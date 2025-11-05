Σπουδαίο ματς στην Ουγγαρία: Ψάχνει την πρόκριση ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την DVTK στην Ουγγαρία για τη Euroleague γυναικών, με στόχο την πρόκριση στη φάση των 12, μία «στροφή» πριν το τέλος των ομίλων.
Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ουγγαρία, όπου συνεχίζει το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι. Την Τετάρτη (5/11) στις 20:00 (YouTube: EuroLeague Women), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας έχουν μπροστά τους μία μεγάλη πρόκληση, αφού αντιμετωπίζουν την DVTK στο Μίσκολτς, για την 5η αγωνιστική των ομίλων της EuroLeague, με στόχο την ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση, στις 12 καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Μετά τη νίκη (69-57) στο ματς του ΣΕΦ (2η αγωνιστική), ο Ολυμπιακός θέλει να υπερασπιστεί το +12 στην έδρα των Ουγγαρέζων, για να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τη φάση των «12» της EuroLeague, μία «στροφή» πριν από την ολοκλήρωση των ομίλων.
Για το επερχόμενο παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός η Φρόσω Δρακάκη δήλωσε:
«Το ματς με την DVTK είναι ξεχωριστό για εμάς, καθώς με θετικό αποτέλεσμα, θα γίνουμε η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται στην επόμενη φάση της Euroleague. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία και είμαστε έτοιμες, να υπερασπιστούμε το σκορ του εντός έδρας αγώνα. Πάμε για τη νίκη και δεν σκεφτόμαστε κανένα άλλο αποτέλεσμα».
