Νταγκ Μπέργκαμ: Έχουμε κοινές αξίες – Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον κάθετο διάδρομο

«Όταν έχουμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε ενέργεια στους φίλους και τους συμμάχους μας θα το κάνουμε», είπε ο αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέγκμαν

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου
P-TEC 06.11.25

P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου

Οι 4 υπουργοί αναφέρθηκαν στις πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων με τον κ. Παπασταύρου να δηλώνει υπερήφανος για την υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του "μπλοκ 2" στο Ιόνιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)

Η Ρόμα πέρασε από την Γλασκώβη επικρατώντας 2-0 της Ρέιντζερς, ενώ η Γκενκ πήρε το χορταστικό παιχνίδι (4-3) με την Μπράγκα, με τον Καρέτσα να έχει δύο ασίστ - Τα αποτελέσματα του Europa League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία
Αιώνια 06.11.25

Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία

Ο Léonce Evrard έχασε την αγαπημένη του, Louise Flignot, το 1916 και, θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της φιλοτέχνησε ένα μαυσωλείο στο οποίο αγκαλιάζονται νεκροί μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα
«Πολιτικό μήνυμα» 06.11.25

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα

Μετά τις αμερικανικές πιέσεις, και εν όψει της επίσκεψης Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο, ψηφίστηκε η άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, τα σχέδια των ΗΠΑ στη Συρία περιλαμβάνουν και στρατιωτική βάση.

Σύνταξη
Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]
Κόσμος 06.11.25

Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]

Ένας οδηγός - ανιχνευτής φιδιών προσπάθησε να αιχμαλωτίσει έναν πύθωνα, με την διαφορά πως ο πύθωνας κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει πρώτος και να τον τραβήξει κάτω από το νερό.

Σύνταξη
Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ και η Λίβερπουλ έχουν στην λίστα τους τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ από τον ΠΑΟΚ τον καλοκαίρι του 2024.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα
Κόσμος 06.11.25

Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα

Οι επικριτές του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είπαν ότι οι υποσχέσεις του για δωρεάν μεταφορές και καθολική παιδική φροντίδα δεν είναι ρεαλιστικές, για (κάποιους) Ευρωπαίους όμως είναι αυτονόητες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
