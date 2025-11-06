Το περουβιανό κοινοβούλιο κήρυξε σήμερα την μεξικανή πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ «persona non grata» («ανεπιθύμητο πρόσωπο») για την «απαράδεκτη παρέμβασή της στις εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας, τρεις ημέρες μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Περού και Μεξικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του περουβιανού κοινοβουλίου, η πρόεδρος του Μεξικού υιοθέτησε εχθρική στάση απέναντι στο Περού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της.

¡El Perú se respeta! 🇵🇪 El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/1qTvFC85OR — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

Τη Δευτέρα, το Περού αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό μετά τη χορήγηση ασύλου στην πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες, η οποία διώκεται για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος από τον πρώην πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σέινμπαου, Ομπραδόρ και Πέτρο ανακηρύχθηκαν personae non gratae

Η Σέινμπαουμ ήταν υποστηρίκτρια του ανατραπέντος αριστερού προέδρου του Περού, Πέδρο Καστίγιο , ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε πραξικόπημα κατά της ίδιας του της κυβέρνησης, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία και να αποφύγει την καθαίρεση το 2022.

Η συνωμοσία απέτυχε και ο Καστίγιο συνελήφθη και βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή, ενώ εκκρεμεί η δίκη του, αλλά η σύζυγός του, Λίλια Παρέδες, κατέφυγε στην πρεσβεία του Μεξικού, όπου της χορηγήθηκε άσυλο, και αργότερα έφυγε από εκεί, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Αυτή την εβδομάδα, το Μεξικό χορήγησε επίσης άσυλο στην τότε κορυφαία βοηθό του Καστίγιο, την πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες, η οποία τώρα έχει καταφύγει σε διπλωματική κατοικία του Μεξικού. Η κυβέρνηση του Περού δήλωσε ότι διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Τσάβες να μεταβεί με ασφάλεια στη βορειοαμερικανική χώρα.

Το κοινοβούλιο του Περού με την ίδια σύνθεση είχε προηγουμένως κηρύξει τον προκάτοχο της Σέινμπαουμ, Αντρές Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ, ως persona non grata λόγω της υποστήριξής του προς τον Καστίγιο. Επίσης, κήρυξε τον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ως persona non grata το 2023 για τον ίδιο λόγο.