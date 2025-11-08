Το Ντουμπάι «νικά» τη Νέα Υόρκη – Ο καλύτερος προορισμός για την ελίτ

Για τους πλούσιους του κόσμου, δεν υπάρχει πιο φιλόξενο μέρος από το Ντουμπάι. Αυτό προκύπτει από έρευνα της μεσιτικής εταιρείας Savills, η οποία κατέταξε 30 πόλεις παγκοσμίως με βάση την ελκυστικότητά τους για άτομα με υψηλή ατομική περιουσία.

Το εμιράτο προσελκύει πλήθος πλούσιων μεταναστών, πολλοί από τους οποίους έλκονται από τα φορολογικά πλεονεκτήματα της πόλης — μηδενικός φόρος κληρονομιάς, κεφαλαιουχικών κερδών και περιουσίας — καθώς και από την ισχυρή οικογενειακή υποδομή και τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας, σύμφωνα με την Savills.

Στο Ντουμπάι, «πολλά διεθνή σχολεία αναφέρουν μακρύτερες λίστες αναμονής, καθώς νέες οικογένειες μετακομίζουν στην πόλη», έγραψε η Savills σε έκθεση προς τους πελάτες της, την οποία έφερε στη δημοσιότητα το Bloomberg News. Είναι «η έδρα των περισσότερων διεθνών σχολείων από οποιονδήποτε άλλο προορισμό στον δείκτη μας, με διαφορά», ανέφερε η μεσιτική εταιρεία.

Πολλές χιλιάδες νέοι εκατομμυριούχοι με χρήματα για επενδύσεις στο Ντουμπάι

Ο παγκόσμιος πλούτος ανακάμπτει από την ύφεση του 2022, με την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού να παρουσιάζει την ταχύτερη ανάπτυξη από όλες τις περιοχές, σύμφωνα με την Savills. Πάνω από 680.000 νέοι εκατομμυριούχοι σε δολάρια ΗΠΑ εμφανίστηκαν το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε ετήσια βάση, ενώ μέχρι το 2029 προβλέπεται να προστεθούν περισσότεροι από 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με την έκθεση.

Εν τω μεταξύ, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει καταστεί κρίσιμος παράγοντας για την απόφαση σχετικά με τον επόμενο προορισμό. Το Ντουμπάι και η Νέα Υόρκη — οι δύο πρώτες πόλεις στην κατάταξη της Savills — έχουν προσελκύσει πλούσιους ιδιώτες χάρη στο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, τα φορολογικά πλεονεκτήματα και τη γεωπολιτική σταθερότητα, σύμφωνα με την έκθεση.

Η χρυσή βίζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων — η οποία προσφέρει 10ετή διαμονή με χαμηλή φορολογία σε αντάλλαγμα για επένδυση 2 εκατομμυρίων ντιρχάμ (544.550 δολάρια) — έχει επίσης προσελκύσει την παγκόσμια ελίτ. Στην Ιταλία, η εισαγωγή ενός ενιαίου φόρου επί των παγκόσμιων εισοδημάτων έχει ενισχύσει τη ζήτηση για ακίνητα σε πόλεις όπως το Μιλάνο, σύμφωνα με την έκθεση.

Στροφή στις πόλεις με τεχνολογική υποδομή

Η Savills σημείωσε στην έκθεσή της μια «σαφή στροφή από τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κέντρα» προς τις «πόλεις με τεχνολογική υποδομή», με το Σενζέν και το Μπανγκαλόρ να καταγράφουν τριψήφια αύξηση στον πληθυσμό των εκατομμυριούχων την τελευταία δεκαετία. Η οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού οδήγησε επίσης σε αύξηση του αριθμού των πλούσιων ατόμων, με όφελος για τη Σαγκάη, τη Μπανγκόκ και το Τόκιο.

Ο φόρος κληρονομιάς είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν το πού αγοράζουν σπίτια οι ηλικιωμένοι πλούσιοι, με αποτέλεσμα ορισμένες πόλεις να υποχωρούν στην κατάταξη της Savills. Το Λονδίνο — που κατατάσσεται πρώτο σε ό,τι αφορά τους παράγοντες του τρόπου ζωής — υποβαθμίστηκε στη συνολική κατάταξη λόγω του φορολογικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχει πλήξει τη ζήτηση για πολυτελή ακίνητα στην πόλη φέτος.

Η μεταβαλλόμενη φορολογική κατάσταση των τελευταίων χρόνων είχε «αποθερμαντική επίδραση» στην ελκυστικότητα του Λονδίνου για τους ηλικιωμένους, έγραψαν οι ερευνητές. «Συγκριτικά, χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου τα όρια είναι πολύ υψηλότερα, ή η Μέση Ανατολή, όπου είναι σχεδόν ανύπαρκτα, κατατάσσονται υψηλότερα».

Πηγή: ot.gr