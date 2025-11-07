Η πρώτη αντίδραση του Λεσόρ: «Δεν μου ταίριαζε ποτέ ο εύκολος τρόπος» (pic)
H ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Ματίας Λεσόρ και ο Γάλλος σέντερ σχολίασε μέσω twitter τα όσα λέγονται για τον τραυματισμό του...
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για τον Ματίας Λεσόρ. Οι «πράσινοι» υπογράμμισαν ότι το ιατρικό επιτελείο προχωρεί σε επαναξιολόγηση του πλάνου διαχείρισης του τραυματισμού, μετά το οστικό οίδημα που έδειξαν οι εξετάσεις.
Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός τόνισε στην ανακοίνωση ότι γράφονται τερατώδεις ανακρίβειες για την υγεία του παίκτη και με τη σειρά του ο Ματίας Λεσόρ έκανε το δικό του σχόλιο και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο εύκολος δρόμος ποτέ δεν του ταίριαξε».
Το tweet του Λεσόρ
The easy way never fitted me 🙏🏿💪🏿 https://t.co/sQ6xjpzRvp
— Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 7, 2025
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα θέλαμε με σεβασμό και υπευθυνότητα και πάντα σε συνεννόηση με τον Ματίας Λεσόρ, να ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση του αθλητή μας, καθώς, ειδικότερα τις τελευταίες ώρες, λέγονται και γράφονται τερατώδεις ανακρίβειες.
Ο Ματίας βρισκόταν στο τελικό στάδιο επανένταξης στις ομαδικές προπονήσεις. Ωστόσο, κατά την αύξηση του προπονητικού φορτίου, ένιωσε ενόχληση στην αριστερή ποδοκνημική και υποβλήθηκε άμεσα σε νέες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν ότι παρουσιάστηκε ένα οστικό οίδημα και το ιατρικό επιτελείο προχωρεί σε επαναξιολόγηση του πλάνου διαχείρισης του τραυματισμού.
Η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μετατεθεί χρονικά, καθώς η προστασία της υγείας των αθλητών αποτελεί πάντοτε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ομάδα μας.
Υπενθυμίζουμε ότι ζητήματα που αφορούν την υγεία των παικτών μας είναι απολύτως προσωπικά και δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο φημών, εικασιών ή «αποκλειστικών» πληροφοριών. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοια θέματα να γίνονται προϊόν παραπληροφόρησης.
Ζητούμε από όλους σεβασμό προς τον αθλητή και την ομάδα, όπως ακριβώς πράττουμε κι εμείς με υπευθυνότητα και διαφάνεια στην ενημέρωση του κοινού.
Για το χρονοδιάγραμμα επανένταξής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση αυστηρά και μόνο από την ομάδα μας.
