Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται σύμφωνα με το BBC ο αρχηγός των τα λεγόμενα πάρτι porta potty, ενός εξευτελιστικού κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης, που παγίδευε ευάλωτες γυναίκες στις πιο πολυτελείς γειτονιές του Ντουμπάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του οποίου η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε τη δράση του Charles «Abbey» Mwesigwa, ο άντρας συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Charles «Abbey» Mwesigwa, ο οποίος ταυτοποιήθηκε σε πρόσφατη έρευνα του BBC ως επικεφαλής του δικτύου, καταγράφηκε σε βίντεο να λέει σε δημοσιογράφο που υποδυόταν τον πελάτη ότι μπορούσε να του βρει γυναίκες για ένα σεξ πάρτι με τιμή εκκίνησης τα 1.000 δολάρια (750 λίρες).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» που ζητούσαν οι πελάτες, ενώ ανέφερε ότι στο παρελθόν υπήρξε οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο.

Δεν είναι σαφές με ποιες κατηγορίες – αν υπάρχουν – βρίσκεται αντιμέτωπος ο Mwesigwa στα Εμιράτα, ενώ οι αρχές της χώρας δεν έχουν ακόμη προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Ωστόσο, δικηγορικό γραφείο στο Ντουμπάι, που επικοινώνησε με το BBC, δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση πως ο Mwesigwa κρατείται στο Σωφρονιστικό Κέντρο στο Al Awir, στο Ντουμπάι.

Το γραφείο ανέφερε επίσης ότι η Interpol Ουγκάντας έχει εκδώσει «κόκκινη ειδοποίηση» εναντίον του. Πρόκειται για αίτημα προς την αστυνομία διεθνώς να συλλάβει κάποιον ενόψει πιθανής έκδοσης.

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γυναίκες υποχρεώνονταν να αποπληρώσουν τεράστια χρέη που ο ίδιος τους «φόρτωνε», δήθεν για αεροπορικά εισιτήρια, βίζες και έξοδα διαμονής.

Σε σύντομο διάστημα, οι οφειλές τους εκτοξεύονταν σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, αναγκάζοντάς τες να ικανοποιούν ακόμη και τις πιο ακραίες επιθυμίες πλούσιων πελατών – κυρίως λευκών Ευρωπαίων, όπως ανέφεραν θύματα.

Μία γυναίκα αποκάλυψε ότι πελάτες ζητούσαν εξευτελιστικές και βίαιες πράξεις, ενώ άλλες κατήγγειλαν αδιαφορία από την τοπική αστυνομία, η οποία φέρεται να απαντούσε: «Δεν θέλουμε να μπλεχτούμε σε προβλήματα Αφρικανών».

Το όνομα του Mwesigwa συνδέεται και με δύο μυστηριώδεις θανάτους Ουγκαντέζων γυναικών, της Μονίκ Κουράντζι και της Κέιλα Μπιρούντζι, που βρέθηκαν νεκρές μετά από πτώση από πολυώροφα κτίρια στο Ντουμπάι.

Παρότι οι αρχές μίλησαν για αυτοκτονίες, συγγενείς και φίλοι καταγγέλλουν ότι οι υποθέσεις δεν διερευνήθηκαν σωστά, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα διαχειριζόταν τα διαμερίσματα όπου διέμεναν.

Σε μία περίπτωση μάλιστα, συγγενής της Μονίκ τον αντιμετώπισε και εκείνος φέρεται να είπε: «(Δεν είναι) η πρώτη που πεθαίνει. Και δεν θα είναι η τελευταία».

Το δίκτυο, όπως προκύπτει, λειτουργούσε με πλήρη μυστικότητα. Ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα χρησιμοποιούσε διαφορετικά ονόματα, πλήρωνε για «προστασία» σε νυχτερινά κέντρα και φρόντιζε τα συμβόλαια για σπίτια και αυτοκίνητα να μην εμφανίζονται ποτέ στο δικό του όνομα.