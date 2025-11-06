Περού: «Persona non grata» κηρύχθηκε η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ
Μετά τον προκάτοχό της στην προεδρία του Μεξικό Ομπραντόρ και η Κλαούντια Σέινμπαουμ, κηρύχθηκε από το κοινοβούλιο του Περού ως «persona non grata».
- Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
- Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
- Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
- Η νέα χρυσή πινακίδα του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο προκαλεί χλευασμό και οργή
Το περουβιανό κοινοβούλιο κήρυξε σήμερα την μεξικανή πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ «persona non grata» («ανεπιθύμητο πρόσωπο») για την «απαράδεκτη παρέμβασή της στις εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας, τρεις ημέρες μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Περού και Μεξικού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του περουβιανού κοινοβουλίου, η πρόεδρος του Μεξικού υιοθέτησε εχθρική στάση απέναντι στο Περού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της.
¡El Perú se respeta! 🇵🇪 El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/1qTvFC85OR
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025
Τη Δευτέρα, το Περού αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό μετά τη χορήγηση ασύλου στην πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες, η οποία διώκεται για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος από τον πρώην πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Σέινμπαου, Ομπραδόρ και Πέτρο ανακηρύχθηκαν personae non gratae
Η Σέινμπαουμ ήταν υποστηρίκτρια του ανατραπέντος αριστερού προέδρου του Περού, Πέδρο Καστίγιο , ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε πραξικόπημα κατά της ίδιας του της κυβέρνησης, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία και να αποφύγει την καθαίρεση το 2022.
Η συνωμοσία απέτυχε και ο Καστίγιο συνελήφθη και βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή, ενώ εκκρεμεί η δίκη του, αλλά η σύζυγός του, Λίλια Παρέδες, κατέφυγε στην πρεσβεία του Μεξικού, όπου της χορηγήθηκε άσυλο, και αργότερα έφυγε από εκεί, όπως σημειώνει το Bloomberg.
Αυτή την εβδομάδα, το Μεξικό χορήγησε επίσης άσυλο στην τότε κορυφαία βοηθό του Καστίγιο, την πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες, η οποία τώρα έχει καταφύγει σε διπλωματική κατοικία του Μεξικού. Η κυβέρνηση του Περού δήλωσε ότι διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Τσάβες να μεταβεί με ασφάλεια στη βορειοαμερικανική χώρα.
Το κοινοβούλιο του Περού με την ίδια σύνθεση είχε προηγουμένως κηρύξει τον προκάτοχο της Σέινμπαουμ, Αντρές Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ, ως persona non grata λόγω της υποστήριξής του προς τον Καστίγιο. Επίσης, κήρυξε τον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ως persona non grata το 2023 για τον ίδιο λόγο.
- Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 07.11.2025]
- Περού: «Persona non grata» κηρύχθηκε η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ
- ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0: Περίπατος με τεσσάρα για τον «δικέφαλο» του Βορρά
- Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109: Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Ιτούδη
- ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις