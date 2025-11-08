newspaper
Το Ντουμπάι «νικά» τη Νέα Υόρκη – Ο καλύτερος προορισμός για την ελίτ
Διεθνής Οικονομία 08 Νοεμβρίου 2025

Το Ντουμπάι «νικά» τη Νέα Υόρκη – Ο καλύτερος προορισμός για την ελίτ

Το Ντουμπάι είναι η έδρα των περισσότερων διεθνών σχολείων από οποιονδήποτε άλλο προορισμό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Για τους πλούσιους του κόσμου, δεν υπάρχει πιο φιλόξενο μέρος από το Ντουμπάι. Αυτό προκύπτει από έρευνα της μεσιτικής εταιρείας Savills, η οποία κατέταξε 30 πόλεις παγκοσμίως με βάση την ελκυστικότητά τους για άτομα με υψηλή ατομική περιουσία.

Το εμιράτο προσελκύει πλήθος πλούσιων μεταναστών, πολλοί από τους οποίους έλκονται από τα φορολογικά πλεονεκτήματα της πόλης — μηδενικός φόρος κληρονομιάς, κεφαλαιουχικών κερδών και περιουσίας — καθώς και από την ισχυρή οικογενειακή υποδομή και τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας, σύμφωνα με την Savills.

Το Ντουμπάι προσελκύει πλήθος πλούσιων μεταναστών, πολλοί από τους οποίους έλκονται από τα φορολογικά πλεονεκτήματα της πόλης

Στο Ντουμπάι, «πολλά διεθνή σχολεία αναφέρουν μακρύτερες λίστες αναμονής, καθώς νέες οικογένειες μετακομίζουν στην πόλη», έγραψε η Savills σε έκθεση προς τους πελάτες της, την οποία έφερε στη δημοσιότητα το Bloomberg News. Είναι «η έδρα των περισσότερων διεθνών σχολείων από οποιονδήποτε άλλο προορισμό στον δείκτη μας, με διαφορά», ανέφερε η μεσιτική εταιρεία.

Το Ντουμπάι στην κορυφή της κατάταξης για άτομα με υψηλή ατομική καθαρή περιουσία

Πολλές χιλιάδες νέοι εκατομμυριούχοι με χρήματα για επενδύσεις στο Ντουμπάι

Ο παγκόσμιος πλούτος ανακάμπτει από την ύφεση του 2022, με την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού να παρουσιάζει την ταχύτερη ανάπτυξη από όλες τις περιοχές, σύμφωνα με την Savills. Πάνω από 680.000 νέοι εκατομμυριούχοι σε δολάρια ΗΠΑ εμφανίστηκαν το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε ετήσια βάση, ενώ μέχρι το 2029 προβλέπεται να προστεθούν περισσότεροι από 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με την έκθεση.

Εν τω μεταξύ, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει καταστεί κρίσιμος παράγοντας για την απόφαση σχετικά με τον επόμενο προορισμό. Το Ντουμπάι και η Νέα Υόρκη — οι δύο πρώτες πόλεις στην κατάταξη της Savills — έχουν προσελκύσει πλούσιους ιδιώτες χάρη στο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, τα φορολογικά πλεονεκτήματα και τη γεωπολιτική σταθερότητα, σύμφωνα με την έκθεση.

Η χρυσή βίζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων — η οποία προσφέρει 10ετή διαμονή με χαμηλή φορολογία σε αντάλλαγμα για επένδυση 2 εκατομμυρίων ντιρχάμ (544.550 δολάρια) — έχει επίσης προσελκύσει την παγκόσμια ελίτ. Στην Ιταλία, η εισαγωγή ενός ενιαίου φόρου επί των παγκόσμιων εισοδημάτων έχει ενισχύσει τη ζήτηση για ακίνητα σε πόλεις όπως το Μιλάνο, σύμφωνα με την έκθεση.

Στροφή στις πόλεις με τεχνολογική υποδομή

Η Savills σημείωσε στην έκθεσή της μια «σαφή στροφή από τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κέντρα» προς τις «πόλεις με τεχνολογική υποδομή», με το Σενζέν και το Μπανγκαλόρ να καταγράφουν τριψήφια αύξηση στον πληθυσμό των εκατομμυριούχων την τελευταία δεκαετία. Η οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού οδήγησε επίσης σε αύξηση του αριθμού των πλούσιων ατόμων, με όφελος για τη Σαγκάη, τη Μπανγκόκ και το Τόκιο.

Ο φόρος κληρονομιάς είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν το πού αγοράζουν σπίτια οι ηλικιωμένοι πλούσιοι, με αποτέλεσμα ορισμένες πόλεις να υποχωρούν στην κατάταξη της Savills. Το Λονδίνο — που κατατάσσεται πρώτο σε ό,τι αφορά τους παράγοντες του τρόπου ζωής — υποβαθμίστηκε στη συνολική κατάταξη λόγω του φορολογικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχει πλήξει τη ζήτηση για πολυτελή ακίνητα στην πόλη φέτος.

Η μεταβαλλόμενη φορολογική κατάσταση των τελευταίων χρόνων είχε «αποθερμαντική επίδραση» στην ελκυστικότητα του Λονδίνου για τους ηλικιωμένους, έγραψαν οι ερευνητές. «Συγκριτικά, χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου τα όρια είναι πολύ υψηλότερα, ή η Μέση Ανατολή, όπου είναι σχεδόν ανύπαρκτα, κατατάσσονται υψηλότερα».

Πηγή: ot.gr

World
Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν
Κόσμος 09.11.25

ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με την δημοσιονομική παράλυση να προκαλεί και πτητική παράλυση εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύνταξη
Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα
Ελλάδα 09.11.25

Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα

Ακόμα μια σχολική αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα, η συγκεκριμένη για δεύτερη φορά, αντιμετώπισε πτώση σοβάδων. Η πρώτη έγινε στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 7.

Σύνταξη
Premier League – Τσέλσι – Γουλβς 3-0: «Τριάρα» μέσα σε 22 λεπτά και 2η θέση για τους «μπλε»
Premier League 09.11.25

«Τριάρα» η Τσέλσι στη Γουλβς και 2η θέση

Με τρία γκολ από το 51' έως το 73', η Τσέλσι επιβλήθηκε της Γουλβς με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Premier League και έστω και προσωρινά ανέβηκε στη 2η θέση με 20 βαθμούς.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά
Καταστροφή 09.11.25

Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά

Οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως 250 χλμ/ώρα. Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε στέγες σπιτιών, προκάλεσε ζημίες σε κτίρια και υποδομές και βλάβες στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Έξι νεκροί.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου
Ελλάδα 08.11.25

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου

Συνολικά 7 άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και δύο τραυματίας το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός
Ελλάδα 08.11.25

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 31χρονου στις 10 Οκτωβρίου - Οι δράστες είχαν δέσει το θύμα και τον συγκάτοικό του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Γουλβς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
