Η βρετανική αστυνομία αναζητά δύο κρατούμενους που αφέθηκαν κατά λάθος ελεύθεροι τις τελευταίες ημέρες από μια φυλακή του Λονδίνου, φέρνοντας ξανά σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μετά την παρόμοια υπόθεση, που προβλήθηκε κατά κόρον από τα μέσα ενημέρωσης, ενός Αιθίοπα που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση (στη φωτογραφία του Reuters/Anna Gordon, επάνω, «Καλώς ήλθατε», γράφει η πινακίδα στη φυλακή Γουόντσγουορθ, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται ισχύει το ακριβώς αντίθετο…).

Και οι δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από το σωφρονιστικό κατάστημα του Γουόντσγουορθ

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας Αλγερινός ηλικίας 24 ετών αποφυλακίστηκε κατά λάθος στις 29 Οκτωβρίου από το σωφρονιστικό κατάστημα του Γουόντσγουορθ, στο νότιο Λονδίνο.

Ο άνδρας αυτός, ο Μπραχίμ Καντούφ-Σερίφ, είχε καταδικαστεί τον Νοέμβριο του 2024 για προσβολή δημοσίας αιδούς σε 18 μήνες κοινωφελούς εργασίας, ενώ το όνομά του έπρεπε να καταχωρηθεί στο αρχείο των σεξουαλικών παραβατών.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, προφυλακίστηκε για απόπειρα διάρρηξης.

Καταδίκη για απάτες

Ο άνδρας αυτός δεν είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής του από τη χώρα αφού έληξε η τουριστική βίζα με την οποία μπήκε στη χώρα, το 2019.

Το απόγευμα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητά άλλον έναν κρατούμενο, τον Ουίλιαμ Σμιθ, ο οποίος αποφυλακίστηκε κατά λάθος από την ίδια φυλακή, τη Δευτέρα. Ο Σμιθ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 45 μηνών για απάτες.

Πηγή: ΑΠΕ