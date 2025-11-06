Μπενίτεθ: «Είμαι περισσότερο χαρούμενος για τον σύλλογο για τη νίκη αυτή»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με ένα πολύ σημαντικό διπλό από την έδρα της Μάλμε, επικρατώντας με 1-0 για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά τον αγώνα δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του, ενώ ξεκαθάρισε πως αυτό το αποτέλεσμα θα τους δώσει αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Το ξέραμε ότι θα ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, γι’ αυτό και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω στους ποδοσφαιριστές μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Είχαμε πει και χθες ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι προσπάθεια. Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για μας. Είδαμε όταν ακόμη και στο τέλος μας πίεσαν για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, η ομάδα αντέδρασε πολύ καλά κι είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Οπότε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, είναι μία σημαντική νίκη για μας που θα μας δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».

Για το τι τον ικανοποίησε από την επίδοση της ομάδας: «Η αντίδραση που δείξαμε σε σχέση με το τελευταίο, ανεπιτυχές αποτέλεσμα που είχαμε, όπως ο χαρακτήρας που δείξαμε σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος είχε κι αυτό τις στιγμές του. Είχαμε κι εμείς τις δικές μας στιγμές, κυρίως με το πέναλτι και το δοκάρι. Προσπαθήσαμε να βρούμε χώρους για να επιτεθούμε, είχαμε κάποιους διαδρόμους και δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες. Σε γενικές γραμμές τα πήγαμε πολύ καλά, γι’ αυτό και είμαι παρά πολύ ικανοποιημένος».

Για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε μετά από καιρό στην Ευρώπη: «Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε είμαι χαρούμενος για μένα. Είμαι περισσότερο χαρούμενος για τον σύλλογο, ήταν κάτι το οποίο ήθελε πάρα πολύ κι ακόμα περισσότερο ευχαριστημένος για όλους τους φιλάθλους μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι για να έρθουν εδώ να μας υποστηρίξουν μέχρι τέλους. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πιστεύω τους δώσαμε μία πολύ μεγάλη χαρά».