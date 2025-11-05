sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05 Νοεμβρίου 2025 | 19:55

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης DVTK – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης DVTK – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών από το κανάλι της διοργάνωσης στο Youtube.

Δείτε το ματς:

YouTube thumbnail
Headlines:
Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Αθλητική Ροή
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Euroleague 05.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League
Euroleague 05.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (5/11) - Πού θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα ματς του Champions League

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
Euroleague 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία
Βρήκαν DNA 05.11.25

Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία

Γνωστός των αρχών για διάφορα αδικήματα, τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το προφίλ του Αμπντουλαγέ Ν., ενός από τους υπόπτους για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
Champions League 05.11.25

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά
Κούρσα εξοπλισμών 05.11.25

ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τα πυρηνικά ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δοκίμασε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να φέρει κεφαλές.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
Champions League 05.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 05.11.25

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα
Champions League 05.11.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»
«Δίκαιο αίτημα» 05.11.25

The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»

Το ερώτημα είναι ίδιο εδώ και δύο αιώνες, αλλά το πλαίσιο γύρω από αυτό αλλάζει δραματικά. Τώρα ένα νέο, προσωπικό και βαθιά στοχαστικό ντοκιμαντέρ φέρνει δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα
Champions League 05.11.25

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Αταλάντα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 05.11.25

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»
Τόμιο Οκαμούρα 05.11.25

Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»

«Ο διορισμός του Τόμιο Οκαμούρα στην προεδρία της Βουλής είναι εθνική και διεθνής ντροπή» είπε από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Λεβερκούζεν
Champions League 05.11.25

LIVE: Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

LIVE: Μπενφίκα – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Λεβερκούζεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
