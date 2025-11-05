sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Πιερό: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, να αξιοποιήσω κάθε ευκαιρία που θα μου δοθεί»
Ποδόσφαιρο 05 Νοεμβρίου 2025 | 17:10

Πιερό: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, να αξιοποιήσω κάθε ευκαιρία που θα μου δοθεί»

Για τη δική του ετοιμότητα και για την αποχή του από τα γκολ μίλησε ο Φρανζί Πιερό πριν το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Φρανζί Πιερό εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Σάμροκ Ρόβερς και αναφέρθηκε στη δική του απόδοση, αλλά και στη σοβαρότητα με την οποία πρέπει η ομάδα του να αντιμετωπίσει το παιχνίδι.

Όσα είπε ο Πιερό:

Για το πώς διαχειρίζεται τα ματς που δεν σκοράρει για να επανέλθει στα γκολ: «Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι τόσο. Η δουλειά μου είναι να μπω και να κάνω αυτά που απαιτεί ο προπονητής. Κάποιες φορές δεν μου δίνονται οι χώροι, κάποιες φορές υπάρχει η ατυχία. Πρέπει πάντα να είμαι έτοιμος για να αξιοποιήσω την ευκαιρία που θα μου δοθεί», ανέφερε ο Πιερό.

Για την εικόνα που έχει για τη Σάμροκ και τι δυναμική περιμένει από τον αντίπαλο: «Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ιρλανδίας. Είναι μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση και πρέπει να είσαι έτοιμος στο μέγιστο βαθμό. Δεν υπάρχουν εύκολες αναμετρήσεις, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να δώσουμε το 100% στον αγωνιστικό χώρο», πρόσθεσε ο Πιερό.

Για το αν σκέφτεται πως ένα δικό του γκολ θα είναι σημαντικό για να ώθηση την ομάδα στην πρόκριση: «Πρέπει να βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Επιθυμία μου είναι να σκοράρω. Μπορεί να συμβεί, μπορεί όχι, αλλά ο στόχος είναι η πρόκριση. Αν κερδίσουμε αύριο χωρίς δικό μου γκολ, αλλά έχοντας κάνει αυτά που θέλει η ομάδα θα είμαι χαρούμενος. Πρέπει να είμαι έτοιμος και να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες μου», κατέληξε ο Πιερό.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Γουλβς: Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια, είναι είναι βασικός υποψήφιος αντικαταστάτης του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα στη Γουλβς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
On Field 05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)
Europa League 05.11.25

«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος», με προορισμό τη Σουηδία και τον κρίσιμο αγώνα με τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο για τη δολοφονία της 60χρονης συζύγου του και τον τραυματισμό του γιου της
Θεσσαλονίκη 05.11.25

Ισόβια στον 47χρονο για τη δολοφονία της 60χρονης συζύγου του και τον τραυματισμό του γιου της

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα (σε βάρος του γιου της) τον 47χρονο - Το περιστατικό συνέβη στο Αγγελοχώρι, στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»
Ήταν 67 ετών 05.11.25

Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»

Μετά τον θάνατο της Βελγίδας σχεδιάστριας, Marina Yee, θυμόμαστε τη συνέντευξή της στο Dazed, το 2018, όπου μιλάει για την κληρονομιά, τη βιωσιμότητα και τη δύναμη των Antwerp Six, των θρυλικών «Έξι της Αμβέρσας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουλβς: Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια, είναι είναι βασικός υποψήφιος αντικαταστάτης του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα στη Γουλβς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέικομπ Χέλμπεργκ – «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»
Με τον Τζέικομπ Χέλμπεργκ 05.11.25

Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ - «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ

Σύνταξη
Ακρίβεια: «Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» – Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

«Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» για την ακρίβεια - Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση

Με νέα «όπλα» στη «μάχη» ρίχνεται η κυβέρνηση αλλά τα «πυρά» μοιάζουν άσφαιρα. Δεν έχουν πειστεί οι πολίτες που σε ποσοστό 81% απαντούν πως η ακρίβεια παραμένει αμείωτη. Η εθελοντική πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών και τα διπλά «ταμπελάκια».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος
Κλαούντια Σέινμπαουμ 05.11.25

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος

Βίντεο δείχνει άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει και να αγκαλιάσει την Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπογραμμίζοντας τόσο τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσο και την παρενόχληση που αντιμετωπίζουν Μεξικάνες

Σύνταξη
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
On Field 05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
Ρωσία: Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων
Πυρηνικές απειλές 05.11.25

Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων - «Αν δοκιμάσουν πυρηνικά, θα απαντήσουμε»

Αν οι ΗΠΑ ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης, προειδοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Μας φοβούνται», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η Γερμανία είναι ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία
Γερμανία 05.11.25

«Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία

Η πρόεδρος της Bundestag ζήτησε την απαγόρευση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας ή της Νορβηγίας. Η πολιτικός επέκρινε με έντονα λόγια την κατάσταση στη Γερμανία

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα
Η ανθρώπινη πολυφωνία 05.11.25

Κ. Θ. Δημαράς: Η τραμπάλα

Το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ
Βουλή 05.11.25

Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;
Κόσμος 05.11.25

Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;

Σε μια ΕΕ που ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια, κοινωνική ανασφάλεια και απώλεια εμπιστοσύνης, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν πρωτοφανή απαισιοδοξία για το μέλλον της δημοκρατίας και της ίδιας της ηπείρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
