Ο προπονητής της Γιούνγκ Μπόις, Τζεράρντο Σεοάνε μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον ΠΑΟΚ (6/11,22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και στάθηκε στην απουσία του Φερνάντες, ενώ αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες που θα είναι σημαντικές ώστε η ομάδα του να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο Σεοάνε τοποθετήθηκε και για τον τρόπο που σκοπεύει να προσεγγίσει το παιχνίδι, υπογραμμίζοντας ότι θα είναι αναγκαίο οι παίκτες του να είναι συγκεντρωμένοι ως το τέλος και παράλληλα να περιορίσουν τον Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Γιουνγκ Μπόις:

Για την απουσία του Φερνάντες σε ένα σημαντικό ματς όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ: «Είναι φυσιολογικό να μας λείπει ένας τόσο καλός παίκτης, όσο αυτός. Δεν είναι καλή είδηση για εμάς, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Πρόκειται για έναν διεθνή παίκτη με εμπειρία και ποιότητα, το ευτυχές για εμάς όμως είναι ότι ο Ζούκρου θα παίξει κανονικά στην άμυνα, αφού δεν θα έχουμε μαζί μας ούτε τον Βίτριχ, ούτε τον Μπενίτο».

Για το πως θα προσεγγίσει την αναμέτρηση και για τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα γρήγορη, μια ομάδα με ποιότητα που της αρέσει να παίζει επιθετικά. Γνωρίζει τον ΠΑΟΚ και την ποιότητα του και την εμπειρία του. Είναι ένας συμπαγές σύνολο αλλά εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε. Έχει γρήγορους μεσοεπιθετικούς στα άκρα και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να δείξουμε πειθαρχία. Πρέπει να έχουμε καλή αλληλοκάλυψη, αλλά ιδανικά θα ήθελα να προβληματίσουμε τον ΠΑΟΚ και επιθετικά. Έχουμε τέσσερις καλούς και γρήγορους παίκτες μπροστά για να δημιουργήσουμε φάσεις».

Για τα στοιχεία που ξεχωρίζει στον ΠΑΟΚ: «Ένα θέμα που πρέπει να σταματήσουμε είναι οι βαθιές μπαλιές, να μην αφήσουμε την μπάλα να πάει στα πλάγια. Να μπλοκάρουμε τον παίκτη (Κωνσταντέλια) που κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Ο ΠΑΟΚ είναι αποτελεσματικός, με λίγες φάσεις σκοράρει και αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό».

