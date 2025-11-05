Η Τζούλια Κλόκνερ, από την Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CBU), τάχθηκε υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων κατά της πορνείας στη Γερμανία.

«Είμαι πεπεισμένη ότι πρέπει επιτέλους να απαγορεύσουμε την πορνεία και την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών στη χώρα μας», δήλωσε η Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (Bundestag) στην ομιλία της κατά την απονομή των βραβείων «Heldinnen-Award» (Βραβείο Ηρωίδων) του Ιδρύματος Άλις Σβάρτσερ στο Βερολίνο.

«Αν μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά λέμε ότι η πορνεία είναι ένα επάγγελμα όπως κάθε άλλο, τότε αυτό δεν είναι μόνο γελοίο, αλλά και περιφρονητικό για τις γυναίκες. Δεν υπάρχουν ούτε πρακτικές ασκήσεις για μαθητές σε αυτό το επάγγελμα», δήλωσε η πολιτικός της CDU σύμφωνα με το Spiegel.

Η Κλόκνερ ζητά το σκανδιναβικό μοντέλο

Η μέχρι τώρα νομοθεσία στη Γερμανία δεν προστατεύει επαρκώς τις σεξεργάτριες, εξήγησε η Κλόκνερ. «Αντιθέτως, ούτε ο νόμος για την πορνεία ούτε ο νόμος για την προστασία των ιερόδουλων ενισχύουν τα δικαιώματα των γυναικών στην πορνεία με βιώσιμο τρόπο».

Παραμένουν οι βίαιες επιθέσεις, η υπεροχή των ανδρών και η ακούσια συμμετοχή.

Η Γερμανία είναι ο «οίκος ανοχής της Ευρώπης».

Deutschland als „Puff Europas“: Julia Klöckner äußert sich zu Prostitution | ABC-Zhttps://t.co/Jk0e7xEfM6 Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat sich für schärfere Regeln gegen Prostitution in Deutschland ausgesprochen. „Ich bin fest der Überzeugung: Wir müssen die Prostit… — ABC-Z (@ABCZDeutschland) November 4, 2025

Το 2017 τέθηκε σε ισχύ στη χώρα ο νόμος για την προστασία των ιερόδουλων.

Σύμφωνα με το νόμο, οι γ υναίκες αυτέςέχουν υποχρέωση εγγραφής, ενώ οι επιχειρήσεις πορνείας, όπως οι οίκοι ανοχής, έχουν υποχρέωση αδειοδότησης.

Η Κλόκνερ τάχθηκε υπέρ μιας προσέγγισης όπως αυτή της Σουηδίας ή της Νορβηγίας.

Το λεγόμενο σκανδιναβικό μοντέλο προβλέπει την τιμωρία των πελατών και το κλείσιμο των οίκων ανοχής.

Σύμφωνα με το μοντέλο που εισήχθη για πρώτη φορά στη Σουηδία, η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών είναι παράνομη, ενώ η πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών παραμένει ατιμωρητή.

Παράλληλα, οι σεξεργάτριες λαμβάνουν βοήθεια για να χτίσουν μια νέα ζωή.

Βραβείο Ηρωίδων

Το βραβείο «Heldinnen-Award» που θεσπίστηκε από το Ίδρυμα Άλις Σβάρτσερ έχει χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Φέτος, οι δύο κοινωνικές λειτουργοί Σαμπίν Κόστανμπελ και Καθρίν Σόερ-Κέπλιν βραβεύονται για την αφοσίωσή τους στην καταπολέμηση της πορνείας.

Η Κόνσταμπελ βοηθά εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες γυναίκες να εγκαταλείψουν την πορνεία. Η ίδια, με την οργάνωσή της Karo, αγωνίζεται κατά της εξαναγκαστικής πορνείας, της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.