Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Σπουδαίο ματς στην Ουγγαρία: Ψάχνει την πρόκριση ο Ολυμπιακός
Euroleague 05 Νοεμβρίου 2025 | 11:33

Σπουδαίο ματς στην Ουγγαρία: Ψάχνει την πρόκριση ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την DVTK στην Ουγγαρία για τη Euroleague γυναικών, με στόχο την πρόκριση στη φάση των 12, μία «στροφή» πριν το τέλος των ομίλων.

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ουγγαρία, όπου συνεχίζει το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι. Την Τετάρτη (5/11) στις 20:00 (YouTube: EuroLeague Women), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας έχουν μπροστά τους μία μεγάλη πρόκληση, αφού αντιμετωπίζουν την DVTK στο Μίσκολτς, για την 5η αγωνιστική των ομίλων της EuroLeague, με στόχο την ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση, στις 12 καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μετά τη νίκη (69-57) στο ματς του ΣΕΦ (2η αγωνιστική), ο Ολυμπιακός θέλει να υπερασπιστεί το +12 στην έδρα των Ουγγαρέζων, για να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τη φάση των «12» της EuroLeague, μία «στροφή» πριν από την ολοκλήρωση των ομίλων.

Για το επερχόμενο παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός η Φρόσω Δρακάκη δήλωσε:

«Το ματς με την DVTK είναι ξεχωριστό για εμάς, καθώς με θετικό αποτέλεσμα, θα γίνουμε η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται στην επόμενη φάση της Euroleague. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία και είμαστε έτοιμες, να υπερασπιστούμε το σκορ του εντός έδρας αγώνα. Πάμε για τη νίκη και δεν σκεφτόμαστε κανένα άλλο αποτέλεσμα».

Headlines:
Φυσικό αέριο
LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

LNG: Τα μηνύματα Εξάρχου – Ξιφαρά για το deal AKTOR – ΔΕΠΑ

Τράπεζες
CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

Αθλητική Ροή
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League
Euroleague 05.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (5/11) - Πού θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα ματς του Champions League

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Μπάσκετ 31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
Πλακιάς: Ζητά από την Καρυστιανού να διαψεύσει τα νέα σχόλια περί δημιουργίας κόμματος
Ελλάδα 05.11.25

Ο Πλακιάς ζητά από την Καρυστιανού να διαψεύσει τα νέα σχόλια περί δημιουργίας κόμματος

«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς για νέα σχόλια που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος για τη δημιουργία «κινήματος - κόμματος» από τη Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;
AI 05.11.25

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερη βοηθητική από τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή
Ελλάδα 05.11.25

Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια όπου η ανησυχία για την επόμενη μέρα είναι έντονη - «Να σταματήσει το κακό εδώ», ζήτησε μέσω του in η μητέρα της 56χρονης

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ – Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν
Πολιτική 05.11.25

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ - Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης απαντώντας σε δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ στο οποίο αναφέρεται ότι γνώριζε από τις 10 Οκτωβρίου για τον αριθμό των καταστημάτων που κλείνουν ανά νομό, τονίζει ότι τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή και ότι θα πέσουν στο κενό

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου
Πράξη αναγνώρισης 05.11.25

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου

Η βραδιά αποτέλεσε ένα «ταξίδι ψυχής» της μουσικής πορείας, των εμπειριών και των δημιουργιών του αγαπημένου στιχουργού, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Σύνταξη
Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία μάλλον δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα
«Θέλει τρόπο» 05.11.25

Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα

Μια πορεία προς την ειρήνη, θα μπορούσε να περάσει μέσα από την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης για τις ρωσόφωνες περιοχές της. Η Αυστρία έκανε κάτι παρόμοιο και της «βγήκε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανδρουλάκης για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου – «Να κάνουμε μια νέα αρχή»
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

«Να κάνουμε μια νέα αρχή» - Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ
Πολιτική 05.11.25

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε συμπεριλάβει ως μάρτυρα τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera – Απουσίαζε από τον κατάλογο της ΝΔ

«Η λίστα μαρτύρων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες περιλαμβάνει ρητά τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας» όπως σημειώνεται από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση

Το πρώην Paralimnio «ξανασυστήνεται» ως The Lake Center και μεταμορφώνεται σε ένα Εμπορικό Πάρκο για τα καθημερινά και τα απαραίτητα όπου οι επισκέπτες από τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, μπορούν να απολαύσουν shopping, φαγητό και σινεμά.

Σύνταξη
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
