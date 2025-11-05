Πιερό: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, να αξιοποιήσω κάθε ευκαιρία που θα μου δοθεί»

Ο Φρανζί Πιερό εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Σάμροκ Ρόβερς και αναφέρθηκε στη δική του απόδοση, αλλά και στη σοβαρότητα με την οποία πρέπει η ομάδα του να αντιμετωπίσει το παιχνίδι.

Όσα είπε ο Πιερό:

Για το πώς διαχειρίζεται τα ματς που δεν σκοράρει για να επανέλθει στα γκολ: «Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι τόσο. Η δουλειά μου είναι να μπω και να κάνω αυτά που απαιτεί ο προπονητής. Κάποιες φορές δεν μου δίνονται οι χώροι, κάποιες φορές υπάρχει η ατυχία. Πρέπει πάντα να είμαι έτοιμος για να αξιοποιήσω την ευκαιρία που θα μου δοθεί», ανέφερε ο Πιερό.

Για την εικόνα που έχει για τη Σάμροκ και τι δυναμική περιμένει από τον αντίπαλο: «Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ιρλανδίας. Είναι μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση και πρέπει να είσαι έτοιμος στο μέγιστο βαθμό. Δεν υπάρχουν εύκολες αναμετρήσεις, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να δώσουμε το 100% στον αγωνιστικό χώρο», πρόσθεσε ο Πιερό.

Για το αν σκέφτεται πως ένα δικό του γκολ θα είναι σημαντικό για να ώθηση την ομάδα στην πρόκριση: «Πρέπει να βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Επιθυμία μου είναι να σκοράρω. Μπορεί να συμβεί, μπορεί όχι, αλλά ο στόχος είναι η πρόκριση. Αν κερδίσουμε αύριο χωρίς δικό μου γκολ, αλλά έχοντας κάνει αυτά που θέλει η ομάδα θα είμαι χαρούμενος. Πρέπει να είμαι έτοιμος και να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες μου», κατέληξε ο Πιερό.